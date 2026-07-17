Μάρω Κοντού: Η Ελλάδα αποχαιρετά τη σπουδαία ηθοποιό

Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για την εξόδιο ακολουθία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα αποχαιρετά τη σπουδαία ηθοποιό Μάρω Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.
  • Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, με πλήθος κόσμου και καλλιτεχνών να την τιμούν.
  • Ο Νικήτας Κακλαμάνης εκφώνησε τον επικήδειο και αποκάλυψε ότι εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της.
  • Η Μάρω Κοντού είχε μακρά καριέρα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με τελευταίο ρόλο στη σειρά 'Η Γη της ελιάς'.
  • Σημειώματα μνήμης αφήνονται έξω από το σπίτι της στην Πλάκα, όπου γυρίστηκε η ταινία 'Η γυνή να φοβήται τον άνδρα'.

Όλη η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα τη σπουδαία ηθοποιό, Μάρω Κοντού. Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 11:00, ενώ η σορός της «μεγάλης κυρίας» του ελληνικού θεάτρου βρισκόταν στη Μητρόπολη Αθηνών, από νωρίς το πρωί.

Κηδεία Μάρως Κοντού: Mε δάκρυα στα μάτια το «αντίο» στη σπουδαία ηθοποιό

Η Νίκη Παλληκαράκη καθισμένη στην πρώτη σειρα δίπλα από το φέρετρο με τη σορό της Μάρως Κοντού/ INTIME NEWS ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η Νίκη Παλληκαράκη καθισμένη στην πρώτη σειρα δίπλα από το φέρετρο με τη σορό της Μάρως Κοντού/ INTIME NEWS ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η Νίκη Παλληκάρακη ήταν από τις πρώτους που έφτασαν στον ναό. Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε καθισμένη στην πρώτη σειρά δίπλα στο φέρετρο, εμφανώς συγκιηνημένη. 

O καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη Μάρω Κοντού - «Καλό ταξίδι λεβέντισσα»

Έξω από τον ναό έχουν τοποθετηθεί δεκάδες στεφάνια στη μνήμη της αγαπημένης ηθοποιού. Η Κάτια Δανδουλάκη, ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Νικήτας Κακλαμάνης είναι μερικά από τα πρόσωπα που την αποχαιρετούν με τρυφερά λόγια. 

Κηδεία Μάρως Κοντού: To συλλυπητήριο στεφάνι της Κάτιας Δανδουλάκη/ INTIME NEWS ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Κηδεία Μάρως Κοντού: To συλλυπητήριο στεφάνι της Κάτιας Δανδουλάκη/ INTIME NEWS ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

«Μάρω μου, μοναδική, φωτεινό, πολύτιμό μου πλάσμα. Καλό σου ταξίδι καρδιά μου», είναι τα λόγια αποχαιρετισμού της Κάτιας Δανδουλάκη.

 Μάρω Κοντού: Τα στεφάνια στη Μητρόπολη Αθηνών/ INTIME NEWS ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 Μάρω Κοντού: Τα στεφάνια στη Μητρόπολη Αθηνών/ INTIME NEWS ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 Μάρω Κοντού: Τα στεφάνια στη Μητρόπολη Αθηνών/ INTIME NEWS ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 Μάρω Κοντού: Τα στεφάνια στη Μητρόπολη Αθηνών/ INTIME NEWS ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν επίσης για να της πουν το τελευταίο αντίο ήταν η Άντζελα Γκερέκου, καθώς και ο Ανδρέας Γεωργίου, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου. 

Κηδεία Μάρως Κοντού: Άντζελα Γκερέκου, Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου/ INTIME NEWS ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Κηδεία Μάρως Κοντού: Άντζελα Γκερέκου, Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου/ INTIME NEWS ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Στο τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ηθοποιό έχουν δώσει το «παρών» πολλοί συνάδελφοι, φίλοι και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου, τιμώντας τη μακρά πορεία και την πολύτιμη προσφορά της Μάρως Κοντού στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο.

Κηδεία Μάρως Κοντού/ INTIME NEWS ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Κηδεία Μάρως Κοντού/ INTIME NEWS ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μάρω Κοντού: Συγκινητικά σημειώματα έξω από το σπίτι της «κυρίας Κοκοβίκου»

Στο ιστορικό σπίτι που γυρίστηκε η θρυλική ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα» στην Πλάκα, κόσμος αφήνει σημειώματα στη μνήμη της αγαπημένης κυρίας Κοκοβίκου.

Μάρω Κοντού: Η Ελλάδα αποχαιρετά τη σπουδαία ηθοποιό

«Καλό παράδεισο κυρία Κοκοβίκου»«Καλό ταξίδι κυρία Ελενίτσα μας», γράφουν τα σημειώματα. 

Μάρω Κοντού: O Νικήτας Κακλαμάνης έκανε πράξη την τελευταία της επιθυμία

O πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν επί χρόνια στενός φίλος της Μάρως Κοντού θα εκφωνήσει τον επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία.

Με ανάρτησή του στα social media, αποκάλυψε ότι πραγματοποίησε την τελευταία της επιθυμία.

 

«Η τελευταία σου επιθυμία… Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Καλό σου ταξίδι Μάρω μου» αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Κακλαμάνης.

Μάρω Κοντού: Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία «Κυρία» του ελληνικού σινεμά

H Mάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 92 ετών, στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, όπου είχε εισαχθεί τελευταία. Ο τελευταίος της ρόλος ήταν στη σειρά «Η Γη της ελιάς».

Μάρω Κοντού: Αυτοί είναι οι 10 πιο εμβληματικοί κινηματογραφικοί της ρόλοι

Υποδύθηκε επί πέντε τηλεοπτικές σεζόν, τη Μαρία Αναγνώστου, με τα γυρίσματα να ολοκληρώνονται πριν από μερικούς μήνες. 

Μάρω Κοντού/ ΙΝΤΙΜΕ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ

Μάρω Κοντού/ ΙΝΤΙΜΕ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ

Υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες πρωταγωνίστριες της γενιάς της. Με μια πορεία που διήρκεσε περισσότερες από έξι δεκαετίες, έγραψε τη δική της ιστορία στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό πολιτισμό και στις καρδιές του κόσμου.

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