Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει σκορπίσει ο θάνατος της Μάρως Κοντού. Οι ηθοποιοί που συνεργάστηκαν με τη «μεγάλη κυρία» του ελληνικού κινηματογράφου την αποχαιρετούν με τρυφερά λόγια μέσα από σειρά αναρτήσεων στα social media.

«Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας αλλά παρακαλώ να καταλάβετε κι εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη. Μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις ούτε τίποτα. Η Μάρω ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο», έγραψε ο κινηματογραφικός της παρτενέρ, Γιώργος Κωνσταντίνου, με τον οποίο είχαν πρωταγωνιστήσει στη θρυλική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άντρα».

Mε μια συγκινητική ανάρτηση στο instagram, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έγραψε: «Πριν από 10 χρόνια περίπου είχα την τιμή και τη χαρά να αποκτήσω στο θέατρο μέσα απο το μιούζικαλ NINE μια μητέρα αρχόντισσα... Πέρασαν τα χρόνια, μα ποτέ δεν έπαψε να με νιώθει και να με νοιάζεται σα μάνα ... Καλό σου ταξίδι υπέροχη Μάρω... Θα μου λείψουν τα μηνύματά σου κι οι ευχές σου με το που άλλαζε ο χρόνος 00:05. Καλό σου ταξίδι μητέρα!».

Η Λυδία Κονιόρδου τη χαρακτήρισε ως «λεβέντισσα» και «γυναίκα που δε μάσησε τα λόγια της», σημειώνοντας πως ήταν χαρά και τιμή για την ίδια να συνεργαστεί με τη Μάρω Κοντού.

«Αισθάνομαι μεγάλη θλίψη που χάσαμε τη Μάρω. Είχα την τιμή και τη χαρά να δουλέψω μαζί της τα τελευταία πέντε χρόνια στη “Γη της Ελιάς”. Τι να πω για αυτή η γυναίκα; Βεβαίως και εγώ ανήκω σε αυτούς που μεγάλωσαν βλέποντας τις ταινίες της και στο σινεμά παλιότερα, αλλά και στην τηλεόραση με τις επαναλήψεις. Αλλά θέλω να πω ότι όταν τη γνώρισα, γνώρισα μια λεβέντισσα, μια γυναίκα που δεν μάσησε τα λόγια της και που δεν άφηνε τίποτα να πέσει κάτω. Πανέξυπνη. Έπαιρνα μαθήματα από αυτήν για το πώς παίζει κανείς μπροστά στην κάμερα. Εγώ μάθαινα από τη Μάρω και μάθαινα και σαν ήθος και σαν μια γενικότερη συναδελφική αλληλεγγύη και γενναιοδωρία», είπε η Λυδία Κονιόρδου στην ΕΡΤ.

Η τελευταία τηλεοπτική δουλειά της Μάρως Κοντού ήταν «η Γη της Ελιάς». «Καλό ταξίδι λεβέντισσά μου! Τα έκανες όλα όπως ήθελες! Μπράβο σου Μάρω Κοντού! Δε θα σε ξεχάσω ποτέ! Άφησες πολλά μαθήματα πίσω σου για όλους μας. Σε αγαπώ πολύ!», έγραψε ο Ανδρέας Γεωργίου σε δημοσίευσή του με ένα κοινό τους στιγμιότυπο.

«Απόψε θα κοιτάξουμε στον ουρανό και θα είσαι εκεί. Δε λέμε αντίο ❤️», έγραψε ο Πασχάλης Τσαρούχας.

«Μάρω μου… αγαπημένη μου ...Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπαίνουν στην ζωή σου και δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Μένουν στη μνήμη, στο βλέμμα, στη φωνή τους, στα γέλια, στα δάκρυα, στις στιγμές που μοιράστηκαν μαζί μας. Εσύ ήσουν κ είσαι ένας από αυτούς.

Με το σπουδαίο ταλέντο σου,το μοναδικό μυαλό σου, την ευγένεια, την σοφία,τη γενναιοδωρία της ψυχής σου, την κομψότητα σου, το απαράμιλλο χιούμορ σου, την αγκαλιά σου και εκείνο το ξεχωριστό χαμόγελο που έκανε τους ανθρώπους να νιώθουν γλυκά κ οικία.

Είχα την τύχη να σε γνωρίσω καλά,να συνεργαστώ μαζί σου 5 ολόκληρα χρόνια,και να σε αγαπήσω. Σε ευχαριστω για όλα όσα μου χάρισες απλόχερα, τηλεοπτική μου Μαμά Μαρία….Κάθε συνάντησή μας ήταν ένα μικρό μάθημα ήθους, αξιοπρέπειας κ χαράς για την ζωή!!!Μπροστα από τις κάμερες αλλά ακόμα περισσότερο πίσω από αυτές .

Σήμερα η σκέψη μου ταξιδεύει σε σένα με συγκίνηση, ευγνωμοσύνη και αγάπη. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη μου Μάρω. Θα σε θυμόμαστε πάντα με το φως που σκόρπιζες γύρω σου», έγραψε σε μια συγκινητική ανάρτηση η Άντζελα Γκερέκου.

Ο Λάκης Λαζόπουλος δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία από παλαιότερη συνεργασία τους. «Σ' αφήνω αγαπημένη μου Μάρω, να πας από κει στο τελευταίο σου ταξίδι!», έγραψε.