Απόστολος Γκλέτσος: Η δήλωση για το... ψάρι ήταν στρατηγική κίνηση!

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν ειπώθηκε αυθόρμητα

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Απόστολος Γκλέτσος
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Απόστολος Γκλέτσος δήλωσε ότι η φράση "το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές" ήταν στρατηγική κίνηση για να στηρίξει ανηλίκους που αντιμετωπίζουν βία λόγω σεξουαλικής ταυτότητας.
  • Η δήλωση είχε γίνει πριν από 10 χρόνια και προκάλεσε συζητήσεις, ενώ τώρα εξηγεί ότι είχε συζητηθεί με την οικογένειά του.
  • Στόχος του ήταν να αμφισβητήσει στερεότυπα γύρω από τον ανδρισμό και να προσφέρει ηθική και ψυχολογική ενδυνάμωση.
  • Κατά την θητεία του ως δήμαρχος Στυλίδας, δέχθηκε καταγγελίες για βία σε οικογένειες, προκαλώντας του ανησυχία.
  • Επισήμανε τη δυσκολία καταγγελίας περιστατικών βίας, καθώς οι θύτες συχνά δεν αποκαλύπτουν την κατάσταση.

Ο Απόστολος Γκλέτσος επανήλθε στη γνωστή δήλωσή του ότι «το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές», εξηγώντας πως δεν επρόκειτο για αυθόρμητη τοποθέτηση.

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Ο ηθοποιός και πρώην δήμαρχος Στυλίδας, μιλώντας στο AnesTea The Podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, ανέφερε ότι η επιλογή των συγκεκριμένων λόγων είχε συζητηθεί με την οικογένειά του και στόχευε, όπως είπε, στη στήριξη ανηλίκων που αντιμετωπίζουν βία και πίεση εξαιτίας της σεξουαλικής ταυτότητάς τους.

Απόστολος Γκλέτσος: Η δήλωση για το... ψάρι ήταν στρατηγική κίνηση!

Η δήλωση είχε γίνει μια δεκαετία πριν στην εκπομπή του Πέτρου Κωστόπουλου κι είχε προκαλέσει συζητήσεις. Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι ήθελε να μεταφέρει ένα μήνυμα προς ανθρώπους που χρειάζονταν, κατά την εκτίμησή του, ηθική και ψυχολογική ενδυνάμωση, ενώ παράλληλα να αμφισβητήσει στερεότυπα γύρω από τον ανδρισμό. 

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Η συζήτηση με την οικογένειά του

Ο Απόστολος Γκλέτσος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο κατέληξε στη συγκεκριμένη φράση, αναφέροντας: «Ήταν στρατηγική κίνηση. Θέλαμε, γιατί το είχαμε συζητήσει κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων. Η οικογένειά μου, η κόρη μου, εγώ, η μητέρα της. Θέλαμε να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους και θέλαμε να πατήσουμε την πατριαρχία ξανά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν μπορώ να το αναλύσω άλλο. Να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους, ανήλικους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από κάποιο πρόβλημα, συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Αλλά το να έλεγα ότι έχω πάει απλά με άντρα, δεν τους λύνεις το πρόβλημα. Έπρεπε να πω αυτό, ότι 'Το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές'. Άσ' το εκεί. Δε θα το συνεχίσω».

Ο Απόστολος Γκλέτσος με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη

Ο Απόστολος Γκλέτσος με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Οι αναφορές του στην περίοδο ως δημάρχου Στυλίδας

Ο Απόστολος Γκλέτσος συνέδεσε την απόφασή του με περιστατικά που, όπως είπε, πληροφορήθηκε όταν υπηρετούσε ως δήμαρχος Στυλίδας. Περιέγραψε καταγγελίες και εξομολογήσεις που δεχόταν από γυναίκες και συγγενείς ανηλίκων, εκφράζοντας ανησυχία για τη βία που, όπως υποστήριξε, μπορούσε να εκδηλώνεται μέσα σε οικογένειες.

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«Σαφέστατα βοήθησα, γιατί εγώ όταν ήμουν δήμαρχος, επειδή η πόρτα μου ήταν ανοιχτή σε όλους, ήρθαν κάποιες γυναίκες, μανάδες, θείες και μου εκμυστηρεύτηκαν τι γίνονταν μέσα σε κάποια σπίτια, τα οποία, τα περισσότερα από αυτά ήταν και υπεράνω πάσης υποψίας. Και φρίκαρα, με το τι περνάνε κάποια πλάσματα. Για ανθρώπους που μπορεί να μην είχαν δηλώσει τη σεξουαλική τους προτίμηση αλλά να νόμιζαν ότι ο γιος μπορέι... . Δεν μπορείς να φανταστείς για τι βία μιλάμε. Τι να καταγγείλεις; Όταν δεν καταγγέλλουν οι ίδιοι, πώς θα καταγγείλω εγώ; Για να πάει να τον σκοτώσει; Μιλάμε για το 2012. Να καταγγείλω εγώ ως τρίτος και να πάνε στο σπίτι και να πουν ότι υπάρχει bullying… Κινδύνευαν ζωές, δεν καταλαβαίνεις για τι μιλάμε και τι γίνεται στην επαρχία».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Απόστολου Γκλέτσου
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