Απόστολος Γκλέτσος σε Σίσσυ Χρηστίδου: «Μου στήσατε παγίδα! Είστε παιδάκια»

Ξανά εκτός εαυτού στον «αέρα» ο ηθοποιός

Χαμός επικράτησε το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι! του Mega. Συγκεκριμένα, ο Απόστολος Γκλέτσος εμφανίστηκε στον αέρα, προκειμένου να μιλήσει για το θέμα με τους αστυνομικούς που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες.

Το βίντεο που έπαιξε με τη Σοφία Μουτίδου, προκάλεσε την αντίδραση του Απόστολου Γκλέτσου, ο οποίος είπε στη Σίσσυ Χρηστίδου πως η συμφωνία που έκανε ήταν να μιλήσει για τους αστυνομικούς. Η παρουσιάστρια τού απάντησε πως η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Βένια Καραγιάννη, τον είχε ρωτήσει για το Real View κι ο ίδιος το είχε δεχτεί.

Ο Απόστολος Γκλέτσος ανέφερε σε πολύ υψηλούς τόνους: «Σίσσυ μου, η συμφωνία σήμερα ήταν να βγω και να μιλήσω για το θέμα που έχει προκύψει με τους αστυνομικούς και μου κάνετε αυτή την παγίδα. Έχουμε μιλήσει με τη Βένια Καραγιάννη κι έχουμε κανονίσει κάτι, ότι θα μιλήσω για το θέμα με τους αστυνομικούς. Αυτό τώρα τι είναι; Η συμφωνία ήταν να μιλήσω για τους αστυνομικούς και στο τέλος θα γινόταν μια ερώτηση που θα αφορούσε αυτή την εκπομπή».

Η Σίσσυ Χρηστίδου απάντησε: «Η Βένια μού λέει ότι σε ρώτησε κιόλας αν θες να το δούμε μαζί το βίντεο και είπες ναι, Απόστολε! Μισό λεπτάκι, γιατί αυτό εκθέτει την εκπομπή. Λες κάτι στον αέρα, εμείς δεν τα κάνουμε αυτά, είμαστε πολύ συνεπείς».

Ο Απόστολος Γκλέτσος ανέφερε: «Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Λέω την αλήθεια, δε λέω ψέματα ποτέ. Να βγει η Βένια στον αέρα και να πούμε τι ακριβώς έχουμε συζητήσει. Βγες στον αέρα Βένια να μιλήσουμε! Είπαμε ότι θα δούμε μαζί το βίντεο που αφορά στους αστυνομικούς».

«Ήταν φάουλ από μέρους σας. Να βγει η Βένια στο τηλέφωνο να μιλήσω μαζί της. Καμία παρεξήγηση δεν λύθηκε, μου στήσατε παγίδα, κανονική παγίδα! Όχι σε μένα αυτά πια! Είσαστε παιδάκια! Είστε παιδιά μου, εγγόνια μου, όχι σε μένα αυτά πια», πρόσθεσε εκνευρισμένος ο ηθοποιός.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ
ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
REAL VIEW
