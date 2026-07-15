Renault Twingo: Πρώτη γνωριμία με το νέο ηλεκτρικό μοντέλο  

Σε μια εντυπωσιακή παρουσίαση σε έναν υπαίθριο χώρο κινηματογράφο στο Ζάππειο η ελληνική αντιπροσωπεία της Renault στην Ελλάδα, μας γνώρισε το νέο Twingo το οποίο είναι αμιγώς ηλεκτρικό και όπως θα δείτε προσφέρεται σε μια τιμή και με εξοπλισμό που αλλάζει πραγματικά τους όρους στην αγορά. Ο κύριος Στήβεν Σύρτης φάνηκε ενθουσιασμένος για το νέο μοντέλο, όσον αφορά την εμπορική πορεία του στην αγορά. Άλλωστε από την ημέρα που ανέλαβε την ηγεσία της Grand Automotive Hellas, της νέας εισαγωγικής εταιρείας των αυτοκινήτων Renault και Dacia στην Ελλάδα έχουν εκτοξευθεί οι πωλήσεις και της Renault αλλά και της Dacia.

O κύριος Χρήστος Σκιρδής υπεύθυνος των δημοσίων σχέσεων της εταιρείας έδωσε μια πραγματική παράσταση μπροστά στην μεγάλη οθόνη δίνοντας ανάλογη της επαναστατικότητας ενός μοντέλου το οποίο λανσαρίστηκε για πρώτη φορά το 1992 . Το Twingo καθιερώθηκε πολύ γρήγορα ως icon στην αυτοκινητική σκηνή, μεταμορφώνοντας ριζικά την κατηγορία A (A‑segment) με τη τολμηρή, νέα του προσέγγιση για το αυτοκίνητο πόλης.

Χαρούμενο, πολύχρωμο και ευέλικτo, το Twingo προσκαλούσε όλους να «εφεύρουν τη ζωή που ταιριάζει μαζί του». Εκείνη την περίοδο, η αγορά προσέφερε ένα ευρύ φάσμα αυτοκινήτων πόλης, με ακόμη περισσότερα να προστίθενται κάθε χρόνο. Όμως, ενώ το Twingo συνέχιζε να γνωρίζει μεγάλη επιτυχία, με πάνω από 4,1 εκατομμύρια πωλήσεις σε 25 χώρες μέσα από τις 3 γενιές του, η κατηγορία A σήμερα αντιπροσωπεύει μόλις το 5% της ευρωπαϊκής αγοράς.

Ο εκλεκτός συνάδελφος Πάρις Ποντίκας από τη θέση του οδηγού ξεδίπλωσε τις αρετές του Twingo E‑Tech electric. Φυσικά το οδηγήσαμε και εμείς και με την πρώτη γνωριμία συμφωνήσαμε και οι δυο ότι είναι εξαιρετικά ευρύχωρο και ευέλικτο. Διαθέτει πέντε πόρτες, δύο ανεξάρτητα συρόμενα πίσω καθίσματα στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις, αναδιπλούμενη πλάτη στο εμπρός κάθισμα συνοδηγού (ανάλογα με την έκδοση), και πολλά ακόμη. Το εσωτερικό έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να καλύπτει κάθε ανάγκη, με επίπεδα ευελιξίας που δεν έχουν υπάρξει ποτέ ξανά σε αυτή την τιμολογιακή κλίμακα.

Το Twingo του 2026 διατηρεί το DNA της πρώτης γενιάς, κρατώντας τα βασικά του στοιχεία και προσαρμόζοντάς τα στο σήμερα. Ενισχύοντας το προβάδισμα της Renault στην ηλεκτροκίνηση στην κατηγορία των αυτοκινήτων πόλης, συνδυάζει καινοτομία, οδηγική απόλαυση και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Τα τοξωτά φώτα ημέρας (DRL) δίνουν στο Twingo E‑Tech electric μια χαρούμενη, εκφραστική εμφάνιση και προσθέτουν μια σύγχρονη πινελιά χάρη στην τεχνολογία full LED.

Το πίσω μέρος έχει επανασχεδιαστεί, παραμένοντας όμως αναγνωρίσιμο, με απαλές παιχνιδιάρικες γραμμές και σήμα που επαναφέρει το «Twingo alphabet» σε σύγχρονο ύφος. Το περίγραμμα του πίσω παραθύρου και τα μικρά «πτερύγια» πάνω από το μαύρο τόξο των φωτιστικών σωμάτων προσδίδουν προσωπικότητα και βελτιστοποιούν την αεροδυναμική.

Το Twingo E‑Tech electric διαθέτει τροχούς 16” στην έκδοση Evolution και ζάντες αλουμινίου 18” diamond‑cut στην έκδοση Techno. Τα σχέδια έχουν ονόματα παιδικών παιχνιδιών: Domino στις 16”, Reverso και Mikado στις 18”. Ελαστικά: 195/60 R16 και 205/45 R18. Η νέα γενιά διατίθεται σε έξι αποχρώσεις: Κόκκινο Absolute, Πράσινο Absolute, Κίτρινο Mango, Μαύρο Etoile, καθώς και Λευκό Glacier και Γκρι Schiste.

Το χρώμα του αμαξώματος επαναλαμβάνεται στο εσωτερικό των τόξων πάνω από τους προβολείς, το μαύρο περίγραμμα των οποίων ενισχύει τον μοντέρνο χαρακτήρα. Όπως και τα full LED πίσω φώτα, τα φωτιστικά παραμένουν αναμμένα συνεχώς – καθιστώντας το αυτοκίνητο άμεσα αναγνωρίσιμο. Για να «κουμπώσουν» το Twingo E‑Tech electric στο σήμερα, οι σχεδιαστές δούλεψαν και τις αναλογίες.

Ενώ το μήκος παραμένει συμπαγές, στα 3,79 m, το μεταξόνιο έχει αυξηθεί στα 2,49 m, με τους τροχούς – πλέον μεγαλύτερους, διαμέτρου 640 mm για ελαστικά έως 18” – τοποθετημένους στις τέσσερις γωνίες του αμαξώματος. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο «δυνατή» παρουσία στον δρόμο.

Το εσωτερικό αναδεικνύει τη χαρούμενη αύρα και την αισιοδοξία του μοντέλου. Αυτό αποτυπώνεται άμεσα στο οβάλ, πολύχρωμο ταμπλό που μοιάζει να αιωρείται. Στο κέντρο, το εμβληματικό κόκκινο κουμπί των alarm αποκτά διαφανές κάλυμμα για μια πιο σύγχρονη εικόνα. Το αρχικό slogan «À vous d'inventer la vie qui va avec» («Εσείς θα επινοήσετε τη ζωή που του ταιριάζει») εμφανίζεται στους ιμάντες για τη μετακίνηση των πίσω καθισμάτων (και από το πορτμπαγκάζ), καθώς και στους ιμάντες για την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων από την καμπίνα. Το μήνυμα «Ouvert d’esprit» («Με ανοιχτούς ορίζοντες») είναι ορατό στο εσωτερικό της πίσω πόρτας. Τέλος, η οροφή φέρει ανάγλυφα τα γράμματα του νέου «Twingo alphabet».

Η διπλή οριζόντια οθόνη OpenR χαρίζει μια σύγχρονη εικόνα. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν την ίδια διάταξη: ψηφιακό πίνακα οργάνων 7” και κεντρική οθόνη πολυμέσων openRlink 10”. Οι οθόνες «ζωντανεύουν» την καμπίνα με γραφικά και animations ειδικά για το Twingo. Η εμπειρία ξεκινά με jingle υποδοχής κατά την είσοδο. Με βάση ένα πρωτότυπο soundtrack σε συνεργασία με τον Jean‑Michel Jarre, οι οθόνες δημιουργούν μια νότα αισιοδοξίας.

Το OpenR Link με Google built‑in έχει ήδη καθιερωθεί στη γκάμα Renault. Σήμερα κάνει ντεμπούτο στην κατηγορία A στο Twingo E‑Tech electric, διατηρώντας την ομαλή, tablet‑like εμπειρία χρήσης μέσω αφής ή φωνητικών εντολών (Google Assistant). Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες Google που εξελίσσονται διαρκώς: Google Maps, υποστήριξη από Google Assistant, και εφαρμογές μέσω Google Play (100+ ανάλογα με τη χώρα). Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν 2 θύρες USB‑C για σύνδεση/φόρτιση συσκευών.

Σημειώνεται ότι το Gemini, ο AI βοηθός της Google, αντικαθιστά το Google Assistant μέσω ενημέρωσης over‑the‑air (OTA). Το Gemini επιτρέπει τη φυσική συνομιλία, την εκτέλεση πιο σύνθετων ενεργειών, τη διακοπή της πρότασης στη μέση και την απρόσκοπτη εναλλαγή γλωσσών. Το Reno avatar, που είναι ήδη γνωστό από Renault 5 και Renault 4 E‑Tech electric, βρίσκεται και στο Twingo E‑Tech electric. Ενσαρκώνει μια «ανθρωποκεντρική» προσέγγιση της τεχνολογίας, υποστηρίζοντας τον οδηγό σε όλη την EV εμπειρία, εντός και εκτός αυτοκινήτου.

Το Twingo E‑Tech electric διαθέτει τέσσερις «πραγματικές» θέσεις ενηλίκων, ενώ οι πλάτες των πίσω καθισμάτων ρυθμίζονται σε τρεις θέσεις, ως προς την κλίση τους. Παράλληλα, αυτές αναδιπλώνονται μεμονωμένα με μία απλή κίνηση. Σε αυτή τη διαμόρφωση, η χωρητικότητα φόρτωσης ξεπερνά τα 1.000 L. Στην έκδοση Techno, αναδιπλώνεται και η πλάτη του εμπρός καθίσματος συνοδηγού, αυξάνοντας το μήκος φόρτωσης στα 2 m.

Στο εσωτερικό του Twingo υπάρχουν επίσης πάνω από δώδεκα ανοιχτοί, εύκολα προσβάσιμοι χώροι, συνολικής χωρητικότητας έως 19 L. Ενδεικτικά: κεντρική κονσόλα 3,6 L, θήκες θυρών 2 × 1,8 L, θήκη στο ύψος χεριού για smartphone και «χείλος» στο ταμπλό για μικροαντικείμενα. Πίσω, πρόσθετοι χώροι και θήκες στις πλάτες εμπρός καθισμάτων, συνολικά έως 6 L.

Κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών διατίθεται χώρος αποθήκευσης 50 L – ιδανικός για το καλώδιο φόρτισης. Χάρη στη διάταξη 50/50 του δαπέδου, παραμένει προσβάσιμος ακόμη κι όταν μέρος του χώρου καταλαμβάνεται από αποσκευές. Η ιδανική διάσταση της μπαταρίας LFP (λιθίου‑φωσφορικού σιδήρου) με αυτονομία WLTP έως 263 km συνδυάζεται με έναν ζωηρό και ελαφρύ ηλεκτροκινητήρα 60 kW (82 hp). Το Twingo E‑Tech electric είναι ιδανικό για μετακινήσεις εντός και γύρω από την πόλη, όπου η λειτουργία One Pedal κάνει την καθημερινή κίνηση/μποτιλιάρισμα σημαντικά πιο ξεκούραστη.

Με την πλατφόρμα RGEV Small – την ίδια βάση με Renault 5 και Renault 4 E‑Tech electric – προσαρμοσμένη για καθημερινή χρήση, χαμηλό βάρος (από 1.200 kg) και ακριβές τιμόνι, είναι ευέλικτο και άμεσο, προσφέροντας σταθερότητα και άνεση, παραμένοντας στιβαρό ακόμη και όταν βγει από τα όρια της πόλης. Παράλληλα, η ανταγωνιστική τιμολόγηση παραμένει προτεραιότητα: το Twingo E‑Tech electric διατίθεται κάτω από 20.000 € στην έκδοση Evolution. Ακόμη και η κορυφαία έκδοση Techno είναι διαθέσιμη σε ελκυστική τιμή. Την ίδια στιγμή, παραμένει οικονομικό στη χρήση, χάρη στη χαμηλή κατανάλωση 12,2 kWh/100 km (WLTP).

Στην έκδοση Techno, το Twingo E‑Tech electric αποκτά τη λειτουργία One Pedal. Το One Pedal αποτελεί την τέταρτη βαθμίδα ανάκτησης ενέργειας, ενεργοποιούμενη μέσω paddles στο τιμόνι (όπως και οι τρεις πρώτες). Με την απελευθέρωση του γκαζιού, μεγιστοποιείται η ανάκτηση, το όχημα επιβραδύνει και μπορεί να ακινητοποιηθεί χωρίς πάτημα φρένου. Ιδανικό σε μποτιλιάρισμα και φανάρια, συμβάλλει στην ομαλότερη οδήγηση μέσα στην πόλη και στην πιο οικονομική λειτουργία. Στην έκδοση Evolution, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει τη λειτουργία B από τον επιλογέα, για αυξημένη ανάκτηση ενέργειας.

24 συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS)

Έως και 12 αισθητήρες (εμπρός/πλευρικά/πίσω) συνδυάζονται με το σύστημα hands‑free parking (πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία), ώστε οι ελιγμοί στάθμευσης να γίνονται εύκολα. Μετά το παρκάρισμα, το σύστημα Occupant Safe Exit Alert βοηθά τους εμπρός & πίσω επιβάτες και στις δύο πλευρές. Στην εκκίνηση, το Rear Cross‑Traffic Alert προειδοποιεί για όχημα/μοτοσικλέτα/ποδήλατο. Και σε περίπτωση κινδύνου σύγκρουσης κατά τους ελιγμούς (π.χ. πεζός ή κολωνάκι), ενεργοποιείται αυτόματα φρενάρισμα μέσω Rear Automatic Emergency Braking, αν ο οδηγός δεν αντιδράσει.

Διαθέσιμα είναι επίσης: η αναγνώριση σημάτων, η Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας με λειτουργία ανίχνευσης επερχόμενου οχήματος, η προειδοποίηση τυφλού σημείου και το Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop&Go. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο My Safety Switch (αριστερά από το τιμόνι), που επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των προτιμώμενων ρυθμίσεων έως και πέντε ADAS ταυτόχρονα, με ένα κουμπί. Οι επιλογές ορίζονται από την οθόνη πολυμέσων.

Όλες οι εκδόσεις στην ελληνική αγορά διαθέτουν το πακέτο “Advanced Charge” ισχύ φόρτισης AC στα 11 kW και DC 50 kW. Η AC φόρτιση 10%–100% διαρκεί 2 ώρες και 35 λεπτά, ενώ σε ταχυφορτιστή DC, η φόρτιση 10%–80% ολοκληρώνεται σε 30 λεπτά. Με το πακέτο “Advanced Charge”, το Twingo E‑Tech electric διαθέτει αμφίδρομο φορτιστή AC 11 kW: V2L (Vehicle‑to‑Load): τροφοδότηση συσκευής 220V από την μπαταρία, έως 3.700 W, με αντάπτορα (power‑to‑object adapter).

Σε τελική ανάλυση το νέο Renault Twingo είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης το οποίο διακρίνεται για τον πλούσιο εξοπλισμό του και με επιδόσεις ίακνοποιητικότατες για την κατηγορία του . Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 130 χλμ./ώρα . Ααν για κάποιους φαντάζει μικρή σκεφθείτε ότι στους περισσότερους δρόμους στην Ελλάδα τα ανώτατα όρια ταχύτητας είναι στα 120 χλμ.

Όμως πάμε στις εκδόσεις και τις τιμές που αποτελούν μια ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη και κάνουν το νέο Renault Twingo ένα πολύ προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έτσι έχουμε:

Renault Twingo Electric E-Tech 27 kWh 80 evolution: Από 19.490 ευρώ.

Twingo Electric E-Tech 27 kWh 80 techno: Από 22.990 ευρώ.

H επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία παρέχει και όφελος απόσυρσης 1.500 ευρώ. Μετά από αυτή και με το όφελος της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» η βασική τιμή διαμορφώνεται από 14.990 ευρώ.