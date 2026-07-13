BMW Group: Η νέα θέση του Alexander Wehr

Νέος διευθύνων σύμβουλος για Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 06.07.26, 20:15
BMW Group: Η νέα θέση του Alexander Wehr
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Ο Alexander Wehr θα αναλάβει τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του BMW Group για την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.Διαδέχεται τον Neil Fiorentinos, ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη για το BMW Group στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Από τον Σεπτέμβριο του 2018, ο Neil Fiorentinos είχε την ευθύνη των δραστηριοτήτων του BMW Group στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμβάλλοντας σημαντικά στη συνεχή ανάπτυξη και την ισχυρή παρουσία των μαρκών του BMW Group σε ολόκληρη την περιοχή.

BMW Group: Η νέα θέση του Alexander Wehr

Ο Alexander Wehr είναι σήμερα Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του BMW Group BeLux, με ευθύνη για τις αγορές του Βελγίου και του Λουξεμβούργου από τον Ιούνιο του 2022. Με σχεδόν τρεις δεκαετίες διεθνούς εμπειρίας στο BMW Group, διαθέτει εκτενή τεχνογνωσία στις μάρκες της εταιρείας, καθώς και στις παγκόσμιες δραστηριότητες πωλήσεων και marketing.

Ο Alexander Wehr ξεκίνησε την καριέρα του στο BMW Group το 1997 ως Product Manager για την BMW Z8. Έκτοτε έχει διατελέσει σε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις, μεταξύ των οποίων Επικεφαλής Εταιρικής και Προϊοντικής Στρατηγικής, Διευθυντής του Διεθνούς Τμήματος Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων και Αντιπρόεδρος Κεντρικού Σχεδιασμού και Καθοδήγησης Πωλήσεων. Ως Διευθύνων Σύμβουλος του BMW Group για τη Λατινική Αμερική, είχε επίσης την ευθύνη για την ανάπτυξη βασικών αγορών όπως η Βραζιλία, το Μεξικό και η Αργεντινή. Με την ευρεία διεθνή εμπειρία και την αποδεδειγμένη ηγετική του ικανότητα, ο Alexander Wehr θα ενισχύσει περαιτέρω την επιτυχημένη αναπτυξιακή πορεία του BMW Group στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

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ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
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