Ο ήρωας πιλότος του F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε το αεροσκάφος, έγινε δεκτός σήμερα από τον Νίκο Δένδια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο Ν. Δένδιας με τον πιλότου του F-16

Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου, o Αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος, Διοικητής της 335 Μοίρας, της 116 Πτέρυγας Μάχης στον Άραξο είναι ο εμπειρότατος ιπτάμενος που χάρη στους άψογους χειρισμούς του, τον επαγγελματισμό και τη ψυχραιμία του, κατάφερε να «σώσει» το F-16 και να προχωρήσει με ασφάλεια σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, ώστε αυτό, μετά τις απαραίτητες επισκευές, να ξαναγίνει αξιόμαχο και να τεθεί εκ νέου σε «υπηρεσία».

Παρουσία των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ και ΑΤΑ τα συγχαρητήρια Δένδια στον πιλότο του F-16

Δένδιας για F-16: «Παράδειγμα επιχειρησιακής ετοιμότητας και αφοσίωσης»



Ο Νίκος Δένδιας τον συνάντησε στο υπουργείο. Τον συνεχάρη και δήλωσε ότι ο Αντισμήναρχος Χατζόπουλος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αφοσίωσης που διακρίνουν τους Έλληνες πιλότους. Αναδεικνύοντας, παράλληλα, την καθοριστική σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις μας.



