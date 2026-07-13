Ο Ν. Δένδιας συνεχάρη τον πιλότο που προσγείωσε το F-16 στη Ζάκυνθο

«Παράδειγμα επιχειρησιακής ετοιμότητας και αφοσίωσης» τον χαρακτήρισε

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Πολιτικη
Τα συγχαρητήρια Δένδια στον πιλότο του F-16

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πιλότος Γιώργος Χατζόπουλος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο λόγω μηχανικής βλάβης.
  • Ο Ν. Δένδιας συνεχάρη τον Χατζόπουλο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την επιτυχία του.
  • Ο Χατζόπουλος είναι Διοικητής της 335 Μοίρας και αναγνωρίστηκε για τον επαγγελματισμό και την ψυχραιμία του.
  • Ο Δένδιας επεσήμανε την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αφοσίωση των Ελλήνων πιλότων.
  • Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις τονίστηκε από τον Υπουργό.

Ο ήρωας πιλότος του F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε το αεροσκάφος, έγινε δεκτός σήμερα από τον Νίκο Δένδια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 

Ο Ν. Δένδιας με τον πιλότου του F-16

Ο Ν. Δένδιας με τον πιλότου του F-16 

Ζάκυνθος: Αναγκαστική προσγείωση F-16 μετά από βλάβη

Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου, o Αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος,  Διοικητής της 335 Μοίρας, της 116 Πτέρυγας Μάχης στον Άραξο είναι ο εμπειρότατος ιπτάμενος που χάρη στους άψογους χειρισμούς του, τον επαγγελματισμό και τη ψυχραιμία του, κατάφερε να «σώσει» το F-16 και να προχωρήσει με ασφάλεια σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, ώστε αυτό, μετά τις απαραίτητες επισκευές, να ξαναγίνει αξιόμαχο και να τεθεί εκ νέου σε «υπηρεσία».  

Συγκλονιστικές εικόνες με τις φλόγες  να τυλίγουν το F-16 στη Ζάκυνθο

Παρουσία των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ και ΑΤΑ τα συγχαρητήρια Δένδια στον πιλότο του F-16

Παρουσία των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ και ΑΤΑ τα συγχαρητήρια Δένδια στον πιλότο του F-16

Δένδιας για F-16:  «Παράδειγμα επιχειρησιακής ετοιμότητας και αφοσίωσης» 
 

Ο Νίκος Δένδιας τον συνάντησε στο υπουργείο. Τον συνεχάρη και δήλωσε ότι ο Αντισμήναρχος Χατζόπουλος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αφοσίωσης που διακρίνουν τους Έλληνες πιλότους. Αναδεικνύοντας, παράλληλα, την καθοριστική σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις μας.

Δένδιας: Η Ελλάδα δε θα χαρεί αν πάρει η Τουρκία τα F-35


 

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