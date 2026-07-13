Αναδρομικά συντάξεων: Ποιοι θα λάβουν έως 12.000 ευρώ

Nέο σύστημα υπολογισμού και πληρωμών του e-ΕΦΚΑ

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση βίντεο ΕΡΤ
Καραγκούνης: Δεν θα κόψουμε συντάξεις, ούτε θα ζητήσουμε αναδρομικά από τους συνταξιούχους χηρείας (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο e-ΕΦΚΑ εφαρμόζει νέο σύστημα υπολογισμού αναδρομικών για 700.000 συνταξιούχους.
  • Οι επανυπολογισμοί θα ολοκληρώνονται μηνιαία.
  • Τα αναδρομικά μπορεί να φτάσουν έως 12.000 ευρώ ανά δικαιούχο.
  • Η διαδικασία αφορά διάφορες κατηγορίες συνταξιούχων, όπως αποστράτους και εργαζόμενους συνταξιούχους.
  • Συμπεριλαμβάνονται και δικαιούχοι συντάξεων χηρείας.

Ο e-ΕΦΚΑ θέτει σε εφαρμογή νέο σύστημα υπολογισμού και καταβολής των αναδρομικών, επιδιώκοντας να επιταχύνει τις πληρωμές προς περισσότερους από 700.000 συνταξιούχους. Με το νέο μοντέλο, οι επανυπολογισμοί αναμένεται να ολοκληρώνονται σε μηνιαία βάση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα ποσά που θα επιστραφούν στους δικαιούχους φτάνουν ακόμη και τα 12.000 ευρώ.

Η διαδικασία αφορά διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων, από όσους διεκδικούν τα αναδρομικά του γνωστού «11μήνου» έως συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση, αποστράτους, εργαζόμενους συνταξιούχους και δικαιούχους συντάξεων χηρείας.

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