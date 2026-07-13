Ο e-ΕΦΚΑ θέτει σε εφαρμογή νέο σύστημα υπολογισμού και καταβολής των αναδρομικών, επιδιώκοντας να επιταχύνει τις πληρωμές προς περισσότερους από 700.000 συνταξιούχους. Με το νέο μοντέλο, οι επανυπολογισμοί αναμένεται να ολοκληρώνονται σε μηνιαία βάση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα ποσά που θα επιστραφούν στους δικαιούχους φτάνουν ακόμη και τα 12.000 ευρώ.
Η διαδικασία αφορά διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων, από όσους διεκδικούν τα αναδρομικά του γνωστού «11μήνου» έως συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση, αποστράτους, εργαζόμενους συνταξιούχους και δικαιούχους συντάξεων χηρείας.
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