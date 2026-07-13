Πολλοί ενοικιαστές αναρωτιούνται τι γίνεται με την εγγύηση που έδωσαν στην αρχή της μίσθωσης, ενώ αρκετοί ιδιοκτήτες δεν γνωρίζουν πότε μπορούν νόμιμα να την κρατήσουν.
Έφυγε νωρίτερα ο ενοικιαστής; Τι οφείλει - Τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη
Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) εξηγεί τι ισχύει με απλά λόγια:
Τι είναι η εγγύηση;
• Η εγγύηση (συνήθως 1 ή 2 ενοίκια) είναι ένα ποσό που καταβάλλει ο ενοικιαστής στην αρχή της μίσθωσης, ως εξασφάλιση για:
• Τυχόν ζημιές στο ακίνητο πέρα από τη φυσιολογική φθορά.
• Καθυστερήσεις ή απλήρωτα ενοίκια.
• Οφειλές σε κοινόχρηστα ή λογαριασμούς που επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.
Έφυγε νωρίτερα ο ενοικιαστής; Τι οφείλει - Τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη
Μπορεί να την κρατήσει ο ιδιοκτήτης;
Μόνο υπό προϋποθέσεις. Ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να κρατήσει την εγγύηση αυθαίρετα. Μπορεί να την κρατήσει μερικώς ή ολικώς όταν:
• Υπάρχουν απλήρωτα ενοίκια ή χρέη (με αποδείξεις).
• Υπάρχουν ζημιές πέρα από τη φυσιολογική χρήση (με φωτογραφίες, τεχνική έκθεση κ.λπ.).
• Ο ενοικιαστής δεν παραδίδει το ακίνητο όπως το παρέλαβε.
• Όταν υπάρξει κοινή συμφωνία κατά τη λήξη να συμψηφιστεί με το ή τα τελευταία μισθώματα πριν από την απόδοση του ακινήτου.
Δεν μπορεί να την κρατήσει όταν:
• Το ακίνητο παραδίδεται σε καλή κατάσταση.
• Δεν υπάρχουν χρέη ή ζημιές.
• Ο ενοικιαστής έχει τηρήσει πλήρως τους όρους της σύμβασης.
Σε αυτή την περίπτωση, ο ιδιοκτήτης πρέπει να επιστρέψει την εγγύηση άμεσα, μετά την αποχώρηση και τον έλεγχο του ακινήτου.
Τι πρέπει να κάνουν και οι δύο πλευρές:
• Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής του ακινήτου με καταγραφή τυχόν ζημιών.
• Φωτογραφίες ή βίντεο της κατάστασης του σπιτιού.
• Αποδείξεις εξόφλησης λογαριασμών και κοινοχρήστων.
• Γραπτή επιβεβαίωση για την επιστροφή ή παρακράτηση της εγγύησης.
Η ΕΕΚΕ συμβουλεύει:
Ενοικιαστές: Μην αποχωρείτε χωρίς να παραλάβετε γραπτώς την επιστροφή της εγγύησης.
Ιδιοκτήτες: Μην κρατάτε την εγγύηση χωρίς τεκμηρίωση – ο ενοικιαστής μπορεί να στραφεί νομικά εναντίον σας.
Και οι δύο: Καταγράψτε τα πάντα γραπτώς, με σεβασμό και συνεννόηση.