Ενοίκιο: Τι είναι και τι καλύπτει η εγγύηση μισθώματος

Μπορεί να την κρατήσει ο ιδιοκτήτης;

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Οικονομια
Στην πλατφόρμα stegasi.gov.gr τα δικαιώματα των ενοικιαστών (βίντεο Mega)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εγγύηση μισθώματος είναι ποσό που καταβάλλει ο ενοικιαστής για ζημιές, καθυστερήσεις ή οφειλές.
  • Ο ιδιοκτήτης μπορεί να κρατήσει την εγγύηση μόνο με αποδείξεις για χρέη ή ζημιές.
  • Δεν μπορεί να κρατήσει την εγγύηση αν το ακίνητο παραδίδεται σε καλή κατάσταση και δεν υπάρχουν χρέη.
  • Συνιστάται πρωτόκολλο παράδοσης του ακινήτου και τεκμηρίωση για την επιστροφή της εγγύησης.
  • Ενοικιαστές και ιδιοκτήτες πρέπει να καταγράφουν τα πάντα γραπτώς για αποφυγή νομικών προβλημάτων.

Πολλοί ενοικιαστές αναρωτιούνται τι γίνεται με την εγγύηση που έδωσαν στην αρχή της μίσθωσης, ενώ αρκετοί ιδιοκτήτες δεν γνωρίζουν πότε μπορούν νόμιμα να την κρατήσουν.

Έφυγε νωρίτερα ο ενοικιαστής; Τι οφείλει - Τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) εξηγεί τι ισχύει με απλά λόγια:

Τι είναι η εγγύηση;

•    Η εγγύηση (συνήθως 1 ή 2 ενοίκια) είναι ένα ποσό που καταβάλλει ο ενοικιαστής στην αρχή της μίσθωσης, ως εξασφάλιση για:
•    Τυχόν ζημιές στο ακίνητο πέρα από τη φυσιολογική φθορά.
•    Καθυστερήσεις ή απλήρωτα ενοίκια.
•    Οφειλές σε κοινόχρηστα ή λογαριασμούς που επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.

Έφυγε νωρίτερα ο ενοικιαστής; Τι οφείλει - Τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη

Μπορεί να την κρατήσει ο ιδιοκτήτης;

Μόνο υπό προϋποθέσεις. Ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να κρατήσει την εγγύηση αυθαίρετα. Μπορεί να την κρατήσει μερικώς ή ολικώς όταν:

•    Υπάρχουν απλήρωτα ενοίκια ή χρέη (με αποδείξεις).
•    Υπάρχουν ζημιές πέρα από τη φυσιολογική χρήση (με φωτογραφίες, τεχνική έκθεση κ.λπ.).
•    Ο ενοικιαστής δεν παραδίδει το ακίνητο όπως το παρέλαβε.
•    Όταν υπάρξει κοινή συμφωνία κατά τη λήξη να συμψηφιστεί με το ή τα τελευταία μισθώματα πριν από την απόδοση του ακινήτου.

Δεν μπορεί να την κρατήσει όταν:

•    Το ακίνητο παραδίδεται σε καλή κατάσταση.
•    Δεν υπάρχουν χρέη ή ζημιές.
•    Ο ενοικιαστής έχει τηρήσει πλήρως τους όρους της σύμβασης.

Σε αυτή την περίπτωση, ο ιδιοκτήτης πρέπει να επιστρέψει την εγγύηση άμεσα, μετά την αποχώρηση και τον έλεγχο του ακινήτου.

Έρχεται ο «Tειρεσίας» των ενοικιαστών

Τι πρέπει να κάνουν και οι δύο πλευρές:

•    Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής του ακινήτου με καταγραφή τυχόν ζημιών.
•    Φωτογραφίες ή βίντεο της κατάστασης του σπιτιού.
•    Αποδείξεις εξόφλησης λογαριασμών και κοινοχρήστων.
•    Γραπτή επιβεβαίωση για την επιστροφή ή παρακράτηση της εγγύησης.

Η ΕΕΚΕ συμβουλεύει:

Ενοικιαστές: Μην αποχωρείτε χωρίς να παραλάβετε γραπτώς την επιστροφή της εγγύησης.
Ιδιοκτήτες: Μην κρατάτε την εγγύηση χωρίς τεκμηρίωση – ο ενοικιαστής μπορεί να στραφεί νομικά εναντίον σας.
Και οι δύο: Καταγράψτε τα πάντα γραπτώς, με σεβασμό και συνεννόηση.
 

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