Πολλοί ενοικιαστές αναρωτιούνται τι γίνεται με την εγγύηση που έδωσαν στην αρχή της μίσθωσης, ενώ αρκετοί ιδιοκτήτες δεν γνωρίζουν πότε μπορούν νόμιμα να την κρατήσουν.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) εξηγεί τι ισχύει με απλά λόγια:

Τι είναι η εγγύηση;

• Η εγγύηση (συνήθως 1 ή 2 ενοίκια) είναι ένα ποσό που καταβάλλει ο ενοικιαστής στην αρχή της μίσθωσης, ως εξασφάλιση για:

• Τυχόν ζημιές στο ακίνητο πέρα από τη φυσιολογική φθορά.

• Καθυστερήσεις ή απλήρωτα ενοίκια.

• Οφειλές σε κοινόχρηστα ή λογαριασμούς που επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.

Μπορεί να την κρατήσει ο ιδιοκτήτης;

Μόνο υπό προϋποθέσεις. Ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να κρατήσει την εγγύηση αυθαίρετα. Μπορεί να την κρατήσει μερικώς ή ολικώς όταν:

• Υπάρχουν απλήρωτα ενοίκια ή χρέη (με αποδείξεις).

• Υπάρχουν ζημιές πέρα από τη φυσιολογική χρήση (με φωτογραφίες, τεχνική έκθεση κ.λπ.).

• Ο ενοικιαστής δεν παραδίδει το ακίνητο όπως το παρέλαβε.

• Όταν υπάρξει κοινή συμφωνία κατά τη λήξη να συμψηφιστεί με το ή τα τελευταία μισθώματα πριν από την απόδοση του ακινήτου.

Δεν μπορεί να την κρατήσει όταν:

• Το ακίνητο παραδίδεται σε καλή κατάσταση.

• Δεν υπάρχουν χρέη ή ζημιές.

• Ο ενοικιαστής έχει τηρήσει πλήρως τους όρους της σύμβασης.

Σε αυτή την περίπτωση, ο ιδιοκτήτης πρέπει να επιστρέψει την εγγύηση άμεσα, μετά την αποχώρηση και τον έλεγχο του ακινήτου.

Τι πρέπει να κάνουν και οι δύο πλευρές:

• Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής του ακινήτου με καταγραφή τυχόν ζημιών.

• Φωτογραφίες ή βίντεο της κατάστασης του σπιτιού.

• Αποδείξεις εξόφλησης λογαριασμών και κοινοχρήστων.

• Γραπτή επιβεβαίωση για την επιστροφή ή παρακράτηση της εγγύησης.

Η ΕΕΚΕ συμβουλεύει:

Ενοικιαστές: Μην αποχωρείτε χωρίς να παραλάβετε γραπτώς την επιστροφή της εγγύησης.

Ιδιοκτήτες: Μην κρατάτε την εγγύηση χωρίς τεκμηρίωση – ο ενοικιαστής μπορεί να στραφεί νομικά εναντίον σας.

Και οι δύο: Καταγράψτε τα πάντα γραπτώς, με σεβασμό και συνεννόηση.

