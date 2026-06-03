Έφυγε νωρίτερα ο ενοικιαστής; Τι οφείλει - Τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη

Οι συστάσεις της ΕΕΚΕ προς ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

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Πηγή: EEKE
Πώς μπορούν οι ιδιοκτήτες να πάρουν πίσω το ακίνητό τους (Βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης κατοικίας στην Ελλάδα είναι τρία έτη, σύμφωνα με τη νομοθεσία.
  • Ο ενοικιαστής που αποχωρεί πρόωρα χωρίς σοβαρούς λόγους οφείλει αποζημίωση για τα υπολειπόμενα μισθώματα.
  • Αν υπάρχει ρήτρα αποζημίωσης στο μισθωτήριο, αυτή ισχύει εφόσον δεν είναι καταχρηστική.
  • Ο ιδιοκτήτης μπορεί να κρατήσει την εγγύηση μόνο για οφειλές ή φθορές, όχι ως ποινή.
  • Συστάσεις για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες περιλαμβάνουν τη σωστή σύνταξη μισθωτηρίου και την έγκαιρη ενημέρωση για αποχώρηση.

Ένα συχνό φαινόμενο στις μισθώσεις κατοικιών είναι η πρόωρη αποχώρηση του ενοικιαστή

Ενοίκια: Τι αλλάζει με τη νέα διαδικασία απόδοσης μισθίου

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) αναφέρει στην ανακοίνωσή της  για τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη και τις υποχρεώσεις του ενοικιαστή:

Η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης κατοικίας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν. 1703/1987 και Ν. 2235/1994) είναι τρία (3) έτη, ακόμη κι αν στο συμφωνητικό προβλέπεται μικρότερο χρονικό διάστημα. Σύντμηση της τριετίας επιτρέπεται με νεότερη συμφωνία απέχουσα από την έναρξη της μισθωτικής σύμβασης τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την κατάρτισή της και αποδεικνυόμενη με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει πριν τη συμπλήρωση της τριετίας, χωρίς να συντρέχουν σοβαροί λόγοι (π.χ. ανωτέρα βία, μη παράδοση χρήσης στο συμφωνημένο χρόνο, όταν στο μίσθιο πραγματικά ή νομικά ελαττώματα ή λείπουν συμφωνημένες ιδιότητες κλπ.), οφείλει αποζημίωση για πρόωρη λύση της σύμβασης, εφόσον ο ιδιοκτήτης αποδείξει ότι υπέστη ζημία (π.χ. έμεινε το ακίνητο κενό για μήνες), ίση με τα υπολειπόμενα μισθώματα.

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Αν το μισθωτήριο περιλαμβάνει ρήτρα αποζημίωσης για πρόωρη αποχώρηση (π.χ. ένα ή περισσότερα μισθώματα), τότε αυτή εφαρμόζεται – εφόσον δεν θεωρείται καταχρηστική. Καταγγελία για ιδιοκατοίκηση από τον εκμισθωτή-ιδιοκτήτη δεν υφίσταται.

Ο ιδιοκτήτης έχει επίσης το δικαίωμα να κρατήσει την εγγύηση μόνο για οφειλές ή φθορές, όχι ως ποινή για την αποχώρηση.

Γενικές συστάσεις της ΕΕΚΕ για ενοικιαστές: Διαβάστε προσεκτικά τους όρους της σύμβασης και ενημερώστε έγκαιρα τον ιδιοκτήτη αν σκοπεύετε να αποχωρήσετε. Πάντοτε να αναφέρετε στο μισθωτήριο το πραγματικό μίσθωμα.

Γενικές συστάσεις της ΕΕΚΕ για ιδιοκτήτες: Συντάξτε σωστά το μισθωτήριο με τη βοήθεια νομικού. Ελέγχετε τακτικά την πορεία εξόφλησης των δαπανών του μισθίου (κοινόχρηστα, ενέργεια, νερό κλπ.) από τον ενοικιαστή.
 

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