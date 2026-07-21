Σε Πειραματικές μετατρέπονται όλες οι ΣΑΕΚ Τουρισμού

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Σε Πειραματικές Μετατρέπονται Όλες Οι ΣΑΕΚ Τουρισμού
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Όλες οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού μετατρέπονται σε Πειραματικές.
  • Η απόφαση υπογράφηκε από τους υφυπουργούς Τουρισμού και Παιδείας.
  • Δημιουργείται πανελλαδικό δίκτυο Πειραματικών ΣΑΕΚ Τουρισμού.
  • Οι νέες σχολές θα προσφέρουν σύγχρονες ειδικότητες και καλύτερη σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Σε Πειραματικές μετατρέπονται οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στο υπουργείο Τουρισμού.

Οι υφυπουργοί Τουρισμού, Άννα Καραμανλή και Παιδείας, Κωνσταντίνος Βλάσης, υπέγραψαν τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Με αυτή δημιουργείται πανελλαδικό δίκτυο Πειραματικών ΣΑΕΚ Τουρισμού, «με σύγχρονες ειδικότητες και ισχυρότερη σύνδεση με την αγορά εργασίας», αναφέρει σε ανακοίνωση το υπουργείο Τουρισμού. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 

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