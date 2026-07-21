Σε Πειραματικές μετατρέπονται όλες οι ΣΑΕΚ Τουρισμού

Σε Πειραματικές μετατρέπονται οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στο υπουργείο Τουρισμού.
Οι υφυπουργοί Τουρισμού, Άννα Καραμανλή και Παιδείας, Κωνσταντίνος Βλάσης, υπέγραψαν τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Με αυτή δημιουργείται πανελλαδικό δίκτυο Πειραματικών ΣΑΕΚ Τουρισμού, «με σύγχρονες ειδικότητες και ισχυρότερη σύνδεση με την αγορά εργασίας», αναφέρει σε ανακοίνωση το υπουργείο Τουρισμού.
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