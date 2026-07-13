Θεοδωρίδου – Βανδή: Το ξεκαρδιστικό παιχνίδι ερωτήσεων και τα «όχι» σε όλα!

Πριν ενώσουν τις μουσικές τους δυνάμεις

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Ένωσαν τις μουσικές τους δυνάμεις στο Άλσος

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή δημοσίευσαν χιουμοριστικό βίντεο για την προώθηση της συνεργασίας τους.
  • Στο βίντεο, η Θεοδωρίδου απαντά 'όχι' σε πονηρές ερωτήσεις της Βανδή, προκαλώντας γέλια.
  • Η λεζάντα του βίντεο αναφέρει ότι η συνεργασία τους θα είναι 'ΜΑΖΙ' και αναμένεται σύντομα.
  • Η κοινή τους εμφάνιση στο NOX ανακοινώθηκε πρόσφατα και θεωρείται ένα από τα πιο αναμενόμενα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.
  • Το βίντεο συγκέντρωσε χιλιάδες likes στα social media.

Με ένα απολαυστικό παιχνίδι ερωτήσεων αποφάσισαν να δώσουν συνέχεια στο promo της πολυσυζητημένης συνεργασίας τους η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στους διαδικτυακούς τους φίλους.

Νατάσα Θεοδωρίδου: Η έκπληξη με τη Δέσποινα Βανδή στη σκηνή του Άλσους

Σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, οι δύο αγαπημένες λαϊκές ερμηνεύτριες δημοσίευσαν ένα χιουμοριστικό βίντεο στα social media, το οποίο μέσα σε λίγη ώρα συγκέντρωσε χιλιάδες likes.

Θεοδωρίδου – Βανδή: Το ξεκαρδιστικό παιχνίδι ερωτήσεων και τα «όχι» σε όλα!

Στο βίντεο, η Νατάσα Θεοδωρίδου φοράει ακουστικά, ενώ η Δέσποινα Βανδή της απευθύνει μια σειρά από... πονηρές ερωτήσεις.

«Νατάσα, χαίρεσαι που θα συνεργαστούμε; Σου αρέσουν τα τραγούδια μου; Η φωνή μου σου αρέσει; Έχεις τραγουδήσει ποτέ κάποιο τραγούδι μου στο σπίτι σου μόνη σου; Θα ήθελες να φτιάξω εγώ το πρόγραμμα στο Nox; Γενικά με συμπαθείς καθόλου;», τη ρωτάει η Δέσποινα, με τη Νατάσα να απαντάει... «όχι» σε όλα, προκαλώντας γέλια.

Βέβαια, η αλήθεια αποκαλύπτεται στη λεζάντα της ανάρτησης, όπου οι δύο τραγουδίστριες έγραψαν: «POV: δεν είναι αυτό που νομίζεις. ΜΑΖΙ. Η συνεργασία της χρονιάς έρχεται…».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NOX ATHENS (@noxathens)

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές εβδομάδες η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή ανακοίνωσαν επίσημα πως θα ενώσουν τις δυνάμεις τους την ερχόμενη χειμερινή σεζόν στη σκηνή του NOX.

Η κοινή τους εμφάνιση θεωρείται ήδη ένα από τα πιο δυνατά μουσικά γεγονότα της χρονιάς, με το κοινό να περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία να τις απολαύσει μαζί επί σκηνής.

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ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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