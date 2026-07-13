Με ένα απολαυστικό παιχνίδι ερωτήσεων αποφάσισαν να δώσουν συνέχεια στο promo της πολυσυζητημένης συνεργασίας τους η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στους διαδικτυακούς τους φίλους.

Σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, οι δύο αγαπημένες λαϊκές ερμηνεύτριες δημοσίευσαν ένα χιουμοριστικό βίντεο στα social media, το οποίο μέσα σε λίγη ώρα συγκέντρωσε χιλιάδες likes.

Στο βίντεο, η Νατάσα Θεοδωρίδου φοράει ακουστικά, ενώ η Δέσποινα Βανδή της απευθύνει μια σειρά από... πονηρές ερωτήσεις.

«Νατάσα, χαίρεσαι που θα συνεργαστούμε; Σου αρέσουν τα τραγούδια μου; Η φωνή μου σου αρέσει; Έχεις τραγουδήσει ποτέ κάποιο τραγούδι μου στο σπίτι σου μόνη σου; Θα ήθελες να φτιάξω εγώ το πρόγραμμα στο Nox; Γενικά με συμπαθείς καθόλου;», τη ρωτάει η Δέσποινα, με τη Νατάσα να απαντάει... «όχι» σε όλα, προκαλώντας γέλια.

Βέβαια, η αλήθεια αποκαλύπτεται στη λεζάντα της ανάρτησης, όπου οι δύο τραγουδίστριες έγραψαν: «POV: δεν είναι αυτό που νομίζεις. ΜΑΖΙ. Η συνεργασία της χρονιάς έρχεται…».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές εβδομάδες η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή ανακοίνωσαν επίσημα πως θα ενώσουν τις δυνάμεις τους την ερχόμενη χειμερινή σεζόν στη σκηνή του NOX.

Η κοινή τους εμφάνιση θεωρείται ήδη ένα από τα πιο δυνατά μουσικά γεγονότα της χρονιάς, με το κοινό να περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία να τις απολαύσει μαζί επί σκηνής.