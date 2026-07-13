Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απολαμβάνει το φετινό καλοκαίρι μακριά από τη φασαρία της πόλης, επιλέγοντας αποδράσεις στη φύση, εκεί όπου βρίσκει την απόλυτη χαλάρωση. Λάτρης του camping και των εναλλακτικών ταξιδιών, δεν χάνει ευκαιρία να εξερευνά νέες γωνιές της Ελλάδας.

Μετά την πρόσφατη εξόρμησή του στην Εύβοια και λίγο πριν ξεκινήσει την ανάβασή του στον Όλυμπο, το μοντέλο και επιχειρηματίας απάντησε στους διαδικτυακούς του φίλους για έναν λόγο που επιλέγει να κρατά κρυφούς τους προορισμούς όπου κατασκηνώνει.

Όπως εξήγησε μέσα από τα Instagram Stories του, δεν πρόκειται για μυστικοπάθεια, αλλά για μια συνειδητή επιλογή. Επιθυμεί να προστατεύσει μέρη που παραμένουν αυθεντικά και ανεπηρέαστα από τον μαζικό τουρισμό, ώστε να διατηρήσουν τη φυσική τους ομορφιά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους.

«Μη με πείτε πάρα πολύ περίεργο και σνομπ, αλλά με ρωτάτε πού είναι αυτό το μέρος στην Εύβοια. Η αλήθεια είναι ότι δεν απαντάω. Θέλω κάποια πράγματα να μένουν έτσι όπως είναι, ανέπαφα, να μην πηγαίνει πάρα πολύς κόσμος και τα χαλάσει. Αν ψάξετε, ειδικά στην Εύβοια, θα ανακαλύψετε απίστευτα μέρη. Συγγνώμη που δεν αποκαλύπτω τις τοποθεσίες, αλλά θέλω να τις κρατήσω όσο γίνεται όπως είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μιλά για την αγάπη του προς το camping. Κάθε καλοκαίρι αφιερώνει χρόνο σε εξορμήσεις στη φύση, μακριά από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης είτε με φίλους είτε με τον γιο του, Πάρη, με τον οποίο δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις.

Τον τελευταίο καιρό, στις αποδράσεις του τον συνοδεύει συχνά και η σύντροφός του, Ρία Ελληνίδου, με τους δυο τους να μοιράζονται στιγμές ξεγνοιασιάς, απολαμβάνοντας την ηρεμία που προσφέρει η φύση.