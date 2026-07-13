Σάκκαρη: Απέναντι στη Νταρτ στον δεύτερο γύρο του Athens Open WTA 250

Ξεκίνημα με το δεξί για την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια

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Επιμέλεια STAR.GR
Αθλητικα
Σάκκαρη: Απέναντι Στη Νταρτ Στον 2ο Γύρο Του Athens Open 250
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Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 η Μαρία Σάκκαρη, η οποία επικράτησε της Πολίνα Κουντερμέτοβα με 6-0, 7-6(1) και εξασφάλισε την πρόκρισή της στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης όπου θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Χάριετ Νταρτ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση μπροστά στο κοινό της Αθήνας, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της. Στο πρώτο σετ κυριάρχησε απόλυτα, μην επιτρέποντας στην αντίπαλό της να κατακτήσει ούτε ένα game και ολοκληρώνοντας το σετ με ένα εντυπωσιακό 6-0.

Σάκκαρη: Απέναντι στη Νταρτ στον δεύτερο γύρο του Athens Open WTA 250

Στο δεύτερο σετ η Κουντερμέτοβα ανέβασε την απόδοσή της και δυσκόλεψε περισσότερο τη Σάκκαρη, ωστόσο η Ελληνίδα διατήρησε την ψυχραιμία της στα κρίσιμα σημεία. Το σετ οδηγήθηκε σε tie-break, εκεί όπου η Σάκκαρη ήταν απόλυτα κυρίαρχη, επικρατώντας με 7-1 και «σφραγίζοντας» τη νίκη με 6-0, 7-6(1).

Η επόμενη αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη θα είναι η Χάριετ Νταρτ, η οποία επικράτησε της Μίνα Χότζιτς με 6-3, 3-6, 7-6(4).

Η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται μέσω μέσω athens-open.com και Ticketmaster.

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VANDA PHARMACEUTICALS ATHENS OPEN WTA 250
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ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΚΑΡΗ
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