Μουντιάλ 2026: «Περίπατος» Γαλλίας στα ημιτελικά με συντριβή του Μαρόκου

Πρόκριση για τους «Τρικολόρ» με 2 γκολ Εμπαπέ και Ντεμπελέ

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STAR.GR
Αθλητικα
Μουντιάλ 2026: Σάρωσε Η Γαλλία 2-0 Του Μαρόκου
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Με δύο γρήγορα γκολ στο β΄ ημίχρονο, η Γαλλία επικράτησε 2-0 του Μαρόκου στη Βοστώνη και προκρίθηκε για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση και 8η συνολικά σε ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι δύο σουπερ σταρ Εμπαπέ (60΄) και Ντεμπελέ (66΄) υπέγραψαν τη νίκη των «τρικολόρ» που ετοιμάζονται για τον μεγάλο ημιτελικό με Ισπανία ή Βέλγιο το βράδυ της Τρίτης (14/07, 22:00) στο Λος Άντζελες.

H Γαλλία επικράτησε εύκολα του Μαρόκου στο Μουντιάλ και πέρασε στα ημιτελικά - AP Images

H Γαλλία επικράτησε εύκολα του Μαρόκου στο Μουντιάλ και πέρασε στα ημιτελικά - AP Images

 

 

Ο ταλαντούχος κύριος Χάαλαντ: 10 + 1 πράγματα που δε γνωρίζατε για εκείνον!

Στο πρώτο ημίχρονο το ματς ήταν Γαλλία-Μπούνο 0-0! Ο 35χρονος γκολκίπερ του Μαρόκου έπιανε... τα πάντα, με αποκορύφωμα το πέναλτι του κέρδισε (σε ανατροπή από τον Μαζραουϊ) και εκτέλεσε ο Κιλιάν Μπαπέ. Επίσης, ο Γιασίν Μπούνου, όπως είναι το όνομά του, επενέβη στο σουτ του Μπεπέ στο 2΄ και στην προσπάθεια του Ντουέ στο 35΄ με πολύ δύσκολες και κρίσιμες αποκρούσεις. Πόσο θα άντεχε, όμως; Η Γαλλία συνέχισε να επιτίθεται και στο 45+2΄ το μακρινό σουτ του Ντίνιε «τράνταξε» το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ άνοιξε το σκορ για τη Γαλλία με γκολ που πέτυχε μετά από κερδισμένο πέναλτι - AP Image

Ο Κιλιάν Εμπαπέ άνοιξε το σκορ για τη Γαλλία με γκολ που πέτυχε μετά από κερδισμένο πέναλτι - AP Image

Η Γαλλία προκαλεί τρόμο, οι ευρωπαϊκές ομάδες ...ψάχνονται

Η πίεση συνεχίστηκε και στο β΄ ημίχρονο. Κάπως έτσι, στο 60΄ ο Εμπαπέ με καταπληκτικό σουτ έξω από την περιοχή κατάφερε να νικήσει τον Μπόνο και να ανοίξει το σκορ με το 7ο γκολ του στη διοργάνωση και το 20ο συνολικά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έξι λεπτά αργότερα, ο Ουσμάν Ντεμπελέ «κλείδωσε» την πρόκριση με κούρσα στον άξονα και τεχνικό πλασέ από το ύψος της περιοχής (66΄). Απογοητευμένοι οι Μαροκινοί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι να αλλάξουν τη μοίρα τους. Η Γαλλία του Ντεσάμπ πέρασε, αλλά υπάρχει μικρή -προς το παρόν- ανησυχία για την κατάσταση του Εμπαπέ που αποχώρησε με ενοχλήσεις στο 77΄.

Τη νίκη της Γαλλία επισφράγισε με ένα ακόμα γκολ ο Ουσμάν Ντεμπελέ - AP Images

Τη νίκη της Γαλλία επισφράγισε με ένα ακόμα γκολ ο Ουσμάν Ντεμπελέ - AP Images 

Διαιτητής: Φακούντο Τέγιο (Αργεντινή)

Απογοήτευση από τους παίκτες του Μαρόκο που δεν κατάφεραν να αντισταθούν στη γαλλική υπεροχή - AP Images

Απογοήτευση από τους παίκτες του Μαρόκο που δεν κατάφεραν να αντισταθούν στη γαλλική υπεροχή - AP Images

Κίτρινες: Ντιόπ 

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάμπ): Μενιάν, Κουντέ (87΄ Γκουστό), Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Ντίνιε, Κονέ (70΄ Ζαϊρ Εμερί), Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ (77΄ Μπαρκολά), Εμπαπέ (77΄ Ματετά)

ΜΑΡΟΚΟ (Μοχάμεντ Ουαχμπί) : Μπόνο, Χακίμι, Ντιόπ, Μαζράουϊ, Σαλάχ-Εντίν (74΄ Ελ Ουαχντί), Μπουαντί (61΄ Άμραμπατ), Ελ Αϊναουί, Ουναχί, Ελ Κανούς (61΄ Ελ Κανούς), Ταλμπί (85΄ Σμπάι), Ντίαθ (74΄ Γιασίν)

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