Στον προαύλιο χώρο του Καλλιμάρμαρου, το διεθνές street meeting επί κοντώ ανδρών και γυναικών, με οικοδεσπότη τον Εμμανουήλ Καραλή, Fly Athens 2026, ήταν στο επίκεντρο την Κυριακή (5/7). Όμως, στο δικό του meeting, ο «Μανόλο» συμβιβάστηκε με την 3η θέση, με επίδοση 5,81μ. Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού ξεκίνησε με επιτυχημένα άλματα στα 5,61μ. και 5,81μ., όμως στη συνέχεια είχε τρία αποτυχημένα στα 5,91μ.

Για να δηλώσει με την ολοκλήρωση του Fly Athens 2026 o Εμμανουήλ Καραλής:

Για τον κόσμο που έδωσε το παρών στο Καλλιμάρμαρο: «Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την αγάπη. Έχουμε καταφέρει να έρχεται κόσμος από όλο τον κόσμο. Όλοι μου οι φίλοι είναι εδώ. Μπορεί να μην κατάφερα να πηδήξω αυτό που ήθελα, αλλά σημασία έχει ότι είμαστε εδώ, αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω και μπορεί να μην τα κατάφερα σήμερα, αλλά επειδή πιστεύω πολύ στον εαυτό μου θα τα καταφέρω την επόμενη. Είμαι φαν του αθλητισμού, είμαι φαν του επί κοντώ, οπότε χαίρομαι να βλέπω τους συναθλητές μου και τους φίλους μου να πηδάνε ψηλά. Εντάξει, δεν ήμουν στην καλύτερή μου φόρμα σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι έχουμε βάλει τους στόχους μας, είμαστε χαρούμενοι, αγαπάμε αυτό που κάνουμε και συνεχίζουμε στους επόμενους μεγάλους αγώνες».

Για την απουσία του Μόντο Ντουπλάντις και το εάν έφτασε η στιγμή να έρθει σε ένα Fly Athens: «Σιγά σιγά σίγουρα, μου είπε ότι θέλει πάρα πολύ να έρθει. Και αυτός και η οικογένειά του έχουν έρθει για διακοπές. Οπότε κάποια στιγμή από του χρόνου να έρθει, ώστε να κάνουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πάρτι».

Για το πόσο σημαντικό είναι το γεγονός πως σε λίγο καιρό το Καλλιμάρμαρο Στάδιο θα είναι έτοιμο να φιλοξενήσει ακόμα και αγώνες Diamond League: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα δημιούργησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαστε εδώ, όπου όλοι οι αθλητές ονειρεύονται να έρθουν στην Ελλάδα, πόσο μάλλον οι επικοντιστές και οι απλοί θεατές να έχουν την τιμή να αγωνίζονται απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Το να καταφέρουμε να κάνουμε έναν αγώνα ειδικά και μέσα στο στάδιο, θα είναι κάτι απίστευτο. Η Ολυμπιακή Επιτροπή και ο καινούργιος πρόεδρος κάνουν φανταστική δουλειά, οπότε ελπίζουμε να δούμε στην Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερους αγώνες».

Για την προετοιμασία του και τον αγώνα στο Μπέρμιγχαμ: «Πάμε καλά, είμαστε υγιείς και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είμαστε έτοιμοι να πηδήξουμε ψηλά, σε μία φάση προσαρμογής, αλλά ελπίζουμε για τους μεγάλους αγώνες, όπου είναι το Μπέρμιγχαμ και το Ultimate Championship, να καταφέρουμε να πηδήξουμε αυτό που θέλουμε».

Νικητής αναδείχτηκε ο Αμερικανός Κρις Νίλσεν, με καλύτερη επίδοση τα 5.91μ. κι ενώ το ρεκόρ της διοργάνωσης το διατηρεί ο Εμμανουήλ Καραλής με 6,00μ.

Δεύτερος αναδείχτηκε ο Γάλλος Τιμπό Κολέ, επίσης με 5.91μ.