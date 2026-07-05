Οι Ρώσοι φαρσέρ που παγίδευσαν τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, Θάνο Ντόκο, έδωσαν τη δική τους εκδοχή για το θέμα. Ούτε τεχνητή νοημοσύνη, ούτε deepfake. Με λίγο μακιγιάζ και ένα απλό e-mail τον πείσαμε, λένε.

Όπως είπε στο ρεπορτάζ της η Κατερίνα Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η εκδοχή των Ρώσων δεν έχει καμία σχέση με την κυβερνητική εκδοχή

Ο Θάνος Ντόκος είπε ότι έβλεπε και άκουγε τον Ουκρανό ομόλογό του, Ρουστέμ Ουμέροφ, μίλησε, δηλαδή, για εικόνα deepfake.

Από την άλλη, οι Ρώσοι φαρσέρ δήλωσαν στο WIRED Greece ότι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ΑΙ τα τελευταία 12 χρόνια.

Λίγο μακιγιάζ χρησιμοποιούμε, αυτό κάναμε και τώρα, είπαν.

Στείλαμε ένα απλό e-mail στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και μάλιστα μας εξέπληξε που πίστεψαν το e-mail μας, συμπλήρωσαν.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση ζητά την απομάκρυνση του Θάνου Ντόκου και μιλά για φιάσκο.