Τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Πάργα περνούν η Βίκυ Κάβουρα κι ο Γιώργος Τζαβέλλας μαζί με τη δύο ετών κόρη τους, Ραφαηλία-Ματθίλδη.

Η ηθοποιός ανάρτησε στο Instagram ένα οικογενειακό στιγμιότυπο από την παραλία, με τους τρεις τους δίπλα στη θάλασσα.

Ο πυρήνας της εικόνας είναι η κόρη του ζευγαριού, η οποία φαίνεται να δείχνει κάτι με ενθουσιασμό στους γονείς της, ενώ εκείνοι έχουν στραμμένη την προσοχή τους πάνω της. Το στιγμιότυπο καταγράφει μια ήρεμη οικογενειακή στιγμή από τις φετινές διακοπές τους.

Η ανάρτηση της Βίκυς Κάβουρα /Φωτογραφία Instagram

Βίκυ Κάβουρα και Γιώργος Τζαβέλλας στην Πάργα

Η σχέση της Βίκυς Κάβουρα και του Γιώργου Τζαβέλλα έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2023. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί μέσα από κοινές παρέες και από την αρχή κράτησαν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, αποφεύγοντας τη δημοσιότητα.

Λίγους μήνες αργότερα, η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τον σύντροφό της, ενώ η κοινή τους πορεία προχώρησε με τη δημιουργία οικογένειας.

Η κόρη τους Ραφαηλία-Ματθίλδη και η οικογένειά τους

Στις 30 Μαΐου 2024, η Βίκυ Κάβουρα έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ένα κοριτσάκι. Για τον Γιώργο Τζαβέλλα ήταν το δεύτερο παιδί, καθώς έχει ήδη έναν γιο από τον προηγούμενο γάμο του με την Αθηνά Πικράκη.

Ανάρτηση της Βίκυς Κάβουρα με την κορούλα της Ραφαηλία-Ματθίλδη

Η μικρή πήρε τα ονόματα Ραφαηλία-Ματθίλδη. Το όνομα Ματθίλδη προέρχεται από τη μητέρα του Γιώργου Τζαβέλλα, ενώ το Ραφαηλία συνδέεται με την ιδιαίτερη πίστη της Βίκυς Κάβουρα στον Άγιο Ραφαήλ.