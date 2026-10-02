Καπουτζίδης για Μαζωνάκη: «Ίσως να μην τον χόρτασα αυτόν τον άνθρωπο»

Όσα είπε για τον αείμνηστο τραγουδιστή και τη συνεργασία τους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Καπουτζίδης συμμετείχε στο αφιέρωμα του The Voice στον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας την επιθυμία του να είναι παρών από την αρχή.
  • Περιέγραψε τον Μαζωνάκη ως φωτεινό, έξυπνο και σπάνιο άνθρωπο, με τον οποίο είχε αναπτύξει στενή σχέση κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.
  • Η τελευταία επικοινωνία τους αφορούσε τη συναυλία του Μαζωνάκη στην Τεχνόπολη, όπου ο Καπουτζίδης είχε προσκληθεί να συμμετάσχει.
  • Ο Καπουτζίδης αναρωτήθηκε αν ο Μαζωνάκης είχε συνειδητοποιήσει την αγάπη του κόσμου προς αυτόν και δήλωσε ότι η απώλεια του είναι πιο δύσκολη λόγω της προσωπικής τους σχέσης.

Για το ειδικό αφιέρωμα του The Voice στον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Studio στις 3. Ο ηθοποιός, παρουσιαστής και σεναριογράφος αναφέρθηκε τόσο στη συμμετοχή του στην προετοιμασία του τηλεοπτικού αφιερώματος όσο και στη σχέση που ανέπτυξε με τον τραγουδιστή μέσα από τη συνεργασία τους στο μουσικό talent show του ΣΚΑΪ.

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Όπως είπε, όταν ενημερώθηκε για την πρόθεση του σταθμού να τιμήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, θέλησε από την πρώτη στιγμή να είναι παρών. «Όταν με πήραν τηλέφωνο από τον ΣΚΑΪ και μου είπαν ότι σκέφτονται να κάνουν ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, τους είπα ότι θα ήθελα να είμαι κι εγώ σε αυτό. Τους πρότεινα τι θα μπορούσαμε να βάλουμε, τι χρειάζεται, τι δε χρειάζεται και έχει βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα».

Καπουτζίδης για Μαζωνάκη: «Ίσως να μην τον χόρτασα αυτόν τον άνθρωπο»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης στάθηκε με έμφαση στην προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη και στον τρόπο με τον οποίο εντάχθηκε στο Voice. «Ήταν ένας φοβερός άνθρωπος. Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο με περισσότερο φως. Αναρωτιόμουν αν ο Γιώργος θα “κολλούσε” στο Voice και τελικά εμείς “κολλήσαμε” στον Γιώργο. Φοβερά έξυπνος, φωτεινός, αστείος, σπάνιος και πολύ ξεχωριστός. Όλες οι ιστορίες που έχω να θυμάμαι από εκείνον είναι αστείες».

Η αναφορά του εστιάζει στη διετή γνωριμία και συνεργασία τους μέσα από το μουσικό show, αλλά και στην εντύπωση που του άφησε ο τραγουδιστής σε προσωπικό επίπεδο. 

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Η τελευταία επικοινωνία και η συναυλία στην Τεχνόπολη

Ο ίδιος αποκάλυψε και πότε είδε για τελευταία φορά τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς και τι ακολούθησε στις μεταξύ τους επαφές. «Την τελευταία φορά τον είδα στον τελικό. Μετά είχαμε μιλήσει με μηνύματα. Μου έστειλε ο μάνατζέρ του και μου είπε ότι ο Γιώργος θα ήθελε να είμαι στη συναυλία του στην Τεχνόπολη, ίσως να ανέβω και πάνω στη σκηνή. Απάντησα “για τον Γιώργο με μεγάλη χαρά” και πολλά θαυμαστικά».

Με αυτή τη μαρτυρία, ο Γιώργος Καπουτζίδης περιέγραψε την τελευταία προγραμματισμένη επαγγελματική επαφή που θα μπορούσαν να έχουν, η οποία αφορούσε τη συναυλία του τραγουδιστή στην Τεχνόπολη.

Καπουτζίδης για Μαζωνάκη: «Ίσως να μην τον χόρτασα αυτόν τον άνθρωπο»

Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη όπως τη βίωσε ο Γιώργος Καπουτζίδης

Μιλώντας για την απήχηση που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης στον κόσμο, ο παρουσιαστής αναρωτήθηκε αν ο ίδιος ο τραγουδιστής είχε αντιληφθεί το μέγεθος της αγάπης που λάμβανε. «Είχε καταλάβει άραγε πόσο πολύ τον αγαπούσαν οι άνθρωποι; Δε νομίζω».

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Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς άλλαξε η δική του σχέση με την απώλεια, επειδή είχε γνωρίσει από κοντά τον καλλιτέχνη. «Αν δεν τον είχα γνωρίσει, θα στεναχωριόμουν κι εγώ όπως όλοι. Τώρα που τον γνώρισα και τον έζησα και τον αγάπησα δύο χρόνια, έγινε πολύ πιο δύσκολο. Ενώ συνεχίζεται η ζωή, όλα τα κάνεις με μία υπόγεια θλίψη που την έχω συνηθίσει. Πονάς πάντα για τους ανθρώπους που χάνεις. Αυτό είναι διαφορετικό, γιατί ίσως να μην τον χόρτασα. Ήθελες κι άλλο κι άλλο».

Καπουτζίδης για Μαζωνάκη: «Ίσως να μην τον χόρτασα αυτόν τον άνθρωπο»

Οι δηλώσεις του στην εκπομπή Studio στις 3 φωτίζουν τόσο το παρασκήνιο του τηλεοπτικού αφιερώματος που ετοίμασε ο ΣΚΑΪ για τον Γιώργο Μαζωνάκη όσο και τον προσωπικό τρόπο με τον οποίο βίωσε ο Γιώργος Καπουτζίδης την απώλεια ενός συνεργάτη που, όπως είπε, ξεχώριζε για το φως, το χιούμορ και τη σπανιότητά του.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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STUDIO ΣΤΙΣ 3
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