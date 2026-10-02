Γιάννης Αϊβάζης: Η αντίδραση σε ερώτηση για δεύτερο γάμο

«Αυτό είναι το καλημέρα; Να με αποκαταστήσετε;»

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Happy Day
Γιάννης Αϊβάζης: Η αντίδραση σε ερώτηση για δεύτερο γάμο/ Happy Day

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Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά ο Γιάννης Αϊβάζης, μιλώντας για την προσωπική του ζωή και το ενδεχόμενο να ξαναπαντρευτεί στο μέλλον.

Ο γνωστός ηθοποιός έχει επιλέξει να κρατά διακριτική στάση τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα προσωπικά του. Ωστόσο, όταν δέχτηκε την ερώτηση για έναν δεύτερο γάμο, δεν απέκλεισε καθόλου το ενδεχόμενο. Μάλιστα, αντιμετώπισε την ερώτηση με χιούμορ, λέγοντας αρχικά: «Αυτό είναι το καλημέρα; Να με αποκαταστήσετε;».

Στη συνέχεια, όμως, έγινε πιο ξεκάθαρος και παραδέχτηκε πως δεν είναι αρνητικός στην ιδέα ενός νέου γάμου.

«Μπορεί να παντρευτώ ξανά, δεν ξέρω και βέβαια δεν είμαι αρνητικός. Είμαι υπέρ της οικογένειας άλλωστε, θα μπορούσα κάλλιστα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιάννης Αϊβάζης δεν θέλησε να επεκταθεί περισσότερο και να αποκαλύψει εξελίξεις για την προσωπική του ζωή, κράτησε όμως ανοιχτή την πόρτα για το ενδεχόμενο ενός νέου κεφαλαίου στο μέλλον.

Ο ίδιος και η Μαρία Κορινθίου υπήρξαν για πολλά χρόνια ένα από τα γνωστά ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Από τον γάμο τους απέκτησαν την κόρη τους, Ισμήνη, η οποία αποτελεί τον σημαντικότερο κοινό τους δεσμό και μετά τον χωρισμό τους.

Γιάννης & Ισμήνη Αϊβάζη με τα χρώματα της αγαπημένης τους ομάδας

Γιάννης & Ισμήνη Αϊβάζη με τα χρώματα της ομάδας τους

Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι ο Γιάννης Αϊβάζης έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή μετά τον χωρισμό του από τη Μαρία Κορινθίου.

Ο γνωστός ηθοποιός έχει επιλέξει να κρατά τη νέα του σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο κατά καιρούς έχει μοιραστεί στιγμές από την καθημερινότητά του. Σε ένα από τα stories που δημοσίευσε στο Instagram το καλοκαιρι, ο Γιάννης Αϊβάζης απαθανατίστηκε σε τρυφερή στιγμή με τη σύντροφό του κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, ενώ έκανε tag και το όνομά της.

Η σύντροφός του είναι η Νατάσα Καμπουράκη, 32 ετών, η οποία τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στα Χανιά. Έχει σπουδάσει στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και είναι επίσης μητέρα ενός μικρού αγοριού.

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