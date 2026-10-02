Όσα δεν ξέρεις για την Ινές Ραμόν: Ποια είναι η σύντροφος του Μπραντ Πιτ

H ηλικία, οι σπουδές και το Instagram της 33χρονης καλλονής

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com & Ap images
Μπραντ Πιτ πάντα: Σε ρομαντικό δειπνο με την Ινές ντε Ραμόν στο Παρίσι / Βίντεο: ΕΡΤ

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Τα τελευταία χρόνια, και συγκεκριμένα από το 2022, ο σταρ του Χόλιγουντ Μπραντ Πιτ βρίσκεται σε σχέση με την 33χρονη κοσμηματοποιό Ινές Ραμόν.

Brad Pitt: Η στρατιωτική εμφάνιση χέρι- χέρι με την Ινές ντε Ραμόν

Ο Μπραντ Πιτ και η σύντροφός του Ινές Ραμόν / Φωτογραφία: Ap Ιmages

Ο Μπραντ Πιτ και η σύντροφός του Ινές Ραμόν / Φωτογραφία: Ap Ιmages

Το ζευγάρι, το οποίο έχει περίπου 30 χρόνια διαφορά, στην αρχή είχε επιλέξει να κρατά χαμηλό προφίλ όσον αφορά στη σχέση του.

Αμφότεροι φαίνεται ότι διανύουν μία πολύ όμορφη περίοδο, πραγματοποιώντας πλέον κοινές εμφανίσεις (όπως στη Fórmula 1 Grand Prix στο Silverstone και στο φεστιβάλ κινηματογράφου), στις οποίες φαίνεται ότι είναι πολύ ερωτευμένοι. 

Ινές Ραμόν: Γνωρίζοντας τη σύντροφο του Μπραντ Πιτ - Το βιογραφικό της

  • H Iνές Ραμόν γεννήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1992 στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, είναι 33 χρόνων, ανήκει στο ζώδιο του Τοξότη και ο προσωπικός λογαριασμός της στο Instagram είναι @inesdrmn
  • Έχει ένα εντυπωσιακό επαγγελματικό προφίλ στον χώρο της μόδας και της πολυτελούς κοσμηματοποιίας

Μπραντ Πιτ: Οι αυτοκτονικές σκέψεις μετά την Τζολί κι ο αλκοολισμός

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ines de Ramon (@inesdrmn)

  • Σπούδασε επιχειρησιακή διοίκηση στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης και έκτοτε έχει διαγράψει μια επιτυχημένη καριέρα στον κόσμημα και τη μόδα
  • Έχει εργαστεί στο τμήμα κοσμημάτων του οίκου Christie’s, καθώς και στην ελβετική de Grisogono, προτού γίνει αντιπρόεδρος στη γνωστή εταιρεία κοσμημάτων Anita Ko 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ines de Ramon (@inesdrmn)

 

Μπραντ Πιτ: Με την σύντροφό του στην Ύδρα

  • Μιλάει άπτεστα τέσσερις γλώσσες (αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά και γερμανικά) ενώ έχει έντονο ενδιαφέρον για την ευεξία, καθώς είναι πιστοποιημένη health coach στην Ολιστική Διατροφολογία 
  • Η Ινές Ραμόν έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο σκύλο της, Gregory, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε αρκετές δημοσιεύσεις στο Instagram της

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ines de Ramon (@inesdrmn)

 

  • Από το 2022 βρίσκεται σε σχέση με τον σταρ του Χόλιγουντ, Μπραντ Πιτ. Η Ινές μπήκε στη ζωή του έπειτα από μια περίοδο που ο Πιτ είχε πάρει το διαζύγιό του από την Αντζελίνα Τζολί και βίωνε μια πιο ήρεμη φάση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ines de Ramon (@inesdrmn)

  • Πριν από τη σχέση της με τον Μπραντ Πιτ, η 33χρονη καλλονή είχε ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Πολ Γουέσλι (Paul Wesley), γνωστό από τη σειρά The Vampire Diaries. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2019, ενώ αποφάσισαν να χωρίσουν φιλικά το 2022

O Πολ Γουέσλι / Φωτογραφία: Ap Images

O Πολ Γουέσλι / Φωτογραφία: Ap Images

Η Ινές Ραμόν και ο Μπραντ Πιτ είναι πλέον 4 χρόνια μαζί και το ζευγάρι πρόσφατα αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του και να συγκατοικήσει.

Παρόλο που η σχέση τους δείχνει να έχει ουσία και σταθερές βάσεις, δεν έχουν γίνει δημόσιες δηλώσεις για επερχόμενο γάμο στο άμεσο μέλλον.

Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές Ραμόν / Φωτογραφία: Ap Ιmages

Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές Ραμόν / Φωτογραφία: Ap Ιmages

Αν και ο Μπραντ Πιτ διατηρεί χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική ζωή του, η Ινές Ραμόν έχει πλέον μπει στο προσκήνιο ως σημαντική παρουσία στο πλευρό του, με προσωπικές αλλά και επαγγελματικές δημόσιες εμφανίσεις, οι οποίες δηλώνουν τον σεβασμό και τη στήριξη που νιώθει ο ένας στον άλλο.

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ΙΝΕΣ ΡΑΜΟΝ
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