Το βίντεο του Σάκη Ρουβά: Η «φυσιολογική» προθέρμανση πριν ανέβει στη σκηνή

Το απολαυστικό backstage βίντεο που ανέβασε στο Instagram

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Σάκης Ρουβάς
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Τι συμβαίνει λίγο πριν ο Σάκης Ρουβάς ανέβει στη σκηνή; Ο ίδιος έδωσε στους fans του μια… διαφορετική εικόνα από όσα δεν βλέπει το κοινό πριν ξεκινήσει μια εμφάνισή του.

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Ο τραγουδιστής μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα χιουμοριστικό βίντεο από την προετοιμασία του, δείχνοντας στους διαδικτυακούς του φίλους πώς προετοιμάζει τη φωνή του πριν βρεθεί μπροστά στο κοινό.

Στο βίντεο, ο Σάκης Ρουβάς κάνει ασκήσεις φωνητικής, ενώ παράλληλα περπατά και κάνει κύκλους μέσα στην αίθουσα. Γύρω του κινούνται οι συνεργάτες του, με τον ίδιο να παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένος στην προθέρμανσή του.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, ακόμη και μια τόσο απαραίτητη διαδικασία μπορεί να γίνει αφορμή για χιούμορ.

Ο ίδιος συνόδευσε το βίντεο με τη φράση: «Αυτά που δε βλέπετε πίσω από τη μουσική που αγαπάτε».

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Μάλιστα, πάνω στο βίντεο έδωσε και τη δική του… επεξήγηση για όσα κάνει, γράφοντας με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού: «Έτσι μοιάζει μία “φυσιολογική” προθέρμανση».

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ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
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