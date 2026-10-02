Hλίας Βρεττός: Τι αποκάλυψε για την εγκυμοσύνη της συζύγου του

«Εκτός από χαρά έχουμε και αγωνία» δήλωσε ο τραγουδιστής

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πατέρας θα γίνει σε τρεις μήνες ο Ηλίας Βρεττός και όπως δήλωσε στο Happy Day αδημονεί να κρατήσει στην αγκαλιά του το πρώτο του παιδί. 

Hλίας Βρεττός: Τι αποκάλυψε για την εγκυμοσύνη της συζύγου του

Ηλίας Βρεττός: Τα πρώτα λόγια για την εγκυμοσύνη της συζύγου του

“Νιώθουμε υπέροχα. Για μας αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εκτός από τη μεγάλη χαρά που νιώθουμε έχουμε και μεγάλη αγωνία, μεγάλο καρδιοχτύπι να πάνε όλα καλά” δήλωσε ο τραγουδιστής και πρόσθεσε πως η σύζυγό του, Αναστασία Δεληγιάννη είναι σχεδόν έξι μηνών.

 

Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του που ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2022 ανακοίνωσαν πως θα γίνουν γονείς δημοσιεύοντας ένα τρυφερό βίντεο. 

Το ζευγάρι ήταν στη θάλασσα με την κοιλίτσα της Αναστασίας να είναι εμφανώς φουσκωμένη.

 

 

«ΗΒ στο τετράγωνο!!! Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα…» έγραψε ο Ηλίας Βρεττός κάτω από τη λεζάντα του βίντεο. 

O Hλίας Βρεττός με τη σύζυγό του, Αναστασία Δεληγιάννη/ φωτογραφία από NDP

O Hλίας Βρεττός με τη σύζυγό του, Αναστασία Δεληγιάννη/ φωτογραφία από NDP


«Ήξερα από την αρχή ότι είναι η γυναίκα της ζωής μου» είχε εξομολογηθεί σε προηγούμενη συνέντευξή του ο τραγουδιστής. 

Μάλιστα της είχε κάνει πρόταση γάμου μετά από 2, 5 μήνες σχέσης. 

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ΗΛΙΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
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