Σοκάρουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για την άγρια επίθεση ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στο Λαύριο, με μια 32χρονη γυναίκα και τον 33χρονο σύντροφό της να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων από το σπίτι του ζευγαριού ακούγονταν συχνά καβγάδες, μέχρι που έφυγε από το σπίτι ο 32χρονος. Γείτονες ανέφεραν ότι τον είχαν ακούσει να απειλεί τη σύζυγό του, λέγοντάς της «θα σου λιώσω το κεφάλι».

Λαύριο: Η εισβολή στο σπίτι με βαριοπούλα

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο 32χρονος φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι όπου διέμενε η πρώην σύντροφός του μαζί με τον νυν σύντροφό της.

Φέρεται να πήρε μια σκάλα από παρακείμενη κατοικία, να ανέβηκε μέχρι τη βεράντα και στη συνέχεια να έσπασε με βαριοπούλα την τζαμαρία της μπαλκονόπορτας, προκειμένου να εισβάλει στο σπίτι.

Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύζυγό του και στον 33χρονο νυν σύντροφό της.

Η 32χρονη τραυματίστηκε στην πλάτη και στον πνεύμονα, ενώ ο 33χρονος τραυματίστηκε στα πλευρά και στα γεννητικά όργανα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ ο 33χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, με την κατάσταση της γυναίκας να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Την ώρα της επίθεσης, τα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού βρίσκονταν στο σπίτι και κοιμόντουσαν στον επάνω όροφο. Μαζί τους βρισκόταν συγγενικό πρόσωπο της 32χρονης, το οποίο φέρεται να κάλεσε την Αστυνομία.

Λαύριο: Πέντε καταγγελίες σε βάρος του 32χρονου

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 32χρονη είχε καταγγείλει τον πρώην σύζυγό της τουλάχιστον πέντε φορές τον τελευταίο χρόνο. Οι καταγγελίες αφορούσαν ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Μάλιστα, ο 32χρονος είχε συλληφθεί τρεις φορές στο παρελθόν, με την τελευταία στις 3 Σεπτεμβρίου, μετά και πάλι από καταγγελία της γυναίκας. Τότε, όπως μεταδόθηκε, οι αστυνομικοί φέρεται να τον είχαν εντοπίσει να κρατά ένα μαχαίρι κοπής 22 εκατοστών.