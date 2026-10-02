«Ευχαριστώ πολύ για όλη την αγάπη και τις υπέροχες ευχές σας. Σιγά σιγά θα απαντήσω προσωπικά σε όλους!. Για όσους νόμιζαν ότι το ανακοινώσαμε νωρίς επειδή “δεν είχα κοιλίτσα”… plot twist: είμαι σχεδόν 6 μηνών!»

Με αυτό το μήνυμα η Αναστασία Δεληγιάννη θέλησε να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς της φίλους για τις ευχές που δέχτηκε μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της και παράλληλα να κάνει μια όμορφη αποκάλυψη για την προχωρημένη εγκυμοσύνη της.

Η σύζυγος του Ηλία Βρεττού δημοσίευσε ένα νέο στιγμιότυπο στα social media, ποζάροντας με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της και αποκαλύπτοντας πως διανύει ήδη σχεδόν τον έκτο μήνα.

Μάλιστα, όπως εξήγησε με χιούμορ, το ζευγάρι αποφάσισε να ανακοινώσει νωρίς την εγκυμοσύνη επειδή πίστευε πως σύντομα η κοιλίτσα της θα γινόταν πιο εμφανής. Τελικά, τα πράγματα εξελίχθηκαν λίγο διαφορετικά, αφού η εγκυμοσύνη της παραμένει ακόμη διακριτική.

«Μάλλον το fitness secret μου δεν ήταν και τόσο μυστικό… απλώς η κοιλίτσα μου είναι διακριτική. Η εγκυμοσύνη δεν έχει ίδιο σώμα, ίδιο ρυθμό ή ίδια εικόνα για όλες μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Αναστασία Δεληγιάννη μοιράστηκε ακόμη λίγα λόγια για τον τρόπο με τον οποίο βιώνει αυτή την ξεχωριστή περίοδο της ζωής της, σημειώνοντας πως συνεχίζει να κινείται και να φροντίζει το σώμα της με τον τρόπο που της ταιριάζει.

«Εγώ απολαμβάνω αυτή τη διαδρομή, συνεχίζοντας να κινούμαι και να φροντίζω το σώμα μου με τον τρόπο που μου ταιριάζει σε αυτή την περίοδο. Μικρή κοιλίτσα… Τεράστια Αγάπη», πρόσθεσε.

Ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη ανακοίνωσαν πρόσφατα πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί, με τη χαρμόσυνη είδηση να σκορπίζει χαμόγελα στους αγαπημένους τους ανθρώπους αλλά και στους followers τους.

Το ζευγάρι, που έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ετοιμάζεται πλέον για τη νέα, πιο ξεχωριστή σελίδα της κοινής του ζωής.