Ύστερα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, η Εθνική μας αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 2-2 με την Ολλανδία, και στους διεθνείς μας μένει η πικρή γεύση, καθώς έπαιξαν εκλπηκτικά στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκαν με σκορ 2-0

Η Ελλάδα κυριάρχησε απόλυτα στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας περιορίσει τους πολυδιαφημισμένους αντιπάλους της, σε παθητικό ρόλο. Η Εθνική μας είχε αρχικά το ακυρωθέν γκολ του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος λίγο μετά, τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε από τον Μασούρα.

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Στη συνέχεια, ήρθαν τα γκολ. Αρχικά με τον Φώτη Ιωαννίδη και μετά με τον Γιώργο Μασούρα, ενώ λίγο νωρίτερα, ο Κωνσταντίνος Καρέστας είχε χάσει σπουδαία ευκαιρία.

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Στην επανάληψη, η Ελλάδα έδωσε χώρους στην Ολλανδία και επιχείρησε να διαχειριστεί το υπέρ της σκορ. Ωστόσο, οι Ολλανδοί μείωσαν αρχικά με την κεφαλιά του Φαν Ντάικ, και παραλίγο να ισοφαρίσουν λίγο αεργότερα, αλλά το γκολ του Ντάμφρις ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Η γαλανόλευκη προσπάθησε να αντιδράσει με τις αλλαγές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αλλά η Ολλανδία βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Ράιντερς στο 89ο λεπτό, ύστερα από σύγχυση στην ελληνική άμυνα.

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Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ελλάδα συνεχίζει στην κορυφή του Ομίλου της έχοντας 7 βαθμούς, και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα παραμείνει στην 1η κατηγορία του Nations League και θα έχει ευνοϊκή κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028. Την Κυριακή, η Εθνικής μας θα δώσει ένα ακόμα σπουδαίο παιχνίδι, και θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Γερμανία.