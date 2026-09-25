Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, ο Σούλης Μαρκόπουλος, παλιός προπονητής του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή, του Αμαρουσίου, της ΑΕΚ και πολλών ακόμα ομάδων
Ο Μαρκόπουλος ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς προπονητές στη χώρα μας και βρίσκεται στη λίστα με τους τεχνικούς που πέτυχαν τις περισσότερες νίκες στην καριέρα τους, με 341, πίσω από τον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και μπροστά από τον Ντούσαν Ίβκοβιτς, τον Κώστα Μουρούζη, τον Αργύρη Πεδουλάκη και τον Φαίδωνα Ματθαίου.
Πολύ άσχημη ημέρα για το μπάσκετ της χώρας μας, μιας και όπως έγινε γνωστό ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών.
Κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς το 1994 με τον ΠΑΟΚ, απέναντι στην Στεφανέλ Τριέστε. Αναδείχθηκε δύο φορές κορυφαίος προπονητής της Α1 (το 2008 και το 2014).Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.