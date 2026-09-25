Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος

Ο προπονητής που συνέδεσε το όνομα του με ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ και ο Άρης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.26 , 13:19 Ξέσπασε η κόρη του Ανδρέα Μπάρκουλη: «Θα πέσουν μηνύσεις»
25.09.26 , 13:14 Κατερίνα Φραγκάκη: «Δέχομαι απειλές μαζί με τον σύζυγό μου»
25.09.26 , 13:00 Κώστας Τουρνάς - Διονύσης Τσακνής «Το Ροκ το Ελληνικό» , στο Θέατρο Άλσος
25.09.26 , 12:48 Γιώργος Μαζωνάκης: H αποκάλυψη Τριανταφυλλόπουλου για την οικογένειά του
25.09.26 , 12:47 Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος
25.09.26 , 12:36 Χημικά φυτοφαρμάκων αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού
25.09.26 , 12:33 Η στιγμή της έκρηξης στην Πλάκα: Βίντεο ντοκουμέντο
25.09.26 , 12:27 Ευγενίδης: Με ποιον πολιτικό θα πήγαινε μπουζούκια & θα έλεγε τα προσωπικά;
25.09.26 , 12:24 Συνταγή cinnamon roll: Ετοιμαστείτε για γλυκό και γευστικό Σαββατοκύριακο
25.09.26 , 12:19 Η Suzuki στην AUTO ATHINA
25.09.26 , 12:14 Φαίη Σκορδά - Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ρομαντικό δείπνο στο Κολωνάκι
25.09.26 , 12:08 Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Πού αναμένονται καταιγίδες
25.09.26 , 12:02 Μελίνα Ασλανίδου: «Θρηνούμε όλοι για τον Γιώργο Μαζωνάκη»
25.09.26 , 12:00 Θάνατος Μαζωνάκη: «Μου ζήτησαν 12.000 ευρώ για πλασμαφαίρεση κι υπνωτισμό»
25.09.26 , 12:00 Ιωάννα Τούνη: Μας δείχνει τη συνταγή της για healthy banana bread
Καιρός: Έρχεται τριήμερη κακοκαιρία - Πότε θα βρέξει στην Αττική
Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης δοκιμάζει κρουασάν στο Παρίσι από το νέο της μαγαζί
Χώρισαν Μάστορας - Καληφώνη: «Φαίνεται να είναι οριστικό»
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Πού αναμένονται καταιγίδες
Γιώργος Μαζωνάκης: H αποκάλυψη Τριανταφυλλόπουλου για την οικογένειά του
Βικτώρια Δέλλα: «Η Γωγώ μελαχρινή, είσαι κούκλα αγάπη μου»
Πέτρος Κουσουλός: «Με την πρώην σύζυγό μου ακολουθούμε το σουηδικό μοντέλο»
Αγρίνιο: 13χρονος συνελήφθη για βιασμό κατ΄εξακολούθηση
Άννα Μενενάκου: Η ηλικία, η καριέρα και η σχέση με τον Σωτήρη Τσαφούλια
Η στιγμή της έκρηξης στην Πλάκα: Βίντεο ντοκουμέντο
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφίες ΙΝΤΙΜΕ
Σούλης Μαρκόπουλος
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, ο Σούλης Μαρκόπουλος, παλιός προπονητής του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή, του Αμαρουσίου, της ΑΕΚ και πολλών ακόμα ομάδων

Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος

Σούλης Μαρκόπουλος / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Ο Μαρκόπουλος ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς προπονητές στη χώρα μας και βρίσκεται στη λίστα με τους τεχνικούς που πέτυχαν τις περισσότερες νίκες στην καριέρα τους, με 341, πίσω από τον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και μπροστά από τον Ντούσαν Ίβκοβιτς, τον Κώστα Μουρούζη, τον Αργύρη Πεδουλάκη και τον Φαίδωνα Ματθαίου.

Πολύ άσχημη ημέρα για το μπάσκετ της χώρας μας, μιας και όπως έγινε γνωστό ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών.

Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος

Ο Σούλης Μαρκόπουλος με τον Μπάνε Πρέλεβιτς στον τελικό με τη Στεφανέλ / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς το 1994 με τον ΠΑΟΚ, απέναντι στην Στεφανέλ Τριέστε. Αναδείχθηκε δύο φορές κορυφαίος προπονητής της Α1 (το 2008 και το 2014).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 |
ΜΠΑΣΚΕΤ
 |
ΣΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΠΑΟΚ
 |
ΑΡΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Ολυμπιακός Νίκησε Τη Μπασκόνια Στην Έδρα Της
Αθλητικα
Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μπασκόνια
Παναθηναϊκός – Παρί 91-72: Σαρωτική πρεμιέρα στην Euroleague
Αθλητικα
Παναθηναϊκός – Παρί 91-72: Σαρωτική πρεμιέρα στην Euroleague
Πέθανε Ο Παλαίμαχος Ποδοσφαιριστής Μίλτον Βιέρα
Αθλητικα
Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Μίλτον Βιέρα
"Σύννεφα" ξαφνικά για κορυφαίο όνομα του ΠΑΟΚ
Αθλητικα
"Σύννεφα" ξαφνικά για κορυφαίο όνομα του ΠΑΟΚ - Συνάντηση με τον Σαββίδη!
Ζαχά για μεγάλη ελληνική ομάδα - «Οκ» από τον πρόεδρο
Αθλητικα
Ζαχά για μεγάλη ελληνική ομάδα - «Οκ» από τον πρόεδρο, αποφασίζει ο κόουτς!
Ντόρσεϊ
Αθλητικα
Ιστορική συμφωνία Μυστακίδη – Φημολογία και για Ντόρσεϊ
Βρήκε τον... δικό της Κωστούλα η ΑΕΚ - Είναι μόλις 17
Αθλητικα
Βρήκε τον... δικό της Κωστούλα η ΑΕΚ - Είναι μόλις 17 και προκαλεί «τρόμο»!
Μπασινάς Χαριστέας Νικοπολίδης
Αθλητικα
Ποδοσφαιρικό reunion: Καραγκούνης, Νικοπολίδης, Μπασινάς, Χαριστέας μαζί
Μάιλ Σουΐτνι
Αθλητικα
Θρήνος στο NBA: Έφυγε από τη ζωή ο Μάικλ Σουΐτνι, στα 43 του χρόνια
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Επικαιροτητα
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top