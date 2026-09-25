Ξέσπασε η κόρη του Ανδρέα Μπάρκουλη: «Θα πέσουν μηνύσεις»

Τα δημοσιεύματα που την έκαναν έξω φρενών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.26 , 16:00 Οι beauty τάσεις που τράβηξαν την προσοχή το καλοκαίρι στην Εβδομάδα Μόδας
25.09.26 , 15:41 Πετρούνιας - Μιλλούση: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους
25.09.26 , 15:35 Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δε θα βάλω πετρέλαιο, δεν έχω αυτά τα λεφτά»
25.09.26 , 15:32 Μύκονος: «Ετοιμάστε τις βάρκες» -Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο πλοίο
25.09.26 , 15:19 Ξέσπασε η κόρη του Ανδρέα Μπάρκουλη: «Θα πέσουν μηνύσεις»
25.09.26 , 15:18 Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Δεν παντρεύτηκα ποτέ, με προτροπή των γονιών μου»
25.09.26 , 15:13 Τζολί: Πούλησε την ιστορική έπαυλή της στο LA για περίπου 24 εκατ. δολάρια
25.09.26 , 15:06 Συμβουλές και προτάσεις για την πρόληψη παιδικών ατυχημάτων από ζώα
25.09.26 , 15:04 Συναυλία Άννας Βίσση: Το βίντεο από την πρόβα & τις προετοιμασίες στο ΟΑΚΑ
25.09.26 , 14:56 Το παιχνίδι-μανία επιστρέφει στο Star με τον Νίκο Μουτσινά!
25.09.26 , 14:45 Άννα Πρέλεβιτς: Συγκινεί για την πρόωρη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών της
25.09.26 , 14:43 1% Club: Πρεμιέρα στο Star με τον Πέτρο Πολυχρονίδη - Από 2/10 στο Star
25.09.26 , 14:35 Τσιμτσιλή: Με royal blue δημιουργία σε dinner κάτω από την Ακρόπολη
25.09.26 , 14:33 Καιρός: Ποιες ώρες θα βρέχει στην Αττική το Σαββατοκύριακο
25.09.26 , 14:30 Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα δραστηριότητα που έκανε με την κόρη της, Ξένια
Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης δοκιμάζει κρουασάν στο Παρίσι από το νέο της μαγαζί
Γιώργος Μαζωνάκης: H αποκάλυψη Τριανταφυλλόπουλου για την οικογένειά του
Καιρός: Ποιες ώρες θα βρέχει στην Αττική το Σαββατοκύριακο
Βικτώρια Δέλλα: «Η Γωγώ μελαχρινή, είσαι κούκλα αγάπη μου»
Ξέσπασε η κόρη του Ανδρέα Μπάρκουλη: «Θα πέσουν μηνύσεις»
Καιρός: Έρχεται τριήμερη κακοκαιρία - Πότε θα βρέξει στην Αττική
Πέτρος Κουσουλός: «Με την πρώην σύζυγό μου ακολουθούμε το σουηδικό μοντέλο»
Μύκονος: «Ετοιμάστε τις βάρκες» -Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο πλοίο
Τσιμτσιλή: Με royal blue δημιουργία σε dinner κάτω από την Ακρόπολη
Χώρισαν Μάστορας - Καληφώνη: «Φαίνεται να είναι οριστικό»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 25.09.26, 13:19

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βίκυ Μπάρκουλη αντέδρασε σε δημοσίευμα που συνδέει τον πατέρα της, Ανδρέα Μπάρκουλη, με πρόσωπα με προβλήματα εξάρτησης.
  • Εκφράζει την ενόχλησή της για τον τρόπο παρουσίασης του θέματος και την αναφορά στον πατέρα της.
  • Δηλώνει ότι μόνο η οικογένεια έχει δικαίωμα να μιλάει για τον πατέρα της και τον Χατζηχρήστο.
  • Απειλεί με νομικές ενέργειες αν συνεχιστούν οι αναφορές αυτές.
  • Εκφράζει απορία για την επιλογή του συντάκτη να συμπεριλάβει τους νεκρούς στο δημοσίευμα.

Την έντονη αντίδραση της κόρης του Ανδρέα Μπάρκουλη, Βίκυς, προκάλεσε δημοσίευμα που αναφέρεται στον αείμνηστο ηθοποιό, συνδέοντάς τον με πρόσωπα που αντιμετώπισαν στη ζωή τους προβλήματα εξάρτησης.

Η Βίκυ Μπάρκουλη, βλέποντας τη συγκεκριμένη δημοσίευση, θέλησε να πάρει θέση και να υπερασπιστεί τη μνήμη του πατέρα της. Η ίδια εξέφρασε την ενόχλησή της τόσο για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το θέμα όσο και για την αναφορά στον πατέρα της.

Νίκος Μπάρκουλης: Ξεσπά για βίντεο που κυκλοφορεί με τον πατέρα του, Ανδρέα

Όπως εξήγησε, δεν θεωρεί σωστό να γίνονται τέτοιου είδους αναφορές σε ανθρώπους που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, τονίζοντας παράλληλα πως αισθάνεται ότι έχει κάθε λόγο να μιλήσει για τον πατέρα της.

«Την είδα τη φωτογραφία αυτή, έχει και κάποιους άλλους. Θα μιλήσω για τον πατέρα μου και τον Χατζηχρήστο γιατί είναι νεκροί. Όσον αφορά τον πατέρα μου, δεν έχει κανένα δικαίωμα κανένας να μιλάει για εκείνον εκτός από εμένα και την οικογένειά του την υπόλοιπη και για τον Χατζηχρήστο το ίδιο πράγμα θα πω γιατί τον είχα σαν οικογένειά μου, τον ήξερα», ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Ο αείμνηστος ηθοποιός Ανδρέας Μπάρκουλης/ φωτογραφια Finos Film

Ο αείμνηστος ηθοποιός Ανδρέας Μπάρκουλης/ φωτογραφια Finos Film

Η ίδια αναρωτήθηκε για ποιον λόγο ο συντάκτης επέλεξε να συμπεριλάβει τον πατέρα της και τον Κώστα Χατζηχρήστο στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, από τη στιγμή που, όπως τόνισε, πρόκειται για ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή.

«Αυτός ο κύριος από πού ορμώμενος γράφει και με αυτόν τον τίτλο τον μεγάλο; Τι σχέση έχει τι έχουν κάνει ο μπαμπάς μου, ή ο Χατζηχρήστος από τη στιγμή που έχουν φύγει αυτά τα άτομα. Δεν πρέπει να σεβόμαστε τους νεκρούς;», είπε χαρακτηριστικά.

Ανδρέας Μπάρκουλης: Η ζωή και το έργο του γόη του ελληνικού κινηματογράφου

Η Βίκυ Μπάρκουλη αποκάλυψε ακόμη πως δεν γνωρίζει προσωπικά τον άνθρωπο που υπέγραψε το δημοσίευμα, ωστόσο ξεκαθάρισε πως είναι αποφασισμένη να κινηθεί νομικά εάν συνεχιστούν ανάλογες αναφορές.

«Δεν τον ξέρω καν αυτόν τον κύριο αλλά αν το συνεχίσει θα πέσουν μηνύσεις», δήλωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΡΚΟΥΛΗΣ
 |
ΒΙΚΥ ΜΠΑΡΚΟΥΛΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λευτέρης Πετρούνιας - Βασιλική Μιλλούση
Celebrities & Gossip Νεα
Πετρούνιας - Μιλλούση: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους
Ανδρέας Μικρούτσικος
Celebrities & Gossip Νεα
Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δε θα βάλω πετρέλαιο, δεν έχω αυτά τα λεφτά»
Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Οι γονείς μου με προέτρεψαν να μην παντρευτώ ποτέ»
Celebrities & Gossip Νεα
Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Δεν παντρεύτηκα ποτέ, με προτροπή των γονιών μου»
Τζολί: Πούλησε την ιστορική έπαυλή της στο LA
Celebrities & Gossip Νεα
Τζολί: Πούλησε την ιστορική έπαυλή της στο LA για περίπου 24 εκατ. δολάρια
Άννα Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Συναυλία Άννας Βίσση: Το βίντεο από την πρόβα & τις προετοιμασίες στο ΟΑΚΑ
Άννα Πρέλεβιτς
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Πρέλεβιτς: Συγκινεί για την πρόωρη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών της
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Με Royal Blue Δημιουργία Σε Dinner
Celebrities & Gossip Νεα
Τσιμτσιλή: Με royal blue δημιουργία σε dinner κάτω από την Ακρόπολη
Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα δραστηριότητα που έκανε με την κόρη της, Ξένια
Iορδανίδης: «Ήμουν στα τάρταρα» - H οικονομική καταστροφή & η επανεκκίνηση
Celebrities & Gossip Νεα
Iορδανίδης: «Ήμουν στα τάρταρα» - H οικονομική καταστροφή & η επανεκκίνηση
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top