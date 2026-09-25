Την έντονη αντίδραση της κόρης του Ανδρέα Μπάρκουλη, Βίκυς, προκάλεσε δημοσίευμα που αναφέρεται στον αείμνηστο ηθοποιό, συνδέοντάς τον με πρόσωπα που αντιμετώπισαν στη ζωή τους προβλήματα εξάρτησης.

Η Βίκυ Μπάρκουλη, βλέποντας τη συγκεκριμένη δημοσίευση, θέλησε να πάρει θέση και να υπερασπιστεί τη μνήμη του πατέρα της. Η ίδια εξέφρασε την ενόχλησή της τόσο για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το θέμα όσο και για την αναφορά στον πατέρα της.

Όπως εξήγησε, δεν θεωρεί σωστό να γίνονται τέτοιου είδους αναφορές σε ανθρώπους που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, τονίζοντας παράλληλα πως αισθάνεται ότι έχει κάθε λόγο να μιλήσει για τον πατέρα της.

«Την είδα τη φωτογραφία αυτή, έχει και κάποιους άλλους. Θα μιλήσω για τον πατέρα μου και τον Χατζηχρήστο γιατί είναι νεκροί. Όσον αφορά τον πατέρα μου, δεν έχει κανένα δικαίωμα κανένας να μιλάει για εκείνον εκτός από εμένα και την οικογένειά του την υπόλοιπη και για τον Χατζηχρήστο το ίδιο πράγμα θα πω γιατί τον είχα σαν οικογένειά μου, τον ήξερα», ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Ο αείμνηστος ηθοποιός Ανδρέας Μπάρκουλης/ φωτογραφια Finos Film

Η ίδια αναρωτήθηκε για ποιον λόγο ο συντάκτης επέλεξε να συμπεριλάβει τον πατέρα της και τον Κώστα Χατζηχρήστο στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, από τη στιγμή που, όπως τόνισε, πρόκειται για ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή.

«Αυτός ο κύριος από πού ορμώμενος γράφει και με αυτόν τον τίτλο τον μεγάλο; Τι σχέση έχει τι έχουν κάνει ο μπαμπάς μου, ή ο Χατζηχρήστος από τη στιγμή που έχουν φύγει αυτά τα άτομα. Δεν πρέπει να σεβόμαστε τους νεκρούς;», είπε χαρακτηριστικά.

Η Βίκυ Μπάρκουλη αποκάλυψε ακόμη πως δεν γνωρίζει προσωπικά τον άνθρωπο που υπέγραψε το δημοσίευμα, ωστόσο ξεκαθάρισε πως είναι αποφασισμένη να κινηθεί νομικά εάν συνεχιστούν ανάλογες αναφορές.

«Δεν τον ξέρω καν αυτόν τον κύριο αλλά αν το συνεχίσει θα πέσουν μηνύσεις», δήλωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα».