Renault 8 Gordini Concept: Ένα εμβληματικό μοντέλο στην ηλεκτρική εποχή

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Αυτοκινητο
Renault 8 Gordini Concept: Ένα εμβληματικό μοντέλο στην ηλεκτρική εποχή
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Το Renault 8 Gordini Concept δεν είναι απλώς ένας φόρος τιμής σε ένα σύμβολο του γαλλικού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Δείχνει, επίσης, πώς η Renault διατηρεί ζωντανή την κληρονομιά της. Τα τελευταία χρόνια, η μάρκα έχει αναβιώσει ορισμένα από τα πιο εμβληματικά της μοντέλα μέσα από μοναδικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις, που δημιουργούν έναν διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον.ο συγκεκριμένο concept car πρόκειται να γίνει μέρος της ιστορίας και της κληρονομιάς της μάρκας, παίρνοντας τη θέση του δίπλα σε ιστορικά μοντέλα, αρχειακό υλικό και έργα τέχνης που θα συγκεντρωθούν στο μελλοντικό μουσείο Renault Collections στην πόλη Flins, το οποίο αναμένεται να ανοίξει για το κοινό σε περίπου δεκαπέντε μήνες.

Renault 8 Gordini Concept: Ένα εμβληματικό μοντέλο στην ηλεκτρική εποχή

Ένα εμβληματικό μοντέλο ως σημείο αναφοράς
Το Renault 8 Gordini παρουσιάστηκε το 1964 και διέθετε κινητήρα 95 ίππων τοποθετημένο πίσω, καθώς και διάταξη πίσω κίνησης. Προσφέροντας πραγματικές αγωνιστικές επιδόσεις, αλλά απαιτώντας προηγμένες οδηγικές ικανότητες, ήταν ένα αποδοτικό αλλά απαιτητικό αυτοκίνητο στην οδήγηση. Το Renault 8 Gordini —γνωστό και ως “la Gorde”— αποτέλεσε ένα εξαιρετικό «εκπαιδευτικό αυτοκίνητο» για μια ολόκληρη γενιά οδηγών, ανάμεσά τους και ο Jean Ragnotti.

Δίνοντας το όνομα Gordini σε μια σπορ έκδοση ενός μοντέλου παραγωγής, η Renault έκανε τις υψηλές επιδόσεις πιο προσιτές, μια δεκαετία πριν την έκρηξη του φαινομένου GTI. Η χαρακτηριστική διπλή λευκή λωρίδα έγινε εμβληματική. Με παρόμοια φιλοσοφία, η Renault επανέρχεται σήμερα σε αυτό το θρυλικό μοντέλο μέσα από ένα διερευνητικό project, προς τέρψη των φίλων της αυτοκίνησης σε όλο τον κόσμο.

Renault 8 Gordini Concept: Ένα εμβληματικό μοντέλο στην ηλεκτρική εποχή

Σχεδίαση 100% Renault
Σε αντίθεση με το R17 show car, το οποίο βασίστηκε σε μια συνεργασία ανάμεσα στον γνωστό σχεδιαστή Ora Ïto και τις σχεδιαστικές ομάδες της μάρκας, το Renault 8 Gordini Concept είναι ένα σχεδιαστικό project 100% Renault. Από αυτές τις περίπου 300 προτάσεις, δύο projects επιλέχθηκαν για εξέλιξη ως μακέτες κλίμακας 2:5. Αυτό επέτρεψε τη σύγκρισή τους και τη δημιουργία μιας νέας σχεδιαστικής βάσης, που συνδύαζε τα καλύτερα στοιχεία από το καθένα.

Renault 8 Gordini Concept: Ένα εμβληματικό μοντέλο στην ηλεκτρική εποχή

Αγωνιστικές αναλογίες
Το Renault 8 Gordini Concept έχει μήκος 4,12 μ., πλάτος 1,88 μ. και ύψος 1,27 μ., με ιδιαίτερα συμπαγείς και δυναμικές αναλογίες. Με τροχούς 19 ιντσών εμπρός και 20 ιντσών πίσω, πατά με σιγουριά στον δρόμο, όπως τα σημερινά rally cars. Αυτό το δίθυρο coupé είναι πολύ πιο δυναμικό από το αρχικό τετράθυρο μοντέλο, με επιθετικό εμπρός μέρος, με τονισμένη σχεδίαση σε σχήμα V και έξι φωτιστικά σώματα.

Renault 8 Gordini Concept: Ένα εμβληματικό μοντέλο στην ηλεκτρική εποχή

Το πίσω μέρος είναι φαρδύ, μυώδες και έντονα σμιλεμένο, παραπέμποντας στον πίσω τοποθετημένο κινητήρα και τη διάταξη πίσω κίνησης που χαρακτήριζαν το αρχικό μοντέλο. Η διαφορά σήμερα είναι ότι το όχημα κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα 270 ίππων. Υπογραμμίζοντας ακόμη περισσότερο τις επιδόσεις αυτού του concept car, το πίσω μέρος διαθέτει μια ελαφριά κλίση, στοιχείο που δεν υπήρχε στο αρχικό μοντέλο.

 Renault 8 Gordini Concept: Ένα εμβληματικό μοντέλο στην ηλεκτρική εποχή
“Café racer”
Το Renault 8 Gordini Concept εντάσσεται στην τάση “café racer”, που είναι ιδιαίοτερα δημοφιλής σήμερα στον κόσμο των custom μοτοσικλετών.  Αυτή η προσέγγιση έχει ήδη υιοθετηθεί στη σχεδίαση του Renault 5 Turbo 3E. Στο Renault 8 Gordini Concept, η φιλοσοφία αυτή μεταφράζεται στην αφαίρεση του περιττού, ακόμη και σε ρετρό διακοσμητικά στοιχεία που λειτουργούν ως αναφορές στη σχεδίαση του αρχικού Renault 8 Gordini. Για παράδειγμα, το παλιό χρωμιωμένο πλαϊνό διακοσμητικό έχει πλέον ενσωματωθεί απευθείας στο αμάξωμα. Με τη μορφή μιας χαρακτηριστικής γραμμής, δημιουργεί μια αίσθηση έντασης που μοιάζει να πηγάζει από το εσωτερικό του αμαξώματος.

Renault 8 Gordini Concept: Ένα εμβληματικό μοντέλο στην ηλεκτρική εποχή
Η χαρακτηριστική διπλή λευκή λωρίδα Gordini έχει γίνει δομικό στοιχείο στο Renault 8 Gordini Concept. Πολλά χαρακτηριστικά ευθυγραμμίζονται πλέον με τη λωρίδα, όπως η γρίλια στη βάση του παρμπρίζ και το φωτιζόμενο γραφικό μοτίβο στο εσωτερικό των πίσω φώτων.Η διπλή λωρίδα επεκτείνεται ακόμη και στην καμπίνα, συνεχίζοντας στο επάνω μέρος του ταμπλό, με το χρώμα να αλλάζει από λευκό σε μπλε.

Renault 8 Gordini Concept: Ένα εμβληματικό μοντέλο στην ηλεκτρική εποχή
Ένα κομψό εσωτερικό με καθαρές γραμμές
Η σχεδίαση του εσωτερικού του Renault 8 Gordini Concept επανερμηνεύει το αρχικό μοντέλο με μια πολύ πιο τολμηρή αισθητική. Ενώ το γείσο του ταμπλό εξακολουθεί να εκτείνεται σε όλο το πλάτος της καμπίνας, το ίδιο το ταμπλό παίρνει τη μορφή μιας οριζόντιας λωρίδας από βουρτσισμένο αλουμίνιο, η οποία φιλοξενεί τα στρογγυλά όργανα. Τα παχιά τους πλαίσια παραπέμπουν στην τρισδιάστατη σχεδίαση των προβολέων.Σύμφωνα με την αισθητική “café racer”, τα πλαστικά υλικά αντικαθίστανται από βουρτσισμένο αλουμίνιο, το οποίο χρησιμοποιείται στα χειριστήρια και σε μεγάλες επιφάνειες, δημιουργώντας αντίθεση με τα τμήματα που είναι επενδυμένα με Alcantara.
Αυτή η μινιμαλιστική σχεδίαση αφήνει ελάχιστα ή τίποτα να αποσπά την προσοχή του οδηγού από την οδήγηση. Το μόνο στοιχείο που τραβά το βλέμμα είναι η κόκκινη κουκκίδα στο κουμπί του χρονομέτρου, στο κέντρο του ταμπλό.

Renault 8 Gordini Concept: Ένα εμβληματικό μοντέλο στην ηλεκτρική εποχή

Οι ραφές που διατρέχουν τα πάνελ των θυρών με επένδυση Alcantara φέρνουν στον νου τα kerbs αγωνιστικής πίστας, ενώ τα απαραίτητα bucket καθίσματα αποτελούν μια γραφιστική αναφορά στα καθίσματα του προγόνου τους. Το κέντρο του καθίσματος και της πλάτης είναι επενδεδυμένο με μπλε κοτλέ ύφασμα, δημιουργώντας αντίθεση με τα υπόλοιπα τμήματα του μαύρου bucket καθίσματος και παραπέμποντας στα παλιά καθίσματα που ήταν επίπεδα και χωρίς προσκέφαλα.

Renault 8 Gordini Concept: Ένα εμβληματικό μοντέλο στην ηλεκτρική εποχή
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανθρακόνημα που χρησιμοποιείται στο αμάξωμα δεν εμφανίζεται στην καμπίνα. Τα στρογγυλά όργανα, που μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από το ταμπλό από βουρτσισμένο αλουμίνιο, είναι ψηφιακές οθόνες, προσδίδοντας στο εσωτερικό μια high-tech αίσθηση, όπως και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός κάτω από το ταμπλό.

Renault 8 Gordini Concept: Ένα εμβληματικό μοντέλο στην ηλεκτρική εποχή

Amédée Gordini: η μαγεία στην πράξη

Ένας πραγματικός μάγος της μηχανολογίας, ο Amédée Gordini συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τη Renault το 1957 για το Dauphine Gordini, αυξάνοντας την ισχύ του κινητήρα από 32 σε 37 ίππους. Ήταν η αρχή μιας ιστορίας επιτυχίας.Ακολούθησε το εμβληματικό Renault 8 Gordini, που χάρισε στη διπλή λευκή λωρίδα τη θέση της στο πάνθεον των αγώνων. Ο Amédée Gordini απέκτησε το προσωνύμιο «ο μάγος» χάρη στην ικανότητά του να μετατρέπει ακόμη και τους πιο ταπεινούς κινητήρες σε πραγματικά καθαρόαιμα.

Το Renault 8 Gordini Concept θα παρουσιαστεί στο περίπτερο της Renault στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, από τις 12 - 18 Οκτωβρίου 2026.

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