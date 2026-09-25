Η Suzuki στην AUTO ATHINA

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Η Suzuki στην AUTO ATHINA
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Η Suzuki συμμετέχει στην έκθεση αυτοκινήτου, η οποία θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 3 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo, παρουσιάζοντας στο ελληνικό κοινό μια ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων που συνδυάζουν την ηλεκτροκίνηση, την υβριδική τεχνολογία, την τετρακίνηση και τον αυθεντικό οδηγικό χαρακτήρα της μάρκας.

e VITARA: Η Suzuki περνά στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης
Το e VITARA αποτελεί την πρώτη έκφραση της στρατηγικής της Suzuki στην αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα. Με σχεδιαστική φιλοσοφία “High-Tech & Adventure”, συνδυάζει τη σύγχρονη εικόνα ενός ηλεκτρικού οχήματος με τη δυναμική και στιβαρή παρουσία ενός SUV.
Βασίζεται στη νέα πλατφόρμα HEARTECT-e, η οποία έχει εξελιχθεί ειδικά για ηλεκτρικά οχήματα, προσφέροντας χαμηλό βάρος, προστασία της μπαταρίας υψηλής τάσης και αξιοποίηση των εσωτερικών χώρων. Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης ενσωματώνει το eAxle και μπαταρίες λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου, σχεδιασμένες με έμφαση στην ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη διάρκεια ζωής.

Η δικίνητη έκδοση με μπαταρία 49 kWh έχει ισχύ 144 ίππους και αυτονομία έως 344 χλμ., ενώ στην έκδοση 2WD με μπαταρία 61 kWh ο κινητήρας αποδίδει 174 ίππους και επιτυγχάνει συνδυαστική αυτονομία 426 χλμ. Στην κορυφαία τετρακίνητη έκδοση 61 kWh η συνδυαστική ισχύς από τους δύο ηλεκτροκινητήρες είναι 184 ίπποι, η αυτονομία αγγίζει 395 χλμ., ενώ είναι εγκατεστημένα δύο ανεξάρτητα eAxles, έναν σε κάθε άξονα.

Το ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης ALLGRIP-e αξιοποιεί τη μεγάλη εμπειρία της Suzuki στην τετρακίνηση, προσφέροντας ακριβή κατανομή της ροπής, αυξημένη πρόσφυση και άμεση απόκριση. Η λειτουργία «Trail» διευκολύνει την κίνηση σε απαιτητικές επιφάνειες, μεταφέροντας τη ροπή στους τροχούς που διαθέτουν καλύτερη πρόσφυση.Ο εξοπλισμός του e VITARA περιλαμβάνει, ανάλογα με την έκδοση, σύστημα πλοήγησης, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης, κάμερα οπισθοπορείας ή περιμετρική κάμερα 360°, γυάλινη πανοραμική οροφή και προηγμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού.

Η Suzuki στην AUTO ATHINA
VITARA και S-CROSS Special Edition: Ξεχωριστή σχεδίαση και πλήρης εξοπλισμός
Τα VITARA και S-CROSS θα παρουσιαστούν στην έκθεση στις νέες εκδόσεις Special Edition, οι οποίες βασίζονται στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού GLX και αποκτούν πιο δυναμικό και ξεχωριστό χαρακτήρα.Το VITARA Special Edition ξεχωρίζει χάρη στις μαύρες ράγες οροφής, τους μαύρους εξωτερικούς καθρέπτες και τις λαβές θυρών, τις μαύρες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και τις αντίστοιχες διακοσμητικές λεπτομέρειες στο πίσω μέρος. Η στάνταρ μαύρη οροφή Cosmic Black Pearl Metallic δημιουργεί έναν ιδιαίτερα δυναμικό δίχρωμο συνδυασμό.
Αντίστοιχα, το S-CROSS Special Edition διαθέτει μαύρες ράγες οροφής, καθρέπτες, χειρολαβές και ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, καθώς και εμπρός προβολείς ομίχλης LED. Στο εσωτερικό και των δύο μοντέλων, οι μαύρες διακοσμητικές επιφάνειες συνδυάζονται με πορτοκαλί ραφές στα καθίσματα, στο τιμόνι και στον επιλογέα ταχυτήτων.

Τα δύο SUV εφοδιάζονται με τον υβριδικό κινητήρα 1.4 BOOSTERJET 48V SHVS, απόδοσης 110 ίππων και 235 Nm ροπής, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο ή το νέο αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων. Το VITARA Special Edition είναι διαθέσιμο και με το σύστημα τετρακίνησης ALLGRIP SELECT, με τέσσερα προγράμματα λειτουργίας Auto, Sport, Snow και Lock.Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει Full LED φωτιστικά σώματα, οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών με πλοήγηση και ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto, Adaptive Cruise Control, Dual Sensor Brake Support II, σύστημα διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση τυφλού σημείου και κάμερα οπισθοπορείας με αισθητήρες στάθμευσης.
SWIFT: Υβριδική οικονομία και αυθεντικός fun-to-drive χαρακτήρας

Η Suzuki στην AUTO ATHINA
Την παρουσία της Suzuki ολοκληρώνει το SWIFT, το ευέλικτο compact hatchback που συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, χαμηλό βάρος, οικονομία καυσίμου και απολαυστικό οδηγικό χαρακτήρα.Ο κινητήρας 1,2 λίτρων συνδυάζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα 12V SHVS και αποδίδει 81 ίππους, εξασφαλίζοντας μέση κατανάλωση 4,4 λίτρα/100 χλμ. και εκπομπές CO₂ από 98 γρ./χλμ. (WLTP). Το SWIFT προσφέρεται με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο CVT, καθώς και σε τετρακίνητη έκδοση ALLGRIP AUTO.

Η Suzuki στην AUTO ATHINA
Παρά τις compact εξωτερικές διαστάσεις του, διαθέτει άνετους χώρους στο εσωτερικό και ολοκληρωμένο εξοπλισμό άνεσης, συνδεσιμότητας και ασφάλειας, με οθόνη infotainment 9 ιντσών, SUZUKI CONNECT, Adaptive Cruise Control, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες στάθμευσης και πλήρες σύνολο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού.Εγγύηση έως 10 ετών.Όλα τα μοντέλα Suzuki συνοδεύονται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση (ή 100.000 χλμ.) για τα μηχανικά και τα ηλεκτρικά μέρη, με δυνατότητα επέκτασης έως 10 χρόνια ή 200.000 χλμ. μέσω του προγράμματος Suzuki Care+. 12 χρόνια διαρκεί η εγγύηση αμαξώματος και 5 χρόνια προσφέρεται δωρεάν οδική βοήθεια. 
 

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