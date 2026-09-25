Χωριστούς δρόμους λέγεται ότι έχουν τραβήξει ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης. Ωστόσο, χθες, το μοντέλο δημοσίευσε στο instagram μια φωτογραφία από το σπίτι που είχε νοικιάσει τον τελευταίο χρόνο με τον τραγουδιστή. Κανείς δεν ξέρει αν μετά το τέλος της σχέσης της παρέμεινε εκείνη στο διαμέρισμα ή αν δεν ισχύουν τελικά οι φήμες χωρισμού.

Kαληφώνη: Η φωτογραφία στο Ιnstagram που φαίνεται να είναι καθισμένη στον καναπέ σαλονιού

Δημοσιεύματα έκαναν λόγο ήδη από το καλοκαίρι για δυσκολίες στην κοινή τους ζωή. Μεταξύ τους φαίνεται να υπήρξε απόσταση, αλλά ήταν ξανά μαζί αγαπημένοι. Τώρα πάλι κάποιοι μιλούν για κρίση στη σχέση τους. «Εμένα οι πληροφορίες μου λένε άλλα κι είναι από τις φορές που εύχομαι να διαψευστώ, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Υπήρχε όντως μια κρίση το καλοκαίρι, προσπάθησαν, αλλά ο χωρισμός φαίνεται να είναι οριστικός. Η Γαρυφαλλιά έχει ήδη αλλάξει κεφάλαιο στη ζωή της κι έχει βρει νέο σπίτι μόνη της», μετέδωσε σήμερα στο Happy Day η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Η Mirror seffie της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

Οι δυο τους έμεναν κάτω από την ίδια στέγη σχεδόν από την αρχή της σχέσης τους. Αρχικά η Γαρυφαλιά μετακόμισε στο σπίτι του τραγουδιστή στους Αμπελόκηπους, μετά βρήκαν άλλο χώρο στο Παγκράτι, ενώ τα Χριστούγεννα του 2025 το ζευγάρι μπήκε στο νέο του σπίτι με θέα την Ακρόπολη. Η φωτογραφία που ανέβασε το μοντέλο χθες είναι από εκεί.

Και οι δύο ανέβαζαν συχνά φωτογραφίες από τον προσωπικό τους χώρο.

Μάστορας: Το σαλόνι του σπιτιού του με την Καληφώνη/ instagram

Μάστορας: Το σαλόνι του σπιτιού του με την Καληφώνη/ instagram

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είχε διαψεύσει τις φήμες χωρισμού του το καλοκαίρι με δημόσιες τοποθετήσεις του.

Στις 22 Αυγούστου, ο τραγουδιστής έγινε κουμπάρος στον γάμο της αδελφής του. Συνοδευόταν από τη σύντροφό του.

Τρεις μέρες αργότερα, τραγούδησε στη Γαρυφαλλιά το τραγούδι των γενεθλίων, στο πάρτι που διοργάνωσε για τα 30α της γενέθλια.