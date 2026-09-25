Καληφώνη: Η φωτογραφία από το σπίτι μετά τις φήμες χωρισμού από τον Μάστορα

Χωριστοί δρόμοι για το ζευγάρι μετά από 4 χρόνια σχέσης;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.26 , 13:19 Ξέσπασε η κόρη του Ανδρέα Μπάρκουλη: «Θα πέσουν μηνύσεις»
25.09.26 , 13:14 Κατερίνα Φραγκάκη: «Δέχομαι απειλές μαζί με τον σύζυγό μου»
25.09.26 , 13:02 Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης δοκιμάζει κρουασάν στο Παρίσι από το νέο της μαγαζί
25.09.26 , 13:00 Κώστας Τουρνάς - Διονύσης Τσακνής «Το Ροκ το Ελληνικό» , στο Θέατρο Άλσος
25.09.26 , 12:48 Γιώργος Μαζωνάκης: H αποκάλυψη Τριανταφυλλόπουλου για την οικογένειά του
25.09.26 , 12:47 Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος
25.09.26 , 12:36 Χημικά φυτοφαρμάκων αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού
25.09.26 , 12:33 Η στιγμή της έκρηξης στην Πλάκα: Βίντεο ντοκουμέντο
25.09.26 , 12:27 Ευγενίδης: Με ποιον πολιτικό θα πήγαινε μπουζούκια & θα έλεγε τα προσωπικά;
25.09.26 , 12:24 Συνταγή cinnamon roll: Ετοιμαστείτε για γλυκό και γευστικό Σαββατοκύριακο
25.09.26 , 12:19 Η Suzuki στην AUTO ATHINA
25.09.26 , 12:14 Φαίη Σκορδά - Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ρομαντικό δείπνο στο Κολωνάκι
25.09.26 , 12:08 Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Πού αναμένονται καταιγίδες
25.09.26 , 12:02 Μελίνα Ασλανίδου: «Θρηνούμε όλοι για τον Γιώργο Μαζωνάκη»
25.09.26 , 12:00 Θάνατος Μαζωνάκη: «Μου ζήτησαν 12.000 ευρώ για πλασμαφαίρεση κι υπνωτισμό»
Καιρός: Έρχεται τριήμερη κακοκαιρία - Πότε θα βρέξει στην Αττική
Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης δοκιμάζει κρουασάν στο Παρίσι από το νέο της μαγαζί
Χώρισαν Μάστορας - Καληφώνη: «Φαίνεται να είναι οριστικό»
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Πού αναμένονται καταιγίδες
Γιώργος Μαζωνάκης: H αποκάλυψη Τριανταφυλλόπουλου για την οικογένειά του
Βικτώρια Δέλλα: «Η Γωγώ μελαχρινή, είσαι κούκλα αγάπη μου»
Πέτρος Κουσουλός: «Με την πρώην σύζυγό μου ακολουθούμε το σουηδικό μοντέλο»
Αγρίνιο: 13χρονος συνελήφθη για βιασμό κατ΄εξακολούθηση
Άννα Μενενάκου: Η ηλικία, η καριέρα και η σχέση με τον Σωτήρη Τσαφούλια
Η στιγμή της έκρηξης στην Πλάκα: Βίντεο ντοκουμέντο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Χωρισμός Μάστορα - Καληφώνη: Όσα είπε σήμερα στο Happy Day η Τίνα Μεσσαροπούλου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Χρήστος Μάστορας και Γαρυφαλλιά Καληφώνη φέρονται να έχουν χωρίσει μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης.
  • Η Καληφώνη δημοσίευσε φωτογραφία από το σπίτι που νοίκιαζαν μαζί, χωρίς να διευκρινίζεται αν παραμένει εκεί.
  • Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι υπήρξε κρίση στη σχέση τους το καλοκαίρι, αλλά προσπάθησαν να επανασυνδεθούν.
  • Η Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε ότι ο χωρισμός φαίνεται οριστικός και η Καληφώνη έχει βρει νέο σπίτι.
  • Το ζευγάρι είχε διαψεύσει προηγούμενες φήμες χωρισμού με δημόσιες τοποθετήσεις.

Χωριστούς δρόμους λέγεται ότι έχουν τραβήξει ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης. Ωστόσο, χθες, το μοντέλο δημοσίευσε στο instagram μια φωτογραφία από το σπίτι που είχε νοικιάσει τον τελευταίο χρόνο με τον τραγουδιστή. Κανείς δεν ξέρει αν μετά το τέλος της σχέσης της παρέμεινε εκείνη στο διαμέρισμα ή αν δεν ισχύουν τελικά οι φήμες χωρισμού. 

Kαληφώνη: Η φωτογραφία στο Ιnstagram που φαίνεται να είναι καθισμένη στον καναπέ σαλονιού

Kαληφώνη: Η φωτογραφία στο Ιnstagram που φαίνεται να είναι καθισμένη στον καναπέ σαλονιού

Δημοσιεύματα έκαναν λόγο ήδη από το καλοκαίρι για δυσκολίες στην κοινή τους ζωή. Μεταξύ τους φαίνεται να υπήρξε απόσταση, αλλά ήταν ξανά μαζί αγαπημένοι. Τώρα πάλι κάποιοι μιλούν για κρίση στη σχέση τους. «Εμένα οι πληροφορίες μου λένε άλλα κι είναι από τις φορές που εύχομαι να διαψευστώ, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Υπήρχε όντως μια κρίση το καλοκαίρι, προσπάθησαν, αλλά ο χωρισμός φαίνεται να είναι οριστικός. Η Γαρυφαλλιά έχει ήδη αλλάξει κεφάλαιο στη ζωή της κι έχει βρει νέο σπίτι μόνη της», μετέδωσε σήμερα στο Happy Day η Τίνα Μεσσαροπούλου. 

Η Mirror seffie της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

Η Mirror seffie της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

Χώρισαν Μάστορας - Καληφώνη: «Φαίνεται να είναι οριστικό»

Οι δυο τους έμεναν κάτω από την ίδια στέγη σχεδόν από την αρχή της σχέσης τους. Αρχικά η Γαρυφαλιά μετακόμισε στο σπίτι του τραγουδιστή στους Αμπελόκηπους, μετά βρήκαν άλλο χώρο στο Παγκράτι, ενώ τα Χριστούγεννα του 2025 το ζευγάρι μπήκε στο νέο του σπίτι με θέα την Ακρόπολη. Η φωτογραφία που ανέβασε το μοντέλο χθες είναι από εκεί. 

Και οι δύο ανέβαζαν συχνά φωτογραφίες από τον προσωπικό τους χώρο. 

Μάστορας: Το σαλόνι του σπιτιού του με την Καληφώνη/ instagram

Μάστορας: Το σαλόνι του σπιτιού του με την Καληφώνη/ instagram

Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Αυτό είναι το νέο τους σπίτι!

Μάστορας: Το σαλόνι του σπιτιού του με την Καληφώνη/ instagram

Μάστορας: Το σαλόνι του σπιτιού του με την Καληφώνη/ instagram

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είχε διαψεύσει τις φήμες χωρισμού του το καλοκαίρι με δημόσιες τοποθετήσεις του. 

Χρήστος Μάστορας: Ξεκαθαρίζει για τη σχέση του με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη 

 

Στις 22 Αυγούστου, ο τραγουδιστής έγινε κουμπάρος στον γάμο της αδελφής του. Συνοδευόταν από τη σύντροφό του.

Καληφώνη: Οργισμένη με τα δημοσιεύματα γύρω από τη σχέση της με τον Μάστορα

Τρεις μέρες αργότερα, τραγούδησε στη Γαρυφαλλιά το τραγούδι των γενεθλίων, στο πάρτι που διοργάνωσε για τα 30α της γενέθλια. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
 |
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΑΛΗΦΩΝΗ
 |
ΧΩΡΙΣΜΟΣ
 |
ΝΕΟ ΣΠΙΤΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανδρέας Μπάρκουλης
Celebrities & Gossip Νεα
Ξέσπασε η κόρη του Ανδρέα Μπάρκουλη: «Θα πέσουν μηνύσεις»
Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης δοκιμάζει κρουασάν στο Παρίσι από το νέο της μαγαζί
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης δοκιμάζει κρουασάν στο Παρίσι από το νέο της μαγαζί
Γιώργος Ευγενίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Ευγενίδης: Με ποιον πολιτικό θα πήγαινε μπουζούκια & θα έλεγε τα προσωπικά;
Σκορδά -Αθανασιάδης: Ρομαντικό Δείπνο Στο Κολωνάκι
Celebrities & Gossip Νεα
Φαίη Σκορδά - Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ρομαντικό δείπνο στο Κολωνάκι
Άρια Παπανικολάου
Celebrities & Gossip Νεα
Άρια Παπανικολάου: «Είμαι πολύ χαρούμενη, κανείς δεν με πληγώνει πια»
Δέσποινα Καμπούρη
Celebrities & Gossip Νεα
Δέσποινα Καμπούρη: Η νέα εκπομπή που ετοιμάζει στην ΕΡΤ και η Φαίη Σκορδά
Γιώργος Ευγενίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Ευγενίδης: «Η σύντροφός μου είναι ιντριγκαδόρικη προσωπικότητα»
Τίνα Μεσσαροπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Μεσσαροπούλου: Το «πριν» και το «μετά» της και η αλλαγή που εντυπωσιάζει
Σωτήρης Τσαφούλιας
Celebrities & Gossip Νεα
Σωτήρης Τσαφούλιας: Η ηλικία, η σκηνοθεσία, ο έρωτας και οι κόρες του
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top