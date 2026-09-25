Για τη δύσκολη οικονομική περίοδο που βίωσε με την οικογένειά του, την ψυχολογική πίεση που δέχθηκε και τη στήριξη που βρήκε μέσα από τη δουλειά του μίλησε ο Τάσος Ιορδανίδης.

Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή όσα είχε αναφέρει μία ημέρα νωρίτερα η Θάλεια Ματίκα στην εκπομπή «Super Κατερίνα» της Κατερίνας Καινούργιου για τη σχέση τους, αλλά και για τις οικονομικές δυσκολίες που είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν ως οικογένεια. Ο ηθοποιός στάθηκε αρχικά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε ο ίδιος εκείνη την περίοδο, υπογραμμίζοντας την ευθύνη που ένιωθε απέναντι στη σύζυγο και τα παιδιά του.

«Δε νομίζω ότι έκανα και κάτι σημαντικό. Έκανα αυτό το οποίο ήμουν υποχρεωμένος. Επειδή, αφού είχα αποφασίσει να αναλάβω κάποιες ευθύνες, να αναλάβω ας πούμε την ευθύνη της δημιουργίας μιας οικογένειας και να έχουν έρθει και παιδιά στον κόσμο, εφόσον εγώ τα έκανα ρόιδο όσον αφορά το επιχειρηματικό κομμάτι και δεν πήγαν καλά τα πράγματα, εγώ είχα την ευθύνη. Άρα έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη μου και να μπορέσω να ανταπεξέλθω», είπε ο ηθοποιός, καλεσμένος στην εκπομπή Νωρίς νωρίς της ΕΡΤ.

Τάσος Ιορδανίδης: «Ήμουν στα τάρταρα» – Η ψυχολογική πίεση της δύσκολης περιόδου

Όταν η Μαρία Ηλιάκη τον ρώτησε αν η οικονομικά δύσκολη περίοδος τον επηρέασε ψυχολογικά, ο Τάσος Ιορδανίδης απάντησε ότι βρέθηκε σε πολύ χαμηλό σημείο, προσπαθώντας παράλληλα να προστατεύσει το οικογενειακό περιβάλλον του.

«Με πήρε από κάτω. Ήμουν στα τάρταρα. Αλλά ήμουν και πάλι υποχρεωμένος, με κεφαλαία γράμματα αυτό, να μην το δείχνω στην οικογενειακή μου εστία. Δεν μπορούσα να το δείχνω στα παιδιά, παρότι όσο και να προσπαθούσα να το κρύψω, αντιλαμβάνονται και τα παιδιά και η Θάλεια και όλοι. Αλλά εγώ όφειλα να το παίζω δυνατός και να παλεύω για το να είμαι δυνατός», επισήμανε.

Ιορδανίδης: Η «Γη της ελιάς» και η επαγγελματική επανεκκίνηση

Ο Τάσος Ιορδανίδης περιέγραψε ως κομβικό σημείο για την επόμενη φάση της πορείας του τη συμμετοχή του στη σειρά «Η γη της ελιάς», εξηγώντας ότι η επιτυχία της παραγωγής τον βοήθησε να αποκτήσει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα στο ευρύ κοινό.

«Έδωσα τη μάχη μου τότε. Κάπως ορθοποδήσαμε, σταθήκαμε τυχεροί. Ήρθε τότε το σίριαλ “Η γη της ελιάς”, όπου εγώ δεν είχα κάνει ιδιαίτερα τηλεόραση και ξέρεις έκανε και επιτυχία τότε η “Γη της ελιάς”. Μου χάρισε μια αναγνωρισιμότητα στο ευρύ κοινό, το οποίο κακά τα ψέματα βοηθάει στη δουλειά μας», είπε.

«Το θέατρο πήγε πάρα πολύ καλά. Άρχισαν τα πράγματα να κινούνται διαφορετικά και τώρα συνεχίζω να δίνω τη μάχη μου μέσα από τις δουλειές που κάνω. Είμαστε σε μια δουλειά με μεγάλη ανασφάλεια», επισήμανε ο Τάσος Ιορδανίδης.

Θεωρώ ότι πολύ καλή κριτική μου ασκεί η μητέρα μου. Θα μου πει για παράδειγμα ότι σε αυτή τη σκηνή "σε είδα λίγο σφιγμένο"

Ο ηθοποιός ανέφερε ακόμη ότι η εικόνα που συχνά σχηματίζει το κοινό για ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά στις κάμερες δεν ανταποκρίνεται πάντα στις πραγματικές συνθήκες της επαγγελματικής τους ζωής.

«Καμιά φορά ο κόσμος, επειδή είσαι μπροστά στις κάμερες, μπορεί να λέει “εντάξει, αυτοί είναι μια χαρά”. Είναι ανασφαλή τα πράγματα και για μας. Γιατί μπορεί εκεί που είμαστε σε μια φάση που βρισκόμαστε σε δουλειές, που μπορούμε να κάνουμε ένα κομπόδεμα, τον επόμενο χρόνο μπορεί να έρθει μια στραβή, δύο στραβές. Είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες και, όπως συνηθίζω να λέω και στους φίλους μας και στις παρέες, ουσιαστικά αυτοαπασχολούμενοι», εξήγησε.

Τι είπε η Θάλεια Ματίκα για την οικονομική καταστροφή

Η Θάλεια Ματίκα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε τόσο στον χαρακτήρα του συζύγου της όσο και στην κοινή τους διαδρομή μέσα από μια περίοδο μεγάλης πίεσης, χθες Πέμπτη 24/9.

«Έχουμε υποστεί οικονομική καταστροφή και ξεκινήσαμε ξανά υπό του μηδενός, όχι από το μηδέν. Να είναι καλά ο Τάσος. Τότε είχαμε τα παιδιά, και τα δύο. Τότε ήρθε και ο κορονοϊός. Ήταν όλο καταστροφικό το σενάριο. Αλλά ο Τάσος έχει ένα φοβερό πράγμα. Όταν πέφτει και πέφτει πολύ χαμηλά, μπορεί και ξανασηκώνεται. Με αξιοπρέπεια πάντα και προσπάθεια. Δεν το βάζει κάτω. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που με συγκινούν γιατί εγώ σαν χαρακτήρας είμαι πιο φοβική. Ο Τάσος έχει μια φοβερή τόλμη και πυγμή, που το κάνει πράξη. Δεν ξέρω πως το κάνει αυτό. Αυτό είναι χάρισμα, νομίζω. Βέβαια, αυτό του έχει αφήσει σαν κατάλοιπο. Έχει γίνει εργασιομανής, με την έννοια ότι κάνει πάρα πολλές δουλειές και του λέω “ήρεμα, μην πάθεις τίποτα”», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Τάσος Ιορδανίδης έκλεισε το κομμάτι της συζήτησης για τη σύζυγό του με μια προσωπική αναφορά στη σημασία που έχουν για τον ίδιο τα λόγια αναγνώρισης από έναν δικό του άνθρωπο. «Χαίρομαι πάρα πολύ που δημιουργώ έναν θαυμασμό στη γυναίκα μου. Πάντα όταν ακούμε έναν καλό λόγο και ειδικά από έναν δικό μας άνθρωπο, είναι πάρα πολύ όμορφο», κατέληξε.

Το ζευγάρι είναι μαζί 18 χρόνια. Ο γιος τους, Δάνος, θα γίνει 14 ετών τον ερχόμενο Ιανουάριο και η κόρη τους, Νάγια, 10 ετών τον Νοέμβριο.