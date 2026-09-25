Η Σταματίνα Τσιμτσιλή βρέθηκε στο elegant dinner που διοργάνωσε η Θέμις Ζουγανέλη, γνωστή ως Themis Z, σε γνωστό εστιατόριο στο Θησείο, με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη.

Το βράδυ της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, άνθρωποι από τον χώρο της επιχειρηματικότητας, της δημοσιογραφίας και της τέχνης συναντήθηκαν σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη στιλ και υψηλή αισθητική.

Η παρουσιάστρια του «Happy Day» ξεχώρισε με το look που επέλεξε για την περίσταση. Φόρεσε ένα εντυπωσιακό βελούδινο σύνολο σε royal blue, αποτελούμενο από ψηλόμεση παντελόνα και top με μεταλλική λεπτομέρεια στον λαιμό. Διάλεξε ψηλά πέδιλα, δημιουργώντας ένα chic και statement αποτέλεσμα.

Η Σταματίνα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά στα social media, ποζάροντας χαμογελαστή μαζί με τη Θέμιδα Ζουγανέλη και την καλή της φίλη, Αλεξάνδρα Σταθοκωστοπούλου. «Συγχαρητήρια», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δες φωτογραφία από τη βραδιά:

Το dinner ξεχώρισε όχι μόνο για τις εκλεκτές παρουσίες, αλλά και για την ιδιαίτερη αισθητική του. Το art de la table της Θέμιδος Ζουγανέλη συνδυάστηκε με γαστρονομικές προτάσεις, ενώ η θέα προς τον φωτισμένο Ιερό Βράχο έκανε το σκηνικό άκρως εντυπωσιακό.