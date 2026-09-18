Για τη βαθιά αδυναμία και την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τη μητέρα της έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η μαμά της αποτελεί τον φύλακα άγγελό της και έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή της, γι' αυτό και με αφορμή τα γενέθλιά της, η παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να της ευχηθεί και διαδικτυακά!

Το απόγευμα της Παρασκευής (18/09), η οικοδέσποινα του Happy Day μοιράστηκε με τους ακολούθους της μια σειρά από σπάνια στιγμιότυπα, ανοίγοντας το προσωπικό της οικογενειακό άλμπουμ.

«Χρόνια πολλά μανούλα μου!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η ανάρτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Ανάμεσα στα κλικς που δημοσίευσε, εκείνο που έκλεψε την παράσταση ήταν μια ρετρό φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια! Σε αυτή, βλέπουμε τη μητέρα της να την κρατά τρυφερά και να τη βοηθά να σταθεί όρθια πάνω σε ένα τραπέζι, μια εικόνα γεμάτη αναμνήσεις και νοσταλγία.

Η μητέρα της βρίσκεται πάντα διακριτικά στο πλευρό της, στηρίζοντάς την σε κάθε της βήμα, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά της.

Υπενθυμίζεται πως η Σταματίνα Τσιμτσιλή ετοιμάζεται για τη μεγάλη της πρεμιέρα, καθώς από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 07:45, η αγαπημένη πρωινή παρέα του Happy Day επιστρέφει δυναμικά στον Alpha για 14η συνεχόμενη σεζόν!