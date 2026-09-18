Δείτε το ρεπορτάζ του Γιώργου Κολοβάτσιου για το νομοσχέδιο για την οριστική κατάργηση της βιντζότρατας / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (18/9/2026)

Οριστική κατάργηση της βιντζότρατας προβλέπεται σε νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Με στόχο να προστατευθούν οι θάλασσες και ο βυθός, θα δοθούν επιδοτήσεις στους αλιείς, για να αλλάξουν τα εργαλεία με τα οποία ψαρεύουν. Ο Γιώργος Κολοβάτσιος έχει τις λεπτομέρειες στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Οριστικά παρελθόν γίνεται πλέον το συρόμενο εργαλείο της βιντζότρατας, για να προστατευθεί ο βυθός της θάλασσας και τα παράκτια οικοσυστήματα.

Τα πέντε τελευταία χρόνια έχει απαγορευθεί το ψάρεμα με βιντζότρατα στις περισσότερες περιοχές, και έχουν απομείνει μόνο 73 τέτοια αλιευτικά, τα οποία είναι παροπλισμένα.

Το σχετικό νομοσχέδιο θα ψηφιστεί την Πέμπτη και προβλέπει μπόνους 25.000 ευρώ στους αλιείς για την κατάργηση της βιντζότρατας και επιπλέον επιδότηση για να εκσυγχρονιστούν τα σκάφη και τα εργαλεία ψαρέματος.

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