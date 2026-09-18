Στη Βάρη, τρεις άνθρωποι κατέληξαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχθηκαν από δύο λυκόσκυλα. Δεν ήταν μάλιστα η πρώτη φορά, αφού είχαν ξαναεπιτεθεί σε κατοίκους της περιοχής. Η ιδιοκτήτριά τους συνελήφθη. Ντοκουμέντα και μαρτυρίες εξασφάλισε ο Αλέξανδρος Γύγος για το Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Αυτά είναι τα δύο σκυλιά που έστειλαν στο νοσοκομείο δύο γυναίκες και έναν άνδρα.

«Γυρίζω, μόλις με βλέπει το ένα, έρχεται κατά πάνω μου και με αρπάζει και το άλλο. Έσπασε το δάχτυλο μου, έχω κάνει και κάποια ράμματα» λέει μία από τις δύο γυναίκες που έπεσε θύμα επίθεσης των σκύλων.

Τα δύο λυκόσκυλα φαίνεται να δάγκωναν όποιον έβλεπαν μπροστά τους. Από τα δόντια τους δεν γλίτωσε ούτε ο «Ζεν», το γατάκι που φαίνεται στη φωτογραφία, τραυματισμένο.

Από τα δόντια των δύο αγριεμένων σκύλων δεν γλίτωσε ούτε ο συμπαθέστατος «Ζεν»

«Μου επιτέθηκαν και τα δύο σκυλιά συγχρόνως»

«Με δάγκωσαν τα δύο σκυλιά συγχρόνως. Απομακρύνθηκα γιατί είχαν γίνει επικίνδυνα», λέει άνδρας που έπεσε θύμα επίθεσης.

Βάρη: Τα σκυλιά είχαν ξαναεπιτεθεί σε κατοίκους της περιοχής

Για πάνω από δυόμισι ώρες, τα δύο σκυλιά σκορπούσαν τον τρόμο στη γειτονιά της Βάρης. Ωστόσο, σύμφωνα με αποκαλυπτικές μαρτυρίες στο Star, δεν ήταν η πρώτη φορά που έκαναν επίθεση σε ανθρώπους.

Ένας άνδρας έπεσε θύμα επίθεσης στις 9 Φεβρουαρίου. Χρειάστηκε να κάνει επτά ράμματα.

«Δεν την άγγιξε (την ιδιοκτήτρια) καθόλου το γεγονός αυτό. Εγώ της είπα "πρόσεχε, θα φάει κανένα παιδί και θα σε πάνε φυλακή"», ανέφερε ο ίδιος στο Star.

Σε ποιoν ανήκουν τα σκυλιά;

Τα τσιπάκια που είχαν τα δύο επικίνδυνα λυκόσκυλα έδειξαν δύο διαφορετικούς κατόχους: τη μητέρα του γνωστού τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά και μια 60χρονη, η οποία συνελήφθη και ισχυρίστηκε ότι είναι η μόνη ιδιοκτήτρια των δύο σκύλων.

«Τα είχα αποκτήσει από την οικογένεια Τσιτσιπά, που πλέον δεν έχει καμία σχέση με τα συγκεκριμένα ζώα», υποστηρίζει η 60χρονη.

Η διάψευση της οικογένειας Τσιτσιπά για την ιδιοκτησία των σκύλων

Ο δικηγόρος της οικογένειας Τσιτσιπά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ούτε συγγενική σχέση με την τωρινή ιδιοκτήτρια.

«Κάτοχος των σκυλιών είναι η κυρία (...) και δεν είναι συγγενής της οικογένειας Τσιτσιπά», ανέφερε σε ανακοίνωση του ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας Τσιτσιπά.

Ποινική δίωξη στην 60χρονη για την επίθεση

Στην 60χρονη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 900 ευρώ, ενώ ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος της για δύο πλημμελήματα.

Η δίκη αναβλήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη.

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