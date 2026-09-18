Χαλκιδική: Σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονος που υπέστη ανακοπή στο σχολείο του

Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης

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Διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης ένας 17χρονος μαθητής Λυκείου που έχασε τις αισθήσεις του σήμερα στο σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

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Σύμφωνα με ανάρτηση του KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, το περιστατικό σημειώθηκε μετά τις 10:30 πμ., όταν ο 17χρονος κατέρρευσε στο προαύλιο. Προσωπικό του σχολείου ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και ιδιώτη γιατρό του Πευκοχωρίου και αντιπρόεδρο του KIDS SAVE LIVES, Κωνσταντίνο Λαζαρίδη.

Ο γιατρός έφτασε, σύμφωνα με την ίδια πηγή, μέσα σε περίπου τρία λεπτά και διαπίστωσε ότι ο μαθητής δεν ανέπνεε και βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή. Χρησιμοποιήθηκε άμεσα απινιδωτής, ο οποίος κατέγραψε απινιδώσιμο ρυθμό, και χορηγήθηκε η πρώτη απινίδωση, ενώ συνεχίστηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ο 17χρονος ανέκτησε αρχικά καρδιακό ρυθμό, ωστόσο στη συνέχεια υπέστη νέα καρδιακή ανακοπή. Η αναζωογόνηση συνεχίστηκε μέσα στο ασθενοφόρο από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τον γιατρό.

Με τη συνδρομή περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ., που άνοιγε τον δρόμο, ο μαθητής μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, ενώ καθ’ οδόν συνεχίζονταν η ΚΑΡΠΑ και η χρήση απινιδωτή.

Σύμφωνα με το KIDS SAVE LIVES, η προσπάθεια αναζωογόνησης διήρκεσε συνολικά περίπου 50 λεπτά, στο σχολείο, στο ασθενοφόρο και στο Κέντρο Υγείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά απινιδώσεις. Ο 17χρονος ανέκτησε τελικά καρδιακό ρυθμό και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΜΠΕ, ο ανήλικος νοσηλεύεται διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση, στη στεφανιαία μονάδα του Ιπποκρατείου. Είναι αιμοδυναμικά ασταθής και έχει εγκεφαλικό οίδημα.

 

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