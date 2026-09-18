Η «αθόρυβη» επίσκεψη του Έντι Ράμα στο Άγιον Όρος

Η επίσκεψη του Αλβανού πρωθυπουργού είχε ιδιωτικό χαρακτήρα

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία vimaorthodoxias.gr
Έντι Ράμα
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Ιδιωτική επίσκεψη στο Άγιο Όρος πραγματοποίησε την Τετάρτη (16/9) ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και χωρίς την παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων.

Βουλή Αλβανίας: Χάος κατά την ορκωμοσία της… Yπουργού – ρομπότ

Σύμφωνα με πληροφορίες του vimaorthodoxias.gr, ο Αλβανός πρωθυπουργός μετέβη στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, όπου και διανυκτέρευσε. Η παρουσία του στην Αθωνική Πολιτεία είχε αυστηρά ιδιωτικό χαρακτήρα, χωρίς επίσημες πολιτικές συναντήσεις ή δημόσιες δηλώσεις. 

Τον υποδέχθηκαν ο Καθηγούμενος της Μονής Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, και ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθωνική Πολιτεία, ο Έντι Ράμα είχε την ευκαιρία να θαυμάσει την αρχιτεκτονική των κτισμάτων της αγιορείτικης πολιτείας, καθώς και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Η παρουσία του διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους, όπως αρμόζει σε ιδιωτική επίσκεψη ξένου πρωθυπουργού.

Η πολυθρησκευτική σύνθεση της οικογένειάς του

Ο ίδιος ο Έντι Ράμα έχει αναφέρει σε δηλώσεις του ότι είναι καθολικός στο δόγμα,  ενώ η σύζυγός του, Λίντα Ράμα, είναι μουσουλμάνα.

Ο ίδιος ο Έντι Ράμα έχει αναφέρει σε δηλώσεις του ότι είναι καθολικός στο δόγμα,  ενώ η σύζυγός του, Λίντα Ράμα, είναι μουσουλμάνα.

O Έντι Ράμα και η σύζυγός του, Λίντα Ράμα / AP

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας έχει περιγράψει την πολυθρησκευτική σύνθεση της οικογένειάς του, τονίζοντας πως τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας, ο Γκρεγκόρ Ράμα, γιος του Έντι Ράμα από προηγούμενο γάμο, και η Ρέα Ξιλάρι, κόρη της Λίντα Ράμα από προηγούμενο γάμο της, είναι ορθόδοξοι, ενώ ο γιος του ζεύγους, Ζάχο Ράμα, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος τη θρησκεία του.

Ο Έντι Ράμα αναχώρησε την Πέμπτη (17/9) για τα Τίρανα.

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