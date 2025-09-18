Βουλή Αλβανίας: Χάος κατά την ορκωμοσία της… Yπουργού – ρομπότ

Χάος επικράτησε στο κοινοβούλιο της Αλβανίας μετά την επικύρωση του κυβερνητικού προγράμματος και του νέου υπουργικού συμβουλίου, όπου ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα προχώρησε σε μια πρωτοφανή κίνηση: Διόρισε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας –και πιθανότατα παγκοσμίως– ένα ρομπότ με το όνομα Diella, αναθέτοντάς του την αποστολή της καταπολέμησης της διαφθοράς!

«Δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους, αλλά για να τους βοηθήσω», ήταν το πρώτο μήνυμα της Diella λίγο πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία.

Η αντιπολίτευση αντέδρασε έντονα, καταγγέλλοντας τον διορισμό ως αντισυνταγματικό. Όπως επισήμαναν οι εκπρόσωποί της, «το ρομπότ δεν είναι άνθρωπος, δεν διαθέτει αλβανική υπηκοότητα και ο διορισμός του μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για τη διαφθορά».

Η ίδια η Diella απάντησε με ψυχραιμία: «Πράγματι, δεν έχω καμία υπηκοότητα, ούτε προσωπικές φιλοδοξίες ή συμφέροντα».

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Γκαζμέντ Μπαρντί, πέταξε έγγραφα προς τον Ράμα, καταγγέλλοντας την απουσία ουσιαστικής συζήτησης πριν από την ψηφοφορία.

Ακόμη πιο σκληρή στάση κράτησε ο πρώην πρωθυπουργός και νυν ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος, Σαλί Μπερίσα, ο οποίος δήλωσε: «Αυτή η θητεία στηρίζεται στο έγκλημα, στη διαφθορά, στα ναρκωτικά και στην παραβίαση του Συντάγματος και των νόμων της χώρας».

