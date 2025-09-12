Αλβανία: Η πρώτη ΑΙ υπουργός - Η Diella στη «μάχη» κατά της διαφθοράς

Ποιος ο ρόλος της στην κυβέρνηση του Ράμα

12.09.25 , 12:21 Αλβανία: Η πρώτη ΑΙ υπουργός - Η Diella στη «μάχη» κατά της διαφθοράς
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ/ Φωτογραφία Instagram
Αλβανία: Η ΑΙ Υπουργός Diella Στη Μάχη Κατά Της Διαφθοράς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια νέα υπουργός στην Αλβανία αναλαμβάνει τη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων. Δωροδοκίες, απειλές ή προσπάθειες προσέλκυσης εύνοιας... δεν πιάνουν σε αυτήν. Γιατί είναι τόσο σίγουρο ότι θα είναι αδιάφθορη; Επειδή η Diella - όπως την αποκαλούν - είναι ένα ρομπότ, προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, ο οποίος πρόκειται να ξεκινήσει την τέταρτη θητεία του, δήλωσε σήμερα ότι η Diella, που σημαίνει «ήλιος» στα αλβανικά, θα διαχειρίζεται και θα αναθέτει όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς.

«Η Diella είναι το πρώτο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που δεν είναι φυσικά παρόν, αλλά είναι ουσιαστικά προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο Ράμα κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την παρουσίαση του νέου υπουργικού συμβουλίου του. Θα βοηθήσει να γίνει η Αλβανία «μια χώρα όπου οι δημόσιοι διαγωνισμοί είναι 100% απαλλαγμένοι από διαφθορά».

Η ανάθεση τέτοιων συμβάσεων αποτελεί εδώ και καιρό πηγή σκανδάλων διαφθοράς στην Αλβανία, μια βαλκανική χώρα που ειδικοί λένε ότι είναι κόμβος για συμμορίες που επιδιώκουν να ξεπλύνουν τα χρήματά τους από παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων σε όλον τον κόσμο, και όπου η διαφθορά φτάνει στα κλιμάκια της εξουσίας.

 

 

Αυτή η εικόνα έχει περιπλέξει την πορεία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία ο Ράμα θέλει να επιτύχει έως το 2030.

Η κυβέρνηση δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με το τι είδους ανθρώπινη εποπτεία μπορεί να υπάρχει για την Diella, ούτε αναφέρθηκε στους κινδύνους ότι κάποιος θα μπορούσε να χειραγωγήσει το A.I. bot

Η Diella ξεκίνησε αρχικά στις αρχές του έτους ως εικονική βοηθός TN στην πλατφόρμα e-Albania, βοηθώντας πολίτες και επιχειρήσεις να λαμβάνουν έγγραφα του δημοσίου. Ντυμένη με παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία, παρέχει βοήθεια μέσω φωνητικών εντολών και εκδίδει έγγραφα με ηλεκτρονικές σφραγίδες, μειώνοντας γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Δεν είναι όλοι πεπεισμένοι. Ένας χρήστης του Facebook έγραψε: «Ακόμα και η Diella θα είναι διαφθαρμένη στην Αλβανία». Ένας άλλος είπε: «Η κλοπή θα συνεχιστεί και η Diella θα κατηγορηθεί».

Το νέο κοινοβούλιο, που εξελέγη τον Μάιο, έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει αύριο Παρασκευή, αν και παραμένει ασαφές εάν η κυβέρνηση θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης την ίδια ημέρα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
