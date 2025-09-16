Αλβανία: Στις Βρυξέλλες ο Ράμα για την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο πρόεδρος της Αλβανίας Έντι Ράμα με την επιδίωξη να γίνει ένα ακόμα βήμα για την ένταξη της χώρας του στην ΕΕ.

Όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια του Star στις Βρυξέλλες Μαρία Ψαρά, πρόκειται για μια ακόμα ώθηση της Αλβανίας προκειμένου να έλθει πιο κοντά στον στόχο της για ένταξη στην ΕΕ το 2030, με το νέο «κύμα» διαπραγματεύσεων που άνοιξε σήμερα το πρωί.

Υπενθυμίζεται ότι η Αλβανία υπέβαλε επίσημο αίτημα για ένταξη στην ΕΕ στις 28 Απριλίου 2009 και έλαβε καθεστώς επίσημης υποψήφιας στις 24 Ιουνίου 2014.

Η Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης με τις προϋποθέσεις ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ

Να σημειωθεί ότι όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που επιθυμούν να γίνουν μέλη της ΕΕ πρέπει να εκπληρώνουν τις αρχές της Διακήρυξης της Θεσσαλονίκης, η οποία υιοθετήθηκε στην σύνοδο κορυφής της ΕΕ που έγινε εκεί το 2003.

Κύρια σημεία της Διακήρυξης είναι

• Δέσμευση της ΕΕ: οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία η οποία πλέον είναι μέλος της ΕΕ, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Μαυροβούνιο) έχουν προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον πληρούν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις απαιτήσεις της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

• Σταθεροποίηση και Σύνδεση: επιβεβαιώθηκε ότι το εργαλείο των Συμφωνιών Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) αποτελεί το βασικό βήμα για τη σταδιακή προσέγγιση και ένταξη.

• Δημοκρατία και κράτος δικαίου: δόθηκε έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης δημοκρατικών θεσμών, προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και σεβασμού των μειονοτήτων.

• Περιφερειακή συνεργασία: υπογραμμίστηκε η σημασία καλών σχέσεων γειτονίας, συμφιλίωσης και συνεργασίας για την ειρήνη και την ανάπτυξη της περιοχής.

• Οικονομική ανάπτυξη: δεσμεύθηκε η ΕΕ να στηρίξει τις χώρες της περιοχής με χρηματοδοτικά μέσα και προγράμματα για υποδομές, ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση.

Τα «αγκάθια» για την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ



Ο δρόμος των Τιράνων προς τις Βρυξέλλες δεν είναι πάντως στρωμένος μόνο με «ρόδα» αλλά περιλαμβάνει και «αγκάθια» όσον αφορά τα κεφάλαια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Η πρώτη δέσμη κεφαλαίων των διαπραγματεύσεων αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και το Κράτος Δικαίου, όπως επίσης τον δημοσιονομικό έλεγχο και το ζήτημα των δημόσιων συμβάσεων που ενδιαφέρει την ΕΕ καθώς η χώρα αντιμετωπίζει υψηλά επίπεδα διαφθοράς σε συνδυασμό με τις αργές δικαστικές διαδικασίες και την προβληματική κατάσταση στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Μεταξύ των προϋποθέσεων είναι και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Το τελευταίο ζήτημα έχει λάβει δυσμενή τροπή μετά τα όσα συνέβησαν με τη σύλληψη και φυλάκιση του σημερινού Ευρωβουλευτή Φρέντη Μπελέρη.

Η ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας έλαβε νέα ώθηση πάντως από πέρσι όταν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες αποφάσισαν ομόφωνα να διαχωρίσουν την περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας από αυτήν της Αλβανίας και να ανοίξουν επίσημα τα -συνολικά 35- κεφάλαια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τα Τίρανα.

Τον Μάιο του 2025 άνοιξε η ομάδα κεφαλαίων σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη που περιλαμβάνει θέματα όπως ψηφιακή μεταρρύθμιση, φορολογία, βιομηχανική πολιτική, εκπαίδευση, έρευνα, κ.α.