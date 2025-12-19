Σοβαρό τροχαίο στον Πλατύκαμπο - Ασθενοφόρο «καρφώθηκε» σε κλούβα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Πλατυκάμπου. Ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε δύο ασθενείς, καρφώθηκε σε κλούβα της Αστυνομίας που είχε τοποθετηθεί στη μέση της εθνικής, κλείνοντας τον δρόμο λόγω των μπλόκων των αγροτών.

Ο οδηγός του ασθενοφόρου, όπως και ο συνοδηγός, τραυματίστηκαν ελαφρά. Όπως καταγγέλλουν, μιλώντας στο Star και τη Δήμητρα Τζιότζιου, δεν υπήρχε φωτισμός στο σημείο, ούτε ήταν αναμμένα τα φώτα του οχήματος της ΕΛ.ΑΣ.

«Πηγαίναμε Πλαταμώνα, δύο περιστατικά. Η κλούβα στη μέση… δύο περιστατικά μεταφέραμε. Πείτε μου τι κάνει εδώ, ούτε αλάρμ, ούτε φώτα, τίποτα», λέει ο συνοδηγός του ασθενοφόρου.

Ο οδηγός του ασθενοφόρου πήγε πίσω για να δει σε τι κατάσταση βρίσκονταν ο ασθενής και ο συνοδός. Τους μετέφερε από τη Λάρισα στον Πλαταμώνα Πιερίας. Λίγα λεπτά μετά κατέβηκε και εκείνος, με κολάρο στον λαιμό.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έκαναν αλκοτέστ στον οδηγό.