Σοβαρό τροχαίο στον Πλατύκαμπο - Ασθενοφόρο «καρφώθηκε» σε κλούβα

Τι λένε στο Star ο οδηγός του ασθενοφόρου και ο συνοδηγός

19.12.25 , 20:08 Σοβαρό τροχαίο στον Πλατύκαμπο - Ασθενοφόρο «καρφώθηκε» σε κλούβα
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (19/12/2025)
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Πλατυκάμπου. Ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε δύο ασθενείς, καρφώθηκε σε κλούβα της Αστυνομίας που είχε τοποθετηθεί στη μέση της εθνικής, κλείνοντας τον δρόμο λόγω των μπλόκων των αγροτών.

Ο οδηγός του ασθενοφόρου, όπως και ο συνοδηγός, τραυματίστηκαν ελαφρά. Όπως καταγγέλλουν, μιλώντας στο Star και τη Δήμητρα Τζιότζιου, δεν υπήρχε φωτισμός στο σημείο, ούτε ήταν αναμμένα τα φώτα του οχήματος της ΕΛ.ΑΣ.

Το ιδιωτικό ασθενοφόρο καρφώθηκε στην κλούβα της Αστυνομίας. Το τροχαίο στην Εθνική Οδό, στο ύψος του Πλατυκάμπου, μόλις έχει σημειωθεί.

«Πηγαίναμε Πλαταμώνα, δύο περιστατικά. Η κλούβα στη μέση… δύο περιστατικά μεταφέραμε. Πείτε μου τι κάνει εδώ, ούτε αλάρμ, ούτε φώτα, τίποτα», λέει ο συνοδηγός του ασθενοφόρου. 

Ο οδηγός του ασθενοφόρου πήγε πίσω για να δει σε τι κατάσταση βρίσκονταν ο ασθενής και ο συνοδός. Τους μετέφερε από τη Λάρισα στον Πλαταμώνα Πιερίας. Λίγα λεπτά μετά κατέβηκε και εκείνος, με κολάρο στον λαιμό.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έκαναν αλκοτέστ στον οδηγό.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
