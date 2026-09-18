Δείτε την Αννα Βίσση να τραγουδάει το «Όχι Γιατί» στο σκυλάκι της

Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η νέα επιτυχία της Άννας Βίσση με τίτλο «Όχι Γιατί», απέκτησε βιντεοκλίπ. Το κομμάτι υπογράφει ο Νίκος Καρβέλας στη μουσική και στους στίχους, ενώ η κυκλοφορία του συνοδεύεται ήδη από ισχυρή παρουσία στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Με το «Όχι Γιατί», η τραγουδίστρια παρουσιάζει τη νέα της δουλειά σε μια χρονική στιγμή που οδηγεί απευθείας στο επόμενο μεγάλο live της στην Αθήνα. Το τραγούδι κυκλοφορεί από τη Vission Music, σε παραγωγή των Alex Papaconstantinou και Viktor Svensson.

Η πορεία του «Όχι Γιατί»

Μόλις μία εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του, το «Όχι Γιατί» βρέθηκε απευθείας στο Top 10. Παράλληλα, έγινε εξώφυλλο στην playlist Greek Pop του Spotify, όπου φιλοξενούνται νέες κυκλοφορίες του συγκεκριμένου είδους.

Ποιοι υπογράφουν το κλιπ του «Όχι Γιατί»

Το κλιπ φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή των Fa & Fon, που περιγράφονται ως creative-directing duo με χαρακτηριστική fashion-forward αισθητική. Τα γυρίσματα έγιναν από την εταιρία παραγωγής της Άννας Βίσση, την D&A Productions, την οποία έχει δημιουργήσει με τη Δήμητρα Κούστα.

Τα πλάνα αξιοποιούν το κυκλαδίτικο τοπίο, με φόντο τα νερά της Μήλου. Στο βίντεο, η «Απόλυτη» εμφανίζεται πλαισιωμένη από μοντέλα και χορευτές, σε ένα οπτικό αποτέλεσμα που συνοδεύει τον ρυθμό του τραγουδιού.

Δείτε το κλιπάκι του «Όχι Γιατί»

Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου

Η κυκλοφορία του music video συνδέεται άμεσα με την επικείμενη εμφάνιση της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου κι αποτελεί το επόμενο μεγάλο ραντεβού της Άννας Βίσση με το φανατικό της κοινό.

Έτσι, το «Όχι Γιατί» λειτουργεί ως η πιο πρόσφατη μουσική κυκλοφορία της λίγο πριν από την πολυαναμενόμενη ζωντανή της εμφάνιση, ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από τη συναυλία και τη νέα της περίοδο δισκογραφικής παρουσίας.