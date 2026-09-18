Αννα Βίσση: Το κλιπάκι του «Όχι Γιατί» λίγο πριν τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Η «Απόλυτη» με φόντο τα νερά της Μήλου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.09.26 , 18:36 «Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Πρεμιέρα με καλεσμένη την Ηλιάνα Παπαγεωργίου
18.09.26 , 18:08 Μαργαρίτα Παπανδρέου: Η πορεία της και οι αγώνες της για τις γυναίκες
18.09.26 , 17:56 Παύλος Φύσσας: Εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του
18.09.26 , 17:53 Βελτιωμένη η εικόνα από τη φωτιά στου Ρέντη
18.09.26 , 17:51 Ο Γιώργος Τοκμετζίδης επιστρέφει στο GNTM για έναν ιδιαίτερο λόγο!
18.09.26 , 17:20 Εσύ είδες το preview του GNTM 7; Αν όχι, καν'το τώρα!
18.09.26 , 17:12 Η «αθόρυβη» επίσκεψη του Έντι Ράμα στο Άγιον Όρος
18.09.26 , 17:05 Γιώργος Παπανδρέου: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στη μητέρα του Μαργαρίτα
18.09.26 , 17:00 «What If»: Φεστιβάλ επιστήμης του Ιδρύματος Ευγενίδου 18 και 19 Σεπτεμβρίου
18.09.26 , 16:54 Χαλκιδική: Σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονος που υπέστη ανακοπή στο σχολείο του
18.09.26 , 16:48 Μητσοτάκης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα
18.09.26 , 16:41 Χρανιώτης για Μαζωνάκη: «Με σκέπασες με κουβέρτα και με φίλησες στο μέτωπο»
18.09.26 , 16:40 Cash or Trash: Πρεμιέρα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 17:20 στο Star
18.09.26 , 16:28 Αννα Βίσση: Το κλιπάκι του «Όχι Γιατί» λίγο πριν τη συναυλία στο ΟΑΚΑ
18.09.26 , 16:00 Θέλεις να αποκτήσεις σαρκώδη χείλη; Δες φυσικούς τρόπους για να το πετύχεις
Ιωάννα Τούνη: Το ταπεράκι που ετοίμασε για τον γιο της, Πάρη
Χρανιώτης για Μαζωνάκη: «Με σκέπασες με κουβέρτα και με φίλησες στο μέτωπο»
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει τις αλλαγές στο σπίτι της λίγο πριν γίνει μαμά
Δέσποινα Βανδή: Τα λόγια αγάπης στην κόρη της για την ονομαστική της εορτή
Θάνατος Μαζωνάκη: Οι έρευνες για το χρηματοκιβώτιο και τα ψηφιακά πειστήρια
Ποδοσφαιρικό reunion: Καραγκούνης, Νικοπολίδης, Μπασινάς, Χαριστέας μαζί
Σκορδά: Το δώρο του συντρόφου της για τη γιορτή της – «Αγάπη μου»
Η Βάσω Μαζωνάκη στoν τάφο του αδελφού της - «Δώστε μου λίγο χρόνο»
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
Βελτιωμένη η εικόνα από τη φωτιά στου Ρέντη
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε την Αννα Βίσση να τραγουδάει το «Όχι Γιατί» στο σκυλάκι της

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Βίσση κυκλοφόρησε το νέο της κομμάτι "Όχι Γιατί" με συνοδευτικό βιντεοκλίπ λίγες ημέρες πριν τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
  • Το τραγούδι υπογράφει ο Νίκος Καρβέλας και έχει ήδη ισχυρή παρουσία στις ψηφιακές πλατφόρμες, φτάνοντας στο Top 10 μία εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του.
  • Το κλιπ σκηνοθέτησαν οι Fa & Fon και γυρίστηκε στη Μήλο, με μοντέλα και χορευτές να πλαισιώνουν την Άννα Βίσση.
  • Η συναυλία στο ΟΑΚΑ αναμένεται να είναι ένα σημαντικό γεγονός για τους θαυμαστές της τραγουδίστριας, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για τη νέα της δισκογραφική περίοδο.

Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η νέα επιτυχία της Άννας Βίσση με τίτλο «Όχι Γιατί», απέκτησε βιντεοκλίπ. Το κομμάτι υπογράφει ο Νίκος Καρβέλας στη μουσική και στους στίχους, ενώ η κυκλοφορία του συνοδεύεται ήδη από ισχυρή παρουσία στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Δημοσίευσε βίντεο με τραγούδι της Άννας Βίσση!

Με το «Όχι Γιατί», η τραγουδίστρια παρουσιάζει τη νέα της δουλειά σε μια χρονική στιγμή που οδηγεί απευθείας στο επόμενο μεγάλο live της στην Αθήνα. Το τραγούδι κυκλοφορεί από τη Vission Music, σε παραγωγή των Alex Papaconstantinou και Viktor Svensson.

Αννα Βίσση: Το κλιπάκι του «Όχι Γιατί» λίγο πριν τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Η πορεία του «Όχι Γιατί»

Μόλις μία εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του, το «Όχι Γιατί» βρέθηκε απευθείας στο Top 10. Παράλληλα, έγινε εξώφυλλο στην playlist Greek Pop του Spotify, όπου φιλοξενούνται νέες κυκλοφορίες του συγκεκριμένου είδους.

Άννα Βίσση: Τραγουδά το «Όχι, Γιατί» στην πιο γλυκιά ακροάτρια

Ποιοι υπογράφουν το κλιπ του «Όχι Γιατί»

Το κλιπ φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή των Fa & Fon, που περιγράφονται ως creative-directing duo με χαρακτηριστική fashion-forward αισθητική. Τα γυρίσματα έγιναν από την εταιρία παραγωγής της Άννας Βίσση, την D&A Productions, την οποία έχει δημιουργήσει με τη Δήμητρα Κούστα.

Τα πλάνα αξιοποιούν το κυκλαδίτικο τοπίο, με φόντο τα νερά της Μήλου. Στο βίντεο, η «Απόλυτη» εμφανίζεται πλαισιωμένη από μοντέλα και χορευτές, σε ένα οπτικό αποτέλεσμα που συνοδεύει τον ρυθμό του τραγουδιού. 

Δείτε το κλιπάκι του «Όχι Γιατί»

Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου

Η κυκλοφορία του music video συνδέεται άμεσα με την επικείμενη εμφάνιση της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου κι αποτελεί το επόμενο μεγάλο ραντεβού της Άννας Βίσση με το φανατικό της κοινό.

Άννα Βίσση: Η αλλαγή στην εικόνα της πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Έτσι, το «Όχι Γιατί» λειτουργεί ως η πιο πρόσφατη μουσική κυκλοφορία της λίγο πριν από την πολυαναμενόμενη ζωντανή της εμφάνιση, ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από τη συναυλία και τη νέα της περίοδο δισκογραφικής παρουσίας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
 |
ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ
 |
ΟΑΚΑ
 |
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
 |
ΜΗΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Αυτή Είναι Η Πρώτη Καλεσμέν
Media
«Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Πρεμιέρα με καλεσμένη την Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Special Preview: Ο Γιώργος Τοκμετζίδης Επιστρέφει Στο GNTM 7
Media
Ο Γιώργος Τοκμετζίδης επιστρέφει στο GNTM για έναν ιδιαίτερο λόγο!
GNTM 7
Media
Εσύ είδες το preview του GNTM 7; Αν όχι, καν'το τώρα!
Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Πρεμιέρα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 17:20 στο Star
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Παπαγεωργίου: Χαλαρή στον καναπέ της λίγο πριν την πρεμιέρα του GNTM
Μαρία Αντωνά
Media
Μαρία Αντωνά: Η μεγάλη τηλεοπτική αλλαγή – Το νέο της βήμα
Barbie:Το Aπόλυτο Κινηματογραφικό Φαινόμενο Έρχεται Στο Star
Media
Barbie: Η ταινία-φαινόμενο έρχεται σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο Star
Eurovision 2027:Η Ιρλανδία θα απέχει ξανά από τον διαγωνισμό
Media
Eurovision: Νέο μποϊκοτάζ από την Ιρλανδία - Εκτός διαγωνισμού και το 2027
Δείτε Online Την Ταινία «Έντιμος Κλέφτης»
Media
«Έντιμος Κλέφτης»: Δείτε online την περιπέτεια με τον Λίαμ Νίσον
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top