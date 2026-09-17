Χωρίς τον Κρατερό Κατσούλη η εκπομπή - Τι αποκάλυψε η Μαρία Ηλιάκη

«Είμαι μόνη μου σήμερα!», είπε στο «Νωρίς Νωρίς»

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Μαρία Ηλιάκη: «Είμαι μόνη μου σήμερα» – Γιατί απουσίαζε ο Κρατερός Κατσούλης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Ηλιάκη παρουσίασε μόνη της την εκπομπή "Νωρίς Νωρίς" στις 17 Σεπτεμβρίου.
  • Ο Κρατερός Κατσούλης απουσίασε λόγω υποχρεώσεων με τη θεατρική του περιοδεία.
  • Η Ηλιάκη ενημέρωσε τους τηλεθεατές για την απουσία του συνεργάτη της.
  • Η εκπομπή συνεχίστηκε κανονικά με τη Μαρία Ηλιάκη να αναλαμβάνει την παρουσίαση.

Μόνη της στο πλατό του «Νωρίς Νωρίς» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου η Μαρία Ηλιάκη, καθώς ο Κρατερός Κατσούλης δεν κατάφερε να δώσει το «παρών» στη σημερινή εκπομπή.

Η παρουσιάστρια θέλησε από την αρχή να εξηγήσει στους τηλεθεατές τον λόγο της απουσίας του συνεργάτη της, ξεκαθαρίζοντας πως πρόκειται για υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη θεατρική του περιοδεία.

Πρεμιέρα για Κατσούλη - Ηλιάκη: «Φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει»

Απών ο Κρατερός Κατσούλης

«Είμαι μόνη μου σήμερα! Ο Κρατερός μας λείπει, έχει εκκρεμότητες με την περιοδεία του, οπότε μόλις ολοκληρωθούν, θα επιστρέψει», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Ηλιάκη.

Έτσι, η σημερινή εκπομπή συνεχίστηκε χωρίς τον Κρατερό Κατσούλη, με τη Μαρία Ηλιάκη να αναλαμβάνει μόνη της την παρουσίαση μέχρι την επιστροφή του στο πλατό.

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