Μόνη της στο πλατό του «Νωρίς Νωρίς» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου η Μαρία Ηλιάκη, καθώς ο Κρατερός Κατσούλης δεν κατάφερε να δώσει το «παρών» στη σημερινή εκπομπή.

Η παρουσιάστρια θέλησε από την αρχή να εξηγήσει στους τηλεθεατές τον λόγο της απουσίας του συνεργάτη της, ξεκαθαρίζοντας πως πρόκειται για υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη θεατρική του περιοδεία.

«Είμαι μόνη μου σήμερα! Ο Κρατερός μας λείπει, έχει εκκρεμότητες με την περιοδεία του, οπότε μόλις ολοκληρωθούν, θα επιστρέψει», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Ηλιάκη.

Έτσι, η σημερινή εκπομπή συνεχίστηκε χωρίς τον Κρατερό Κατσούλη, με τη Μαρία Ηλιάκη να αναλαμβάνει μόνη της την παρουσίαση μέχρι την επιστροφή του στο πλατό.