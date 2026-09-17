Το Full Circle προσφέρει μια ξεχωριστή βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής

Ποιοτικός ήχος, πάθος για μουσική και μοναδική groove ατμόσφαιρα

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Το Full Circle επιστρέφει στην Αθήνα για ακόμη μία ξεχωριστή βραδιά, φέρνοντας μαζί δύο ιδιαίτερες δυνάμεις της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, οι WHOMADEWHO και οι AVANGART TABLDOT συναντιούνται στη σκηνή του Full Circle, σε μία μουσική εμπειρία που ξεκινά από το απόγευμα και διαρκεί μέχρι αργά τη νύχτα. Τη βραδιά θα ανοίξουν οι residents του Full Circle, MAARKK και MAN WITH THE SPEAKER, αναλαμβάνοντας τις πρώτες μουσικές επιλογές από τις 17:00.

Το Full Circle προσφέρει μια ξεχωριστή βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής

Το Full Circle επιστρέφει στο Πάρκο Στρατού

Οι WHOMADEWHO (Hybrid DJ Set), ένα από τα πιο επιδραστικά underground groups της γενιάς τους, επιστρέφουν στην Αθήνα με τον χαρακτηριστικό τους ήχο, εκεί όπου η ηλεκτρονική μουσική συναντά το rock, τη jazz και το songwriting. Το δανέζικο trio των Tomas Høffding, Tomas Barfod και Jeppe Kjellberg έχει διανύσει μία διεθνή πορεία που περιλαμβάνει εμφανίσεις στα μεγαλύτερα και σημαντικότερα events
παγκοσμίως όπως. Coachella, Sonar, Burning Man, Ushuaïa και Brooklyn Mirage, ενώ οι κυκλοφορίες και συνεργασίες τους με κορυφαία labels και artists της παγκόσμιας electronic σκηνής έχουν εδραιώσει τη μοναδική τους ταυτότητα.

Από την εμβληματική εμφάνισή τους στο Abu Simbel για το Cercle μέχρι τις sold-out headline εμφανίσεις τους σε σημαντικές ευρωπαϊκές σκηνές, οι WHOMADEWHO συνεχίζουν να δημιουργούν performances που συνδυάζουν μουσική, συναίσθημα και αλληλεπίδραση με το κοινό.

Το Full Circle προσφέρει μια ξεχωριστή βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής

Μαζί τους, οι AVANGART TABLDOT φέρνουν τη δική τους χαρακτηριστική προσέγγιση στη μουσική. Το τουρκικό trio των Ata, Aytek και Semih συνδυάζει διαφορετικές καλλιτεχνικές επιρροές με έναν κοινό στόχο: bring the groove.

Το Full Circle προσφέρει μια ξεχωριστή βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής

Με κυκλοφορίες σε labels όπως Innervisions, VOD, TAU, Madorasindahouse και Siamese, αλλά και με το δικό τους Crib Records, οι AVANGART TABLDOT έχουν δημιουργήσει έναν ξεχωριστό χώρο στη διεθνή σκηνή. Παράλληλα, το event series της δισκογραφικής τους “Looking For A Crib” έχει ήδη ταξιδέψει σε πόλεις όπως η Αθήνα, η Βαρκελώνη, το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη και το Sorrento.

Το Full Circle προσφέρει μια ξεχωριστή βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής

Η συνάντηση των WHOMADEWHO και AVANGART TABLDOT στο Full Circle έρχεται για να κλείσει το φετινό καλοκαίρι με τον καλυτερο τρόπο. Δύο διαφορετικές μουσικές ταυτότητες συναντιούνται σε μία βραδιά που ξεκινά από νωρίς και εξελίσσεται μέσα από τον ποιοτικό ήχο, το πάθος για τη μουσική και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Full Circle.
 

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