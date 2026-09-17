Τι είπε η Αθηνά Οικονομάκου για το ταξίδι της στο Άμπου Ντάμπι

To κλιματιζόμενο θεματικό πάρκο ψυχαγωγίας στο Αμπού Ντάμπι, επισκέφθηκε η Αθηνά Οικονομάκου και μοιράστηκε φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η ηθοποιός επισκέφθηκε το Warner Bros World, το οποίο διαθέτει 6 διαφορετικούς κόσμους, το Warner Bros. Plaza, το Gotham City (με τον Batman και άλλους ήρωες της DC), το Metropolis (με τον Superman), το Cartoon Junction (με Looney Tunes, Tom & Jerry, Scooby-Doo), το Bedrock (με τους Flintstones) και το Dynamite Gulch (με τον Wile E. Coyote και τον Road Runner).

H Αθηνά Οικονομάκου με τον Bugs Bunny και τη Lola Bunny

Η ηθοποιός βρέθηκε και στο Cartoon Junction (με Looney Tunes, Tom & Jerry, Scooby-Doo) που είναι η γειτονιά του Bucks Bunny.

Εκεί βρίσκεται και το «Meet Bugs (and Friends)», όπου μπορεί κάποιος να μπει μέσα στο σπίτου του διάσημου γκρίζου λαγού των Looney Tunes που μοιάζει με τεράστιο καρότο

Η ίδια ενθουσιασμένη φωτογραφήθηκε με τον Bugs Bunny και τα άλλα διάσημα Looney Tunes και ανέφερε πως λυπάται που δεν είναι μαζί της για να απολαύσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία, τα δύο της παιδιά, Μάξιμος και Σιέννα.

«Είμαστε μέσα στη Warner Bros στο Άμπου Ντάμπι. Όχι, πρέπει να το δείτε αυτό, πρέπει να το ζήσετε. είναι ένα όνειρο. Λυπάμαι πολύ που δεν έχω τα παιδάκια μου εδώ μαζί» ανέφερε χαρακτηριστικά η Αθηνά Οικονομάκου.

Το ταξίδι του Μπρούνο και της Αθηνάς τον Σεπτέμβριο στην Ιταλική Ριβιέρα

Η ηθοποιός αγαπάει πολύ τα ταξίδια καθώς γνωρίζει εκεί νέες κουλτούρες και νέους πολιτισμούς. Πριν το ταξίδι της στο Άμπου Ντάμπι η Αθηνά με τον σύζυγό της Μπρούνο Τσερέλα είχαν πάει στην Ιταλία.

Το ζευγάρι έκανε κρουαζιέρα την εντυπωσιακή Ιταλική Ριβιέρα, ενώ βρέθηκε και στη γραφική Σάντα Μαργκερίτα Λίγκουρε.