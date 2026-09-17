Η Αθηνά Οικονομάκου αγκαλιά με τον Bugs Bunny στο Warner Bros World

«Λυπάμαι που δεν είναι τα παιδιά μου μαζί» ανέφερε η ηθοποιός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.26 , 14:00 Beauty blender: Πώς θα καθαρίσεις αποτελεσματικά το σφουγγαράκι σε 8 βήματα
17.09.26 , 13:53 «Το Κουτί»: Η νέα παιδική παράσταση της ομάδας ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ
17.09.26 , 13:44 Θάνατος Μαζωνάκη: «Ψέματα. Ο ΙΣΑ δεν ενέκρινε το μηχάνημα πλασμαφαίρισης»
17.09.26 , 13:41 «Χαμός» στο διαδίκτυο με τη συλληφθείσα που είναι φτυστή η Jennifer Lopez!
17.09.26 , 13:39 Θάνατος Μαζωνάκη: Στάματησε την απεργία πείνας ο γιατρός
17.09.26 , 13:35 Θάνατος Μαζωνάκη: «Η ανθρωποφαγία που έχω υποστεί είναι βιασμός»
17.09.26 , 13:32 Brad Pitt: Η στρατιωτική εμφάνιση χέρι- χέρι με την Ινές ντε Ραμόν
17.09.26 , 13:26 Τροχαίο Ποσειδώνος: Έκαναν live στο TikTok - Τρεις νεκροί
17.09.26 , 13:15 «Δεν είμαστε μόνο ένα σώμα»: Κατακραυγή αθλητριών στη διαφήμιση της Σουίνι
17.09.26 , 13:00 «Ο Έμπορος της Βενετίας» του Ουΐλιαμ Σαίξπηρ, για 2η σεζόν στο Θέατρο 104
17.09.26 , 12:47 Συγκινητικό βίντεο: Φάλαινα θρηνεί το νεκρό μικρό της
17.09.26 , 12:42 Η Φαίη Σκορδά γιορτάζει και συγκινεί: «Η δική μου Σοφία»
17.09.26 , 12:35 Καρκίνος παγκρέατος: Νέα εξέταση ανιχνεύει τη νόσο στα αρχικά στάδια
17.09.26 , 12:21 Καιρός: Έρχεται ψυχρή εισβολή & πτώση της θερμοκρασίας την επόμενη εβδομάδα
17.09.26 , 12:15 Μάριος Μαριόλος: Η υποκριτική, το Instagram & η σχέση με την Αθηνά Ροδίτου
Θάνατος Μαζωνάκη: Στάματησε την απεργία πείνας ο γιατρός
Δέσποινα Βανδή: Τα λόγια αγάπης στην κόρη της για την ονομαστική της εορτή
«Χαμός» στο διαδίκτυο με τη συλληφθείσα που είναι φτυστή η Jennifer Lopez!
Τροχαίο Ποσειδώνος: Έκαναν live στο TikTok - Τρεις νεκροί
Ιωάννα Τούνη: Οι εργαζόμενοί της στη Θεσσαλονίκη έχουν πέσει σε...κατάθλιψη
Η Φαίη Σκορδά γιορτάζει και συγκινεί: «Η δική μου Σοφία»
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
Η Κατερίνα Παπουτσάκη μάς ξεναγεί στο cozy σαλόνι του σπιτιού της
«Δεν είμαστε μόνο ένα σώμα»: Κατακραυγή αθλητριών στη διαφήμιση της Σουίνι
Γιώργος Μαζωνάκης: Είχε βοηθήσει με ένα μεγάλο ποσό πασίγνωστο ηθοποιό
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τι είπε η Αθηνά Οικονομάκου για το ταξίδι της στο Άμπου Ντάμπι

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

To κλιματιζόμενο θεματικό πάρκο ψυχαγωγίας στο Αμπού Ντάμπι, επισκέφθηκε η Αθηνά Οικονομάκου και μοιράστηκε φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Αθηνά Οικονομάκου: Η γλυκιά φωτογραφία με την 5χρονη κόρη της, Σιέννα

Η ηθοποιός επισκέφθηκε το Warner Bros World, το οποίο διαθέτει 6 διαφορετικούς κόσμους, το Warner Bros. Plaza, το Gotham City (με τον Batman και άλλους ήρωες της DC), το Metropolis (με τον Superman), το Cartoon Junction (με Looney Tunes, Tom & Jerry, Scooby-Doo), το Bedrock (με τους Flintstones) και το Dynamite Gulch (με τον Wile E. Coyote και τον Road Runner).

H Αθηνά Οικονομάκου με τον  Bugs Bunny και τη Lola Bunny

H Αθηνά Οικονομάκου με τον  Bugs Bunny και τη Lola Bunny

Η ηθοποιός βρέθηκε και στο Cartoon Junction (με Looney Tunes, Tom & Jerry, Scooby-Doo) που είναι η γειτονιά του Bucks Bunny.

Η Αθηνά Οικονομάκου αγκαλιά με τον Bugs Bunny στο Warner Bros World

Εκεί βρίσκεται και   το «Meet Bugs (and Friends)», όπου μπορεί κάποιος να μπει μέσα στο σπίτου του διάσημου γκρίζου λαγού των Looney Tunes που μοιάζει με τεράστιο καρότο 

Αθηνά Οικονομάκου: Το ύψος, η ηλικία, η καταγωγή, οι δύο γάμοι & τα παιδιά

Η ίδια ενθουσιασμένη φωτογραφήθηκε με τον Bugs Bunny και τα άλλα διάσημα Looney Tunes και ανέφερε πως λυπάται που δεν είναι μαζί της για να απολαύσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία, τα δύο της παιδιά, Μάξιμος και Σιέννα.

Η Αθηνά Οικονομάκου αγκαλιά με τον Bugs Bunny στο Warner Bros World

«Είμαστε μέσα στη Warner Bros στο Άμπου Ντάμπι. Όχι, πρέπει να το δείτε αυτό, πρέπει να το ζήσετε. είναι ένα όνειρο. Λυπάμαι πολύ που δεν έχω τα παιδάκια μου εδώ μαζί» ανέφερε χαρακτηριστικά η Αθηνά Οικονομάκου. 

Το ταξίδι του Μπρούνο και της Αθηνάς τον Σεπτέμβριο στην Ιταλική Ριβιέρα

Η ηθοποιός αγαπάει πολύ τα ταξίδια καθώς γνωρίζει εκεί νέες κουλτούρες και νέους πολιτισμούς. Πριν το ταξίδι της στο Άμπου Ντάμπι η Αθηνά με τον σύζυγό της Μπρούνο Τσερέλα είχαν πάει στην Ιταλία. 

Η Αθηνά Οικονομάκου αγκαλιά με τον Bugs Bunny στο Warner Bros World

Το ζευγάρι έκανε κρουαζιέρα την εντυπωσιακή Ιταλική Ριβιέρα, ενώ βρέθηκε και στη  γραφική Σάντα Μαργκερίτα Λίγκουρε.

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Jennifer Lopez: Δείτε Τη...Χαμένη Αδελφή Της Pop Star
Celebrities & Gossip Νεα
«Χαμός» στο διαδίκτυο με τη συλληφθείσα που είναι φτυστή η Jennifer Lopez!
Brad Pitt: Χέρι- χέρι με την Ινές ντε Ραμόν
Celebrities & Gossip Νεα
Brad Pitt: Η στρατιωτική εμφάνιση χέρι- χέρι με την Ινές ντε Ραμόν
Φαίη Σκορδά
Celebrities & Gossip Νεα
Η Φαίη Σκορδά γιορτάζει και συγκινεί: «Η δική μου Σοφία»
Μάριος Μαριόλος
Celebrities & Gossip Νεα
Μάριος Μαριόλος: Η υποκριτική, το Instagram & η σχέση με την Αθηνά Ροδίτου
Τζώρτζογλου: Τα Θαύματα Που Βίωσε
Celebrities & Gossip Νεα
Τζώρτζογλου: Τα θαύματα που βίωσε όταν η μητέρα του ήταν ετοιμοθάνατη
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέο «αντίο» στη Σητεία – Το τρισάγιο στη μνήμη του
Γρηγορία Μεθενίτη
Celebrities & Gossip Νεα
Γρηγορία Μεθενίτη: Το βιογραφικό, οι σπουδές και ο ρόλος στο «Ντέρτι»
Macklemore- Ed Sheeran: Πώς Μια Συναυλία Έγινε Πολιτικό Θέμα
Celebrities & Gossip Νεα
Macklemore και Ed Sheeran: Η συναυλία που έγινε πολιτική υπόθεση
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Είχε βοηθήσει με ένα μεγάλο ποσό πασίγνωστο ηθοποιό
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top