Όσο περνούν οι ημέρες από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έρχονται στο «φως» ιστορίες που αποκαλύπτουν έναν άνθρωπο πολύ διαφορετικό από αυτόν που γνώριζε το κοινό μέσα από τη σκηνή.

Μία από αυτές αφορά τον αείμνηστο Σπύρο Φωκά και τη σύζυγό του, Λίλιαν. Σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής τους, όταν ο σπουδαίος ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και η οικογένεια βρισκόταν σε οικονομικό αδιέξοδο, ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε να βοηθήσει.

Το έκανε, όμως, αθόρυβα. Χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του και χωρίς να ζητήσει ποτέ αναγνώριση για την πράξη του.

Την αποκάλυψη κάνει η Espresso, μέσα από τη μαρτυρία της Λίλιαν Φωκά, η οποία μίλησε για πρώτη φορά για τη βοήθεια που είχε δεχθεί η οικογένειά της από τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως περιγράφει, την περίοδο που η ίδια είχε απευθύνει δημόσια έκκληση για οικονομική στήριξη, ανάμεσα στα πρόσωπα που ανταποκρίθηκαν υπήρχε και ένα γυναικείο όνομα. Η ίδια δεν γνώριζε τότε ποιος κρυβόταν πίσω από αυτό.

«Πράγματι, ο κόσμος ανταποκρίθηκε θετικά στη δημόσια έκκληση που κάναμε και μπορέσαμε για κάποιο διάστημα να σταθούμε στα πόδια μας. Ανάμεσα σε όλα τα ονόματα που μας είχαν βοηθήσει υπήρχε και ένα γυναικείο όνομα, του οποίου την ταυτότητα δεν γνωρίζαμε», ανέφερε στην Espresso.

Η αλήθεια αποκαλύφθηκε αρκετό καιρό αργότερα. Η Λίλιαν Φωκά έμαθε πως πίσω από εκείνο το όνομα βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος είχε προσφέρει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό στην οικογένεια.

Ο αείμνηστος Σπύρος Φώκας

«Πριν από μερικούς μήνες ενημερώθηκα ότι πίσω από εκείνο το γυναικείο όνομα κρυβόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης», αποκάλυψε.

Η συγκίνηση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη από το γεγονός ότι η Λίλιαν Φωκά θέλησε να τον συναντήσει προσωπικά, προκειμένου να τον ευχαριστήσει για όσα είχε κάνει για εκείνη και τον σύζυγό της.

«Είχα ζητήσει από έναν κοινό μας φίλο να με πάει στον Μαζωνάκη να τον δω και να τον ευχαριστήσω γι’ αυτή την πράξη που έκανε προς εμάς. Είχε βάλει ένα μεγάλο ποσό, που τότε μας έδωσε δύναμη να σταθούμε στα πόδια μας. Δυστυχώς, δεν πρόλαβα να του πω όσα θα ήθελα και να τον ευχαριστήσω», είπε εμφανώς συγκινημένη.

Λίλιαν Φωκά

Και ίσως η πιο δυνατή στιγμή της εξομολόγησής της ήταν τα λόγια που ακολούθησαν για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον Σπύρο Φωκά.

«Τώρα θα τον ευχαριστήσει ο ίδιος ο Σπύρος. Θα τα λένε πάνω και θα γλεντάνε», είπε η Λίλιαν Φωκά με δάκρυα στα μάτια.

Η ίδια είχε αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη και μέσα από μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στα social media, την ημέρα που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του. Συνοδεύοντας τα λόγια της με το «Ώρες μικρές», είχε γράψει: «Γιώργο μας. Σε ευχαριστούμε για εκείνη τη στιγμή που έσβησαν τα φώτα. Μόλις το άκουσες, έφτασες. Ποτέ δεν το είπα, γιατί δεν ήθελες. Τώρα είμαι υπόχρεη να το στείλω παντού».