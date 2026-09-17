Σπανού για Μαζωνάκη: «Είμαι συγκλονισμένη, βλέπω ειδήσεις με στεναχώρια»

«Ήταν αυτονόητο να ακυρώσω τη συνέντευξη»

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Μαρίνα Σπανού: Η συγκίνησή της για τον Γιώργο Μαζωνάκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρίνα Σπανού συγκλονίστηκε από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και ακύρωσε την προγραμματισμένη τηλεοπτική της εμφάνιση.
  • Ανακοίνωσε ότι δεν μπορούσε να εμφανιστεί στην εκπομπή λίγες ώρες μετά την απώλεια του καλλιτέχνη.
  • Έκανε μια προσωπική μουσική αφιέρωση στη μνήμη του Μαζωνάκη σε πρόσφατη εμφάνισή της.
  • Η Σπανού τόνισε ότι η απώλεια ενός αγαπημένου καλλιτέχνη είναι δύσκολη για το κοινό, που νιώθει οικογενειακή σχέση μαζί τους.

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη συγκλόνισε τη Μαρίνα Σπανού, η οποία εκείνες τις δύσκολες ώρες επέλεξε να ακυρώσει την προγραμματισμένη τηλεοπτική της εμφάνιση.

Μία εβδομάδα μετά, η νεαρή τραγουδίστρια βρέθηκε στο «Studio στις 3» και μίλησε για την απόφασή της να μην πραγματοποιήσει τότε τη συνέντευξή της, εξηγώντας πως δεν ήταν σε θέση να εμφανιστεί στην εκπομπή λίγες μόλις ώρες μετά την είδηση της απώλειας του σπουδαίου καλλιτέχνη.

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«Κάποια πράγματα είναι πάνω από εμάς. Για μένα ήταν αυτονόητο να μη βγω για τη συνέντευξη μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη», ανέφερε η Μαρίνα Σπανού.

Σπανού για Μαζωνάκη: «Είμαι συγκλονισμένη, βλέπω ειδήσεις με στεναχώρια»

Η τραγουδίστρια μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από τη μουσική. Όπως αποκάλυψε, σε πρόσφατη εμφάνισή της στη σκηνή έκανε μια προσωπική αφιέρωση στη μνήμη του.

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«Έκανα μια αφιέρωση από σκηνής για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Είμαι πολύ συγκλονισμένη γιατί ανήκουμε σε διαφορετικές γενιές και παρακολουθώ την είδηση όλες αυτές τις μέρες… Παρακολουθώ όλες αυτές τις ειδήσεις με πολύ μεγάλη στεναχώρια…», εξομολογήθηκε.

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Στη συνέχεια, η Μαρίνα Σπανού αναφέρθηκε και στη σχέση που αναπτύσσει το κοινό με τους καλλιτέχνες που αγαπά. Όπως σημείωσε, για πολλούς ανθρώπους η απώλεια ενός αγαπημένου καλλιτέχνη μοιάζει με την απώλεια ενός δικού τους ανθρώπου.

«Οι άνθρωποι που θαυμάζουν πολύ τους καλλιτέχνες, νιώθουν ότι έχουν οικογενειακή σχέση μαζί τους, οπότε είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό που βιώνουν», είπε χαρακτηριστικά.

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ΜΑΡΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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