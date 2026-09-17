Ιωάννα Τούνη: Η αργοπορία της και η επική ατάκα του συντρόφου της

«Το τεταρτάκι είναι ακαδημαϊκό»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.26 , 11:05 Γιώργος Μαζωνάκης: Η άγνωστη βοήθεια σε γνωστό ηθοποιό και το μεγάλο ποσό
17.09.26 , 11:00 Το Full Circle προσφέρει μια ξεχωριστή βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής
17.09.26 , 10:52 Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Η μεγάλη διάκριση
17.09.26 , 10:40 Έξαλλη η Χριστίνα Παππά με δημοσιεύματα: «Κατεβάστε τα τώρα!»
17.09.26 , 10:33 Γιώργος Μαζωνάκης: Οριστική ματαίωση της συναυλίας στην Τεχνόπολη
17.09.26 , 10:08 Η Ζήνα Κουτσελίνη είναι έτοιμη και για το GNTM: Δείτε την προετοιμασία της
17.09.26 , 10:00 Κλασική ιταλική συνταγή «για οσομπούκο αλά μιλανέζ» με κοφτό μακαρονάκι
17.09.26 , 09:53 Η Κατερίνα Παπουτσάκη μάς ξεναγεί στο cozy σαλόνι του σπιτιού της
17.09.26 , 09:49 Ταξί: Αυξάνονται οι χρεώσεις από και προς αεροδρόμιο σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη
17.09.26 , 09:42 Βουρκωμένος ο Σάκης Ρουβάς: Τα συγκινητικά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη
17.09.26 , 09:25 Δέσποινα Βανδή: Τα λόγια αγάπης στην κόρη της για την ονομαστική της εορτή
17.09.26 , 09:09 BMW M και BMW Motorrad: Γιορτάζουν τα 100 χρόνια του Nürburgring
17.09.26 , 09:06 «Δεν μπορώ να το πιστέψω»: Ο Κιάμος «λύγισε», μιλώντας για τον Μαζωνάκη
17.09.26 , 09:03 Ντέμης Νικολαΐδης: Η ηλικία, το διαζύγιο και η απώλεια της συντρόφου του
17.09.26 , 08:53 Κακοκαιρία στην Ισπανία: Σφοδρές πλημμύρες με έναν νεκρό στη Βαρκελώνη
Δέσποινα Βανδή: Τα λόγια αγάπης στην κόρη της για την ονομαστική της εορτή
Ιωάννα Τούνη: Οι εργαζόμενοί της στη Θεσσαλονίκη έχουν πέσει σε...κατάθλιψη
Η Κατερίνα Παπουτσάκη μάς ξεναγεί στο cozy σαλόνι του σπιτιού της
Θάνατος Μαζωνάκη: Μόνοι, σε ειδικά κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού οι γιατροί
Τραγωδία στην Ποσειδώνος: Τρεις νεκροί από τροχαίο στην παραλιακή
Βουρκωμένος ο Σάκης Ρουβάς: Τα συγκινητικά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Έξαλλη η Χριστίνα Παππά με δημοσιεύματα: «Κατεβάστε τα τώρα!»
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
Βρετανία: Βρέθηκε σορός 3χρονου στη λίμνη που έψαχναν τον Νόα
Θάνατος Μαζωνάκη: Η προειδοποίηση αστυνομικού - «Πείτε την αλήθεια»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Το νέο της «στολίδι» στη Μονμάρτρη – Έτσι είναι το Fat Rat

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη καθυστέρησε να φύγει για το πάρτι των 32ων γενεθλίων του Στέφανου Μεντένζη.
  • Ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, την περίμενε υπομονετικά ενώ αυτή κατέγραφε story.
  • Η Ιωάννα αστειεύτηκε για την καθυστέρησή της, αναφέροντας το 'ακαδημαϊκό τέταρτο'.
  • Ο Δημήτρης απάντησε χιουμοριστικά ότι αν αργεί ένα τέταρτο, είναι σαν να είναι στην ώρα της.
  • Η Ιωάννα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά και το εντυπωσιακό της φόρεμα.

Το γνωστό της… ακαδημαϊκό τέταρτο φαίνεται πως χρειάστηκε για ακόμη μία φορά η Ιωάννα Τούνη, με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη να την περιμένει υπομονετικά μέχρι να ολοκληρώσει το story της.

Ιωάννα Τούνη: Το νέο μαγαζί, οι δυσκολίες και το υψηλό ενοίκιο στο Παρίσι

Το ζευγάρι κατευθυνόταν προς το πάρτι για τα 32α γενέθλια του κολλητού της Ιωάννας Τούνη, Στέφανου Μεντένζη, όταν η influencer αποφάσισε να καταγράψει τη στιγμή για τους διαδικτυακούς της φίλους.

Ιωάννα Τούνη: Οι εργαζόμενοί της στη Θεσσαλονίκη έχουν πέσει σε κατάθλιψη

Την ώρα που ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης, γνωστός στους φίλους του ως «Ρομπέρτο», περίμενε από κάτω, η Ιωάννα Τούνη συνέχιζε να τραβά το story της, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένας απολαυστικός διάλογος μεταξύ τους.

«Ο Ρόμπι περιμένει από κάτω κι εγώ κάνω το story μου», ακούγεται να λέει η Ιωάννα Τούνη, ενώ λίγο αργότερα του απευθύνεται με χιούμορ: «Εντάξει, δεν περίμενες πολύ, το τεταρτάκι είναι ακαδημαϊκό».

Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης, από την πλευρά του, αντιμετώπισε με χιούμορ την καθυστέρησή της και της απάντησε: «Αγάπη μου, αν αργείς ένα τέταρτο, είναι σαν να είσαι στην ώρα σου».

 

@j.touni Εχεις δει πιο υπερπαραγωγή γενέθλια από του κολλητού μου; Εγώ μόνο τα περσινά δικά του😅🫠 Να σε χαιρόμαστε αγάπη μου πάντα γερός και πετυχημένος! Σ’αγαπώ πολύ @stefanos_men ❤️ #jtouni #fyp #vlog #βαιραλ #spendthedaywithme ♬ original sound - Ioanna Touni

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε στη συνέχεια με τους followers της περισσότερα στιγμιότυπα από τη βραδιά, δείχνοντας το εντυπωσιακό φόρεμα που επέλεξε για το πάρτι, αλλά και στιγμές από τα γενέθλια του αγαπημένου της φίλου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Η άγνωστη βοήθεια σε γνωστό ηθοποιό και το μεγάλο ποσό
Έξω Φρενών Η Χριστίνα Παππά: «Κατεβάστε Τα Τώρα!»
Celebrities & Gossip Νεα
Έξαλλη η Χριστίνα Παππά με δημοσιεύματα: «Κατεβάστε τα τώρα!»
Κατερίνα Παπουτσάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Η Κατερίνα Παπουτσάκη μάς ξεναγεί στο cozy σαλόνι του σπιτιού της
Σάκης Ρουβάς: Η Συγκινητική Αφιέρωση Στον Γιώργο Μαζωνάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Βουρκωμένος ο Σάκης Ρουβάς: Τα συγκινητικά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Δέσποινα Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Δέσποινα Βανδή: Τα λόγια αγάπης στην κόρη της για την ονομαστική της εορτή
Πάνος Κιάμος
Celebrities & Gossip Νεα
«Δεν μπορώ να το πιστέψω»: Ο Κιάμος «λύγισε», μιλώντας για τον Μαζωνάκη
Μαρίνα Σπανού
Celebrities & Gossip Νεα
Σπανού για Μαζωνάκη: «Είμαι συγκλονισμένη, βλέπω ειδήσεις με στεναχώρια»
Maluma: Έγινε Πατέρας Για Δεύτερη Φορά
Celebrities & Gossip Νεα
Maluma: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κολομβιανός σταρ
Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
Celebrities & Gossip Νεα
Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top