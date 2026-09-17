Το νέο της «στολίδι» στη Μονμάρτρη – Έτσι είναι το Fat Rat

Το γνωστό της… ακαδημαϊκό τέταρτο φαίνεται πως χρειάστηκε για ακόμη μία φορά η Ιωάννα Τούνη, με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη να την περιμένει υπομονετικά μέχρι να ολοκληρώσει το story της.

Το ζευγάρι κατευθυνόταν προς το πάρτι για τα 32α γενέθλια του κολλητού της Ιωάννας Τούνη, Στέφανου Μεντένζη, όταν η influencer αποφάσισε να καταγράψει τη στιγμή για τους διαδικτυακούς της φίλους.

Την ώρα που ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης, γνωστός στους φίλους του ως «Ρομπέρτο», περίμενε από κάτω, η Ιωάννα Τούνη συνέχιζε να τραβά το story της, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένας απολαυστικός διάλογος μεταξύ τους.

«Ο Ρόμπι περιμένει από κάτω κι εγώ κάνω το story μου», ακούγεται να λέει η Ιωάννα Τούνη, ενώ λίγο αργότερα του απευθύνεται με χιούμορ: «Εντάξει, δεν περίμενες πολύ, το τεταρτάκι είναι ακαδημαϊκό».

Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης, από την πλευρά του, αντιμετώπισε με χιούμορ την καθυστέρησή της και της απάντησε: «Αγάπη μου, αν αργείς ένα τέταρτο, είναι σαν να είσαι στην ώρα σου».

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε στη συνέχεια με τους followers της περισσότερα στιγμιότυπα από τη βραδιά, δείχνοντας το εντυπωσιακό φόρεμα που επέλεξε για το πάρτι, αλλά και στιγμές από τα γενέθλια του αγαπημένου της φίλου.