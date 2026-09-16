Από το «Καφέ της Χαράς» στο... ελεύθερο ρεπορτάζ! Η μικρή «Βάλια», που αγαπήσαμε μέσα από τη σαρωτική σειρά του ΑΝΤ1, μεγάλωσε, άλλαξε σελίδα στη ζωή της και έκανε μια στροφή 180 μοιρών στην καριέρα της.

Η Έφη Ρασσιά, η οποία συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό πριν από περισσότερα από 20 χρόνια ως η τηλεοπτική κόρη της Ρένιας Λουιζίδου, επέστρεψε στις οθόνες μας -αυτή τη φορά όμως όχι για χάρη κάποιας μυθοπλασίας- αλλά με το δημοσιογραφικό μικρόφωνο του MEGA στο χέρι! Η εμφάνισή της σε ρόλο ρεπόρτερ προκάλεσε έκπληξη στους τηλεθεατές, οι οποίοι είδαν το «παιδί-θαύμα» του Κολοκοτρωνιτσίου σε έναν εντελώς διαφορετικό και απαιτητικό ρόλο.

Από τη Νομική... στη δημοσιογραφία

Η υποκριτική δεν ήταν ο μόνος δρόμος για την Έφη Ρασσιά. Μετά την τεράστια επιτυχία της σειράς, η ίδια επέλεξε να αποστασιοποιηθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, βάζοντας σε πρώτη προτεραιότητα τις σπουδές της. Σπούδασε Νομική, πήρε το πτυχίο της και απέδειξε πως δεν είχε καμία διάθεση να μείνει εγκλωβισμένη στην εικόνα του μικρού κοριτσιού.

Η «Βάλια» που μεγάλωσε μαζί μας

Το «Καφέ της Χαράς» έκανε πρεμιέρα το 2003 και έγραψε τη δική του ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, με τη «Βάλια» να μεγαλώνει μπροστά στα μάτια του κοινού. Χρόνια αργότερα, στο μεγάλο sequel της σειράς, η Έφη Ρασσιά επέστρεψε στον ρόλο που τη σημάδεψε ως ενήλικη πια γυναίκα.

Το νέο κεφάλαιο μπροστά στις κάμερες

Σήμερα, η νεαρή δημοσιογράφος αφήνει πίσω της τη νοσταλγία του παρελθόντος, μπαίνει στη μάχη της ενημέρωσης, ερευνά θέματα και μεταφέρει την επικαιρότητα. Η εικόνα της με το μικρόφωνο στο δρόμο σχολιάστηκε έντονα, αποδεικνύοντας πως η ίδια αξιοποιεί την άνεση που έχει με τον φακό από μικρή ηλικία, χαράσσοντας τη δική της αυτόνομη πορεία!